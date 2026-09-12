La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario y Alianza Lima volverán a protagonizar una nueva edición del clásico. Los ‘cremas’ no ven la derrota en Matute desde hace ocho años, y los ‘íntimos’ irán en busca de romper la racha negativa. Asimismo, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua con la intención de mantener la cabeza arriba.
A continuación, revisa los resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura:
Viernes 11 de setiembre
- FINAL | UTC 1-2 Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
- FINAL | Cusco FC 0-1 Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco
Sábado 12 de setiembre
- FINAL | Los Chankas 1-2 FC Cajamarca — Estadio Los Chankas de Andahuaylas
- FINAL | Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo
- 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario — Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 13 de setiembre
- 10:00 a.m. | CD. Moquegua Sporting Cristal — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
- 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — Estadio Miguel Grau del Callao
- 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético — Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Miércoles 23 de setiembre
- 3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano — Estadio Unión Tarma
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Deportivo Garcilaso
|8
|6
|1
|1
|14
|5
|9
|19
|2
|Melgar
|9
|5
|2
|2
|14
|5
|9
|19
|3
|Universitario
|8
|5
|2
|1
|17
|11
|6
|17
|4
|Alianza Atlético
|8
|5
|1
|2
|17
|13
|3
|16
|5
|Sport Huancayo
|9
|5
|1
|3
|13
|11
|2
|16
|6
|Cusco FC
|9
|5
|0
|4
|17
|13
|4
|15
|7
|Juan Pablo II
|9
|4
|3
|2
|16
|12
|4
|15
|8
|Sport Boys
|8
|4
|2
|2
|12
|6
|6
|14
|9
|Sporting Cristal
|8
|4
|1
|3
|15
|8
|7
|13
|10
|Alianza Lima
|8
|3
|4
|1
|11
|8
|3
|13
|11
|Atlético Grau
|8
|4
|1
|3
|10
|9
|1
|13
|12
|FC Cajamarca
|9
|3
|1
|5
|17
|22
|-5
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|9
|2
|3
|4
|16
|16
|0
|9
|14
|Cienciano
|8
|2
|1
|5
|10
|15
|-5
|7
|15
|CD Moquegua
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|-5
|7
|16
|Los Chankas
|9
|2
|1
|6
|10
|23
|-13
|7
|17
|ADT
|8
|0
|2
|6
|5
|18
|-13
|2
|18
|UTC
|9
|0
|2
|7
|9
|21
|-13
|-3
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|25
|15
|8
|2
|41
|16
|25
|53
|2
|Universitario
|25
|13
|7
|5
|41
|26
|15
|46
|3
|Melgar
|26
|13
|6
|7
|44
|28
|16
|45
|4
|Deportivo Garcilaso
|25
|13
|6
|6
|35
|23
|12
|45
|5
|Cusco FC
|26
|13
|3
|10
|38
|37
|1
|42
|6
|Los Chankas
|26
|12
|5
|9
|35
|44
|-9
|41
|7
|Cienciano
|25
|12
|4
|9
|44
|37
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|25
|10
|7
|8
|37
|31
|6
|37
|9
|Sporting Cristal
|25
|9
|5
|11
|43
|38
|5
|32
|10
|Juan Pablo II
|26
|8
|7
|11
|38
|52
|14
|31
|11
|Sport Boys
|25
|9
|7
|9
|27
|25
|2
|30
|12
|Comerciantes Unidos
|25
|7
|9
|9
|34
|35
|-1
|30
|13
|Atlético Grau
|25
|8
|5
|12
|22
|27
|-5
|29
|14
|Sport Huancayo
|25
|8
|5
|12
|33
|42
|-9
|29
|15
|FC Cajamarca
|26
|7
|6
|13
|40
|50
|-10
|25
|16
|CD Moquegua
|25
|6
|7
|12
|23
|35
|-12
|25
|17
|ADT
|25
|5
|7
|13
|27
|39
|-12
|21
|18
|UTC
|26
|4
|8
|14
|30
|47
|-17
|10