La Tabla de posiciones de la Liga 1 sigue brindando sorpresas a muchos hinchas y cada vez más cerca del final del Torneo Clausura. Este sábado 31 de octubre inicia la fecha 15 con el partido entre Alianza Atlético y Juan Pablo II. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.
Durante la semana, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizaron el partido más emocionante de la jornada y, para algunos, el mejor del año. Los celestes se hicieron del triunfo con un gol agónico sobre el final. Además el duelo en el Gallardo tuvo el condimento especial del enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede.
En el cierre de la fecha, Universitario visita a Atlético Grau en un choque que podria modificar la tabla de posiciones, en favor de los dirigidos por Fabian Bustos.
Tabla del Torneo Clausura 2026
Tabla Acumulada, Liga 1
Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II | 3:30 pm
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua vs Chankas | 11:00 am
- Cusco vs Sport Boys | 1:15 pm
- Atlético Grau vs Universitario | 3:30 pm
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo vs Melgar | 11:00 am
- UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | 1:15 pm
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3:30 pm
Miércoles 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs ADT | 3:00 pm
- Alianza Lima vs Cienciano | 8:00 pm
Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026
Martes 27 de octubre
- FINAL | Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo
Miércoles 28 de octubre
- FINAL | ADT 2-0 CD Moquegua
- FINAL | FC Cajamarca 1-3 UTC
- FINAL | Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
- FINAL | Cienciano 3-0 Atlético Grau
Jueves 29 de octubre
- FINAL | Los Chankas 0-1 Cusco FC
- FINAL | Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima
- FINAL | Melgar 1-1 Comerciantes Unidos
Miércoles 4 de noviembre
- REPROGRAMADO | Universitario vs. Sport Boys