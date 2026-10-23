La Tabla de posiciones de la Liga 1 está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado Torneo Clausura, que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este viernes 23 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 13 del Torneo Clausura, donde Melgar visitará a UTC en Cajamarca. Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II en el Monumental, Alianza Lima visita a CD Moquegua y Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla Acumulada, Liga 1 2026

Resultados, fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

FINAL | UTC 1-2 Melgar

FINAL | Atlético Grau 0-0 ADT

Sábado 24 de octubre

12:45 | Sport Huancayo vs Alianza Atlético

15:15 | Cusco vs Sporting Cristal

20:30 | Universitario vs Juan Pablo II

Domingo 25 de octubre