Por Redacción EC

La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. , , , Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario y Alianza Lima volverán a protagonizar una nueva edición del clásico. Los ‘cremas’ no ven la derrota en Matute desde hace ocho años, y los ‘íntimos’ irán en busca de romper la racha negativa. Asimismo, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua con la intención de mantener la cabeza arriba.

A continuación, revisa los resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura:

Viernes 11 de setiembre

  • FINAL | UTC 1-2 Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
  • FINAL | Cusco FC 0-1 Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco

Sábado 12 de setiembre

  • FINAL | Los Chankas 1-2 FC Cajamarca — Estadio Los Chankas de Andahuaylas
  • FINAL | Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo
  • 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario — Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 13 de setiembre

  • 10:00 a.m. | CD. Moquegua Sporting Cristal — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
  • 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — Estadio Miguel Grau del Callao
  • 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético — Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Miércoles 23 de setiembre

  • 3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano — Estadio Unión Tarma

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Deportivo Garcilaso8611145919
2Melgar9522145919
3Universitario85211711617
4Alianza Atlético85121713316
5Sport Huancayo95131311216
6Cusco FC95041713415
7Juan Pablo II94321612415
8Sport Boys8422126614
9Sporting Cristal8413158713
10Alianza Lima8341118313
11Atlético Grau8413109113
12FC Cajamarca93151722-510
13Comerciantes Unidos9234161609
14Cienciano82151015-57
15CD Moquegua8143611-57
16Los Chankas92161023-137
17ADT8026518-132
18UTC9027921-13-3

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima25158241162553
2Universitario25137541261546
3Melgar26136744281645
4Deportivo Garcilaso25136635231245
5Cusco FC26133103837142
6Los Chankas2612593544-941
7Cienciano2512494437740
8Alianza Atlético2510783731637
9Sporting Cristal2595114338532
10Juan Pablo II26871138521431
11Sport Boys259792725230
12Comerciantes Unidos257993435-130
13Atlético Grau2585122227-529
14Sport Huancayo2585123342-929
15FC Cajamarca2676134050-1025
16CD Moquegua2567122335-1225
17ADT2557132739-1221
18UTC2648143047-1710


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