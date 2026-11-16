La temporada 2026 de la Liga 1 inicia su recta final con el despliegue de la jornada 17 y 9 encuentros que definirán al campeón de la temporada. Esta última jornada será decisiva para el equipo que buscará hacerse con el trofeo del Torneo Clausura. Cada duelo impacta en los resultados de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Huancayo quienes están dando pelea por la cima. Por el contrario, equipos como ADT Tarma, FC Cajamarca y CD Moquegua se juegan el descenso a la Liga 2. El primer confirmado fue UTC Cajamarca tras ganar frente a los Chankas (5-3). La victoria no fue suficiente para el cuadro cajamarquino que jugará en segunda. Conoce cómo va el cierre del Torneo Clausura y el Acumulado, los últimos encuentros de la temporada y los escenarios que podrían alterar la recta final de la Liga 1.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 EN VIVO | Foto: LFP

Tabla del acumulado Liga 1

Tabla Acumulada de la Liga 1 | Foto: LFP

¿Cómo va la Liga 1 2026?

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se aproxima a su desenlace y promete una definición cargada de expectativa. Los últimos partidos terminarán de establecer el orden definitivo de un campeonato que llega a su capítulo final con varios equipos todavía pendientes de su ubicación.

Programación de la fecha 17 del Clausura:

Domingo 15 de noviembre

FINAL | Comerciantes Unidos 3-3. Sport Boys

FINAL | Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre

FINAL | UTC 5-3 Chankas

FINAL | Cusco FC 2-2 ADT

FINAL | CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Miércoles 18 de noviembre

15:00 Alianza Atlético vs. Melgar

Sábado 21 de noviembre

15:30 Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Domingo 22 de noviembre

15:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:00 Sport Huancayo vs. Universitario