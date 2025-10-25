Redacción EC
Redacción EC

La 2025 sigue al rojo vivo. Universitario de Deportes mantiene su dominio tanto en la tabla acumulada como en la del Clausura, mientras que Alianza Lima y Cusco FC continúan en la pelea por los primeros lugares. Los últimos resultados han generado importantes movimientos en la clasificación general y mantienen la emoción rumbo al cierre del campeonato.

En la tabla acumulada, el equipo Universitario se mantiene como líder con 32 partidos jugados, diferencia de +43 y 75 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura, lo que refuerza su condición de favorito para los puestos altos.

Fernanda Huapaya

En el segundo escalón aparece Cusco FC con 32 partidos, +24 de diferencia de goles y 63 puntos. Aunque su rendimiento global es sólido, la distancia hasta el primer puesto aún es significativa. Esto le deja con trabajo pendiente para alcanzar al líder

En el tercer lugar está Alianza Lima con 32 partidos, +19 de diferencia, y 61 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.

Tabla de posiciones acumulada, Liga 1

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Universitario32236364214375
2Cusco FC32196756322463
3Alianza Lima32187746271961
4Sporting Cristal31166952331954
5Melgar331313748341952
6Alianza Atlético321551240271350
7Garcilaso33139124640648
8Sport Huancayo32136134745245
9ADT31129104147-645
10Cienciano321111104942744
11Los Chankas30118113949-1041
12Atlético Grau31910123941-237
13Sport Boys3298153847-935
14Comerciantes Unidos3289153348-1533
15Juan Pablo II3279162945-1630
16Ayacucho FC3285192950-2129
17UTC3177162852-2428
18Alianza Universidad3166193159-2624
19Binacional184682033-1318

Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 14 partidos jugados y 36 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.

En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 14 partidos y 29 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 14 partidos jugados, +7 de diferencia, y 24 puntos.

Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.

Tabla de posiciones Torneo Clausura, Liga 1

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Universitario1411302691736
2Cusco FC1492322121029
3Alianza Lima147342316724
4Sporting Cristal136432191222
5Comerciantes Unidos146441617-122
6Melgar155642015521
7Cienciano146352017321
8ADT136341717021
9Garcilaso155641921-221
10Los Chankas126061524-1118
11Alianza Atlético144461110116
12Sport Huancayo144372424015
13Atlético Grau134341617-115
14Sport Boys*144371219-715
15Ayacucho FC144281523-814
16Alianza Universidad134181526-1113
17Juan Pablo II14257917-811
18UTC 122371116-59

