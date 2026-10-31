La Tabla de posiciones de la Liga 1 sigue brindando sorpresas a muchos hinchas y cada vez más cerca del final del Torneo Clausura. Este sábado 31 de octubre inicia la fecha 15 con el partido entre Alianza Atlético y Juan Pablo II. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Durante la semana, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizaron el partido más emocionante de la jornada y, para algunos, el mejor del año. Los celestes se hicieron del triunfo con un gol agónico sobre el final. Además el duelo en el Gallardo tuvo el condimento especial del enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede.

En el cierre de la fecha, Universitario visita a Atlético Grau en un choque que podria modificar la tabla de posiciones, en favor de los dirigidos por Fabian Bustos.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1: revisa cómo van los equipos en el Torneo Clausura y Acumulado. Además, mira cómo van los puntajes tras la fecha 14.

Tabla Acumulada, Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1: revisa cómo van los equipos en el Torneo Clausura y Acumulado

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético vs Juan Pablo II | 3:30 pm

Domingo 1 de noviembre

CD Moquegua vs Chankas | 11:00 am

Cusco vs Sport Boys | 1:15 pm

Atlético Grau vs Universitario | 3:30 pm

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs Melgar | 11:00 am

UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | 1:15 pm

Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3:30 pm

Miércoles 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs ADT | 3:00 pm

Alianza Lima vs Cienciano | 8:00 pm

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Martes 27 de octubre

FINAL | Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo

Miércoles 28 de octubre

FINAL | ADT 2-0 CD Moquegua

FINAL | FC Cajamarca 1-3 UTC

FINAL | Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso

FINAL | Cienciano 3-0 Atlético Grau

Jueves 29 de octubre

FINAL | Los Chankas 0-1 Cusco FC

FINAL | Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

FINAL | Melgar 1-1 Comerciantes Unidos

Miércoles 4 de noviembre