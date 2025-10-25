La Liga 1 2025 sigue al rojo vivo. Universitario de Deportes mantiene su dominio tanto en la tabla acumulada como en la del Clausura, mientras que Alianza Lima y Cusco FC continúan en la pelea por los primeros lugares. Los últimos resultados han generado importantes movimientos en la clasificación general y mantienen la emoción rumbo al cierre del campeonato.

En la tabla acumulada, el equipo Universitario se mantiene como líder con 32 partidos jugados, diferencia de +43 y 75 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura, lo que refuerza su condición de favorito para los puestos altos.

En el segundo escalón aparece Cusco FC con 32 partidos, +24 de diferencia de goles y 63 puntos. Aunque su rendimiento global es sólido, la distancia hasta el primer puesto aún es significativa. Esto le deja con trabajo pendiente para alcanzar al líder

En el tercer lugar está Alianza Lima con 32 partidos, +19 de diferencia, y 61 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.

Tabla de posiciones acumulada, Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 32 23 6 3 64 21 43 75 2 Cusco FC 32 19 6 7 56 32 24 63 3 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61 4 Sporting Cristal 31 16 6 9 52 33 19 54 5 Melgar 33 13 13 7 48 34 19 52 6 Alianza Atlético 32 15 5 12 40 27 13 50 7 Garcilaso 33 13 9 12 46 40 6 48 8 Sport Huancayo 32 13 6 13 47 45 2 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 32 11 11 10 49 42 7 44 11 Los Chankas 30 11 8 11 39 49 -10 41 12 Atlético Grau 31 9 10 12 39 41 -2 37 13 Sport Boys 32 9 8 15 38 47 -9 35 14 Comerciantes Unidos 32 8 9 15 33 48 -15 33 15 Juan Pablo II 32 7 9 16 29 45 -16 30 16 Ayacucho FC 32 8 5 19 29 50 -21 29 17 UTC 31 7 7 16 28 52 -24 28 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional 18 4 6 8 20 33 -13 18

Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 14 partidos jugados y 36 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.

En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 14 partidos y 29 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 14 partidos jugados, +7 de diferencia, y 24 puntos.

Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.

Tabla de posiciones Torneo Clausura, Liga 1