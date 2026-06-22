Por Redacción EC

Tras la culminación de la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026, el torneo comienza a perfilar con mayor claridad el panorama en cada uno de los grupos. Los resultados registrados entre el 19 y el 22 de junio terminaron por mover la tabla de posiciones y ajustar las diferencias entre los equipos que pelean por avanzar a la siguiente fase.

En esta fecha, Alianza Lima cayó ante Mannucci en Trujillo, mientras que Sporting Cristal enfrentó a Estudiantil CNI y Universitario cumplió con su jornada de descanso. Con la fecha ya concluida, la clasificación se va definiendo y cada punto empieza a tener mayor peso en la lucha por la clasificación.

Tabla de Posiciones - Grupo A

EquipoPTSPJ
Alianza Atlético62
Alianza Lima11
César Vallejo12
Carlos A. Mannucci01

Tabla de Posiciones - Grupo B

EquipoPTSPJ
ADA Jaén31
Juan Pablo II00
Comerciantes Unidos01

Tabla de Posiciones - Grupo C

EquipoPTSPJ
Deportivo Llacuabamba22
UTC11
FC Cajamarca11

Tabla de Posiciones - Grupo D

EquipoPTSPJ
Pirata FC32
Atlético Grau31
Universitario01

Tabla de Posiciones - Grupo E

EquipoPTSPJ
ADT42
Sport Huancayo42
Unión Minas12
Alianza Universidad12

Tabla de Posiciones - Grupo F

EquipoPTSPJ
Cienciano62
Binacional32
Cusco FC12
Deportivo Garcilaso12

Tabla de Posiciones - Grupo G

EquipoPTSPJ
Santos Fútbol Club31
Los Chankas FC31
Ayacucho FC02

Tabla de Posiciones - Grupo H

EquipoPTSPJ
CD Moquegua31
EGB Tacna Heroica32
FBC Melgar01

Tabla de Posiciones - Grupo I

EquipoPTSPJ
Academia Cantolao31
Sport Boys11
Univ. San Martín12

Tabla de Posiciones - Grupo J

EquipoPTSPJ
Sporting Cristal42
Unión Comercio31
Comerciantes FC11
CNI02

Resultados de la Copa de la Liga 2026 tras la fecha 2

Viernes 19 de junio

  • ADT 3-1 Alianza Universidad (Grupo E)
  • Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Grupo A)

Sábado 20 de junio

  • Academia Cantolao 4-3 San Martín (Grupo I)
  • FC Cajamarca 1-1 Deportivo Llacuabamba (Grupo C)
  • Unión Comercio 0-1 Comerciantes FC (Grupo J)
  • Juan Pablo II 0-0 ADA Jaén (Grupo B)
  • Carlos A. Mannucci 3-1 Alianza Lima (Grupo A)

Domingo 21 de junio

  • CD Moquegua 3-2 Bentín Tacna Heroica (Grupo H)
  • Unión Minas 1-2 Sport Huancayo (Grupo E)
  • Santos FC 2-1 Ayacucho FC (Grupo G)
  • Estudiantil CNI 1-2 Sporting Cristal (Grupo J)
  • Cienciano 2-1 Deportivo Garcilaso (Grupo F)

Lunes 22 de junio

  • Deportivo Binacional 4-3 Cusco FC (Grupo F)
  • Atlético Grau 3-2 Pirata FC (Grupo D)

Descansa: Universitario de Deportes