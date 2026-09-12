La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario y Alianza Lima volverán a protagonizar una nueva edición del clásico. Los ‘cremas’ no ven la derrota en Matute desde hace ocho años, y los ‘íntimos’ irán en busca de romper la racha negativa. Asimismo, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua con la intención de mantener la cabeza arriba.

A continuación, revisa los resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura:

Viernes 11 de setiembre

FINAL | UTC 1-2 Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca

FINAL | Cusco FC 0-1 Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco

Sábado 12 de setiembre

FINAL | Los Chankas 1-2 FC Cajamarca — Estadio Los Chankas de Andahuaylas

FINAL | Comerciantes Unidos 0-1 Sport Huancayo — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario — Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 13 de setiembre

10:00 a.m. | CD. Moquegua Sporting Cristal — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — Estadio Miguel Grau del Callao

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético — Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Miércoles 23 de setiembre

3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano — Estadio Unión Tarma

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 8 6 1 1 14 5 9 19 2 Melgar 9 5 2 2 14 5 9 19 3 Universitario 8 5 2 1 17 11 6 17 4 Alianza Atlético 8 5 1 2 17 13 3 16 5 Sport Huancayo 9 5 1 3 13 11 2 16 6 Cusco FC 9 5 0 4 17 13 4 15 7 Juan Pablo II 9 4 3 2 16 12 4 15 8 Sport Boys 8 4 2 2 12 6 6 14 9 Sporting Cristal 8 4 1 3 15 8 7 13 10 Alianza Lima 8 3 4 1 11 8 3 13 11 Atlético Grau 8 4 1 3 10 9 1 13 12 FC Cajamarca 9 3 1 5 17 22 -5 10 13 Comerciantes Unidos 9 2 3 4 16 16 0 9 14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7 15 CD Moquegua 8 1 4 3 6 11 -5 7 16 Los Chankas 9 2 1 6 10 23 -13 7 17 ADT 8 0 2 6 5 18 -13 2 18 UTC 9 0 2 7 9 21 -13 -3





Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 25 15 8 2 41 16 25 53 2 Universitario 25 13 7 5 41 26 15 46 3 Melgar 26 13 6 7 44 28 16 45 4 Deportivo Garcilaso 25 13 6 6 35 23 12 45 5 Cusco FC 26 13 3 10 38 37 1 42 6 Los Chankas 26 12 5 9 35 44 -9 41 7 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40 8 Alianza Atlético 25 10 7 8 37 31 6 37 9 Sporting Cristal 25 9 5 11 43 38 5 32 10 Juan Pablo II 26 8 7 11 38 52 14 31 11 Sport Boys 25 9 7 9 27 25 2 30 12 Comerciantes Unidos 25 7 9 9 34 35 -1 30 13 Atlético Grau 25 8 5 12 22 27 -5 29 14 Sport Huancayo 25 8 5 12 33 42 -9 29 15 FC Cajamarca 26 7 6 13 40 50 -10 25 16 CD Moquegua 25 6 7 12 23 35 -12 25 17 ADT 25 5 7 13 27 39 -12 21 18 UTC 26 4 8 14 30 47 -17 10









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