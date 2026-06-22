Tras la culminación de la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026, el torneo comienza a perfilar con mayor claridad el panorama en cada uno de los grupos. Los resultados registrados entre el 19 y el 22 de junio terminaron por mover la tabla de posiciones y ajustar las diferencias entre los equipos que pelean por avanzar a la siguiente fase.
En esta fecha, Alianza Lima cayó ante Mannucci en Trujillo, mientras que Sporting Cristal enfrentó a Estudiantil CNI y Universitario cumplió con su jornada de descanso. Con la fecha ya concluida, la clasificación se va definiendo y cada punto empieza a tener mayor peso en la lucha por la clasificación.
|Equipo
|PTS
|PJ
|Alianza Atlético
|6
|2
|Alianza Lima
|1
|1
|César Vallejo
|1
|2
|Carlos A. Mannucci
|0
|1
|Equipo
|PTS
|PJ
|ADA Jaén
|3
|1
|Juan Pablo II
|0
|0
|Comerciantes Unidos
|0
|1
|Equipo
|PTS
|PJ
|Deportivo Llacuabamba
|2
|2
|UTC
|1
|1
|FC Cajamarca
|1
|1
|Equipo
|PTS
|PJ
|Pirata FC
|3
|2
|Atlético Grau
|3
|1
|Universitario
|0
|1
|Equipo
|PTS
|PJ
|ADT
|4
|2
|Sport Huancayo
|4
|2
|Unión Minas
|1
|2
|Alianza Universidad
|1
|2
|Equipo
|PTS
|PJ
|Cienciano
|6
|2
|Binacional
|3
|2
|Cusco FC
|1
|2
|Deportivo Garcilaso
|1
|2
|Equipo
|PTS
|PJ
|Santos Fútbol Club
|3
|1
|Los Chankas FC
|3
|1
|Ayacucho FC
|0
|2
|Equipo
|PTS
|PJ
|CD Moquegua
|3
|1
|EGB Tacna Heroica
|3
|2
|FBC Melgar
|0
|1
|Equipo
|PTS
|PJ
|Academia Cantolao
|3
|1
|Sport Boys
|1
|1
|Univ. San Martín
|1
|2
|Equipo
|PTS
|PJ
|Sporting Cristal
|4
|2
|Unión Comercio
|3
|1
|Comerciantes FC
|1
|1
|CNI
|0
|2
Viernes 19 de junio
- ADT 3-1 Alianza Universidad (Grupo E)
- Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Grupo A)
Sábado 20 de junio
- Academia Cantolao 4-3 San Martín (Grupo I)
- FC Cajamarca 1-1 Deportivo Llacuabamba (Grupo C)
- Unión Comercio 0-1 Comerciantes FC (Grupo J)
- Juan Pablo II 0-0 ADA Jaén (Grupo B)
- Carlos A. Mannucci 3-1 Alianza Lima (Grupo A)
Domingo 21 de junio
- CD Moquegua 3-2 Bentín Tacna Heroica (Grupo H)
- Unión Minas 1-2 Sport Huancayo (Grupo E)
- Santos FC 2-1 Ayacucho FC (Grupo G)
- Estudiantil CNI 1-2 Sporting Cristal (Grupo J)
- Cienciano 2-1 Deportivo Garcilaso (Grupo F)
Lunes 22 de junio
- Deportivo Binacional 4-3 Cusco FC (Grupo F)
- Atlético Grau 3-2 Pirata FC (Grupo D)
Descansa: Universitario de Deportes