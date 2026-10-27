La Tabla de posiciones de la Liga 1 está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado Torneo Clausura, que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este martes 27 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 14 del Torneo Clausura, donde Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el duelo que capturará todas las miradas durante la semana. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla Acumulada, Liga 1 2026

Resultados, fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Martes 27 de octubre

15:00 | Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo

Miércoles 28 de octubre

11:00 | ADT vs CD Moquegua

13:15 | FC Cajamarca vs UTC

15:30 | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

19:00 | Cienciano vs Atlético Grau

Jueves 29 de octubre

13:00 | Los Chankas vs Cusco FC

15:30 | Sporting Cristal vs Alianza Lima

19:30 | Melgar vs Comerciantes Unidos

Miércoles 4 de noviembre