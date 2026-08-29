La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Crista, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario irá en busca del liderato absoluto del Clausura en su visita a UTC. Por su lado, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso con el emblema de favorito. Por su parte, Sporting Cristal visitará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau en un duelo que promete sacar chispas.
A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura:
Viernes 28 de agosto
- FINAL | Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca | Estadio Juan Maldonado Gamarra
Sábado 29 de agosto
- EN VIVO | Los Chankas 2-3 Juan Pablo II | Estadio Los Chankas
- 3:30 p. m. | UTC vs. Universitario | Estadio Héroes de San Ramón
- 7:30 p. m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 30 de agosto
- 11:00 a. m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético | Estadio 25 de Noviembre
- 1:15 p. m. | ADT vs. Sport Huancayo | Estadio Unión Tarma
- 3:30 p. m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal | Estadio Miguel Grau
- 7:00 p. m. | Cienciano vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Deportivo Garcilaso
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|6
|13
|2
|Universitario
|6
|4
|1
|1
|11
|7
|4
|13
|3
|Alianza Lima
|6
|3
|3
|0
|10
|6
|4
|12
|4
|Sport Boys
|6
|3
|2
|1
|10
|4
|6
|11
|5
|Melgar
|6
|3
|2
|1
|11
|7
|4
|11
|6
|Sporting Cristal
|6
|3
|1
|2
|10
|7
|3
|10
|7
|Atlético Grau
|6
|3
|1
|2
|7
|5
|2
|10
|8
|Alianza Atlético
|6
|3
|1
|2
|10
|10
|0
|10
|9
|Cusco
|6
|3
|0
|3
|13
|11
|2
|9
|10
|Juan Pablo II
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|2
|6
|11
|Comerciantes Unidos
|7
|2
|2
|3
|14
|33
|1
|8
|12
|CD Moquegua
|6
|1
|4
|1
|5
|5
|0
|7
|13
|Sport Huancayo
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
|14
|FC Cajamarca
|7
|2
|1
|4
|13
|16
|-3
|7
|15
|Los Chankas
|6
|2
|1
|3
|6
|12
|-6
|7
|16
|Cienciano
|6
|1
|1
|4
|4
|11
|-7
|4
|17
|ADT
|6
|0
|2
|4
|4
|12
|-8
|2
|18
|UTC
|6
|0
|2
|4
|4
|12
|-8
|0
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|23
|15
|7
|1
|40
|14
|26
|52
|2
|Universitario
|23
|12
|6
|5
|35
|22
|13
|42
|3
|Los Chankas
|23
|12
|5
|6
|31
|33
|-2
|41
|4
|Melgar
|23
|11
|6
|6
|40
|27
|13
|39
|5
|Deportivo Garcilaso
|23
|11
|6
|6
|30
|21
|19
|39
|6
|Cienciano
|23
|11
|4
|8
|38
|33
|5
|37
|7
|Cusco FC
|23
|11
|3
|9
|34
|35
|-1
|36
|8
|Alianza Atlético
|23
|8
|7
|8
|30
|28
|2
|36
|9
|Sport Boys
|23
|8
|7
|8
|25
|23
|2
|31
|10
|Sporting Cristal
|23
|8
|5
|10
|38
|37
|1
|29
|11
|Comerciantes Unidos
|23
|7
|8
|8
|30
|30
|0
|29
|12
|Atlético Grau
|23
|7
|5
|11
|19
|23
|-4
|26
|13
|CD Moquegua
|23
|6
|7
|10
|22
|29
|-7
|25
|14
|Juan Pablo II
|23
|6
|6
|11
|31
|47
|-16
|24
|15
|Sport Huancayo
|23
|6
|5
|12
|28
|40
|-12
|23
|16
|ADT
|23
|5
|7
|11
|26
|33
|-7
|22
|17
|FC Cajamarca
|23
|5
|6
|12
|33
|42
|-9
|21
|18
|UTC
|23
|4
|8
|11
|25
|38
|-13
|10