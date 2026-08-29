La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Crista, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario irá en busca del liderato absoluto del Clausura en su visita a UTC. Por su lado, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso con el emblema de favorito. Por su parte, Sporting Cristal visitará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau en un duelo que promete sacar chispas.

A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura:

Viernes 28 de agosto

FINAL | Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Sábado 29 de agosto

EN VIVO | Los Chankas 2-3 Juan Pablo II | Estadio Los Chankas

3:30 p. m. | UTC vs. Universitario | Estadio Héroes de San Ramón

7:30 p. m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 30 de agosto

11:00 a. m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético | Estadio 25 de Noviembre

1:15 p. m. | ADT vs. Sport Huancayo | Estadio Unión Tarma

3:30 p. m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal | Estadio Miguel Grau

7:00 p. m. | Cienciano vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 6 4 1 1 9 3 6 13 2 Universitario 6 4 1 1 11 7 4 13 3 Alianza Lima 6 3 3 0 10 6 4 12 4 Sport Boys 6 3 2 1 10 4 6 11 5 Melgar 6 3 2 1 11 7 4 11 6 Sporting Cristal 6 3 1 2 10 7 3 10 7 Atlético Grau 6 3 1 2 7 5 2 10 8 Alianza Atlético 6 3 1 2 10 10 0 10 9 Cusco 6 3 0 3 13 11 2 9 10 Juan Pablo II 6 2 2 2 9 7 2 6 11 Comerciantes Unidos 7 2 2 3 14 33 1 8 12 CD Moquegua 6 1 4 1 5 5 0 7 13 Sport Huancayo 6 2 1 3 7 9 -2 7 14 FC Cajamarca 7 2 1 4 13 16 -3 7 15 Los Chankas 6 2 1 3 6 12 -6 7 16 Cienciano 6 1 1 4 4 11 -7 4 17 ADT 6 0 2 4 4 12 -8 2 18 UTC 6 0 2 4 4 12 -8 0





Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 23 15 7 1 40 14 26 52 2 Universitario 23 12 6 5 35 22 13 42 3 Los Chankas 23 12 5 6 31 33 -2 41 4 Melgar 23 11 6 6 40 27 13 39 5 Deportivo Garcilaso 23 11 6 6 30 21 19 39 6 Cienciano 23 11 4 8 38 33 5 37 7 Cusco FC 23 11 3 9 34 35 -1 36 8 Alianza Atlético 23 8 7 8 30 28 2 36 9 Sport Boys 23 8 7 8 25 23 2 31 10 Sporting Cristal 23 8 5 10 38 37 1 29 11 Comerciantes Unidos 23 7 8 8 30 30 0 29 12 Atlético Grau 23 7 5 11 19 23 -4 26 13 CD Moquegua 23 6 7 10 22 29 -7 25 14 Juan Pablo II 23 6 6 11 31 47 -16 24 15 Sport Huancayo 23 6 5 12 28 40 -12 23 16 ADT 23 5 7 11 26 33 -7 22 17 FC Cajamarca 23 5 6 12 33 42 -9 21 18 UTC 23 4 8 11 25 38 -13 10

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