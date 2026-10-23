Por Joao Muñoz Tineo

La Tabla de posiciones de la está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado , que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este viernes 23 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 13 del Torneo Clausura, donde Melgar visitará a UTC en Cajamarca. Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II en el Monumental, Alianza Lima visita a CD Moquegua y Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla Acumulada, Liga 1 2026

Resultados, fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

  • FINAL | UTC 1-2 Melgar
  • FINAL | Atlético Grau 0-0 ADT

Sábado 24 de octubre

  • 12:45 | Sport Huancayo vs Alianza Atlético
  • 15:15 | Cusco vs Sporting Cristal
  • 20:30 | Universitario vs Juan Pablo II

Domingo 25 de octubre

  • 11:00 | Comerciantes Unidos vs Cienciano
  • 13:15 | CD Moquegua vs Alianza Lima
  • 15:30 | Sport Boys vs FC Cajamarca
  • 18:00 | Deportivo Garcilaso vs Los Chankas

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