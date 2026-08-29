Por Redacción EC

La fecha 6 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. , , , Melgar, Garcilaso y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario consiguió una épica remontada tras vencer 4-2 a UTC en Cajamarca. Por su lado, Alianza Lima perdió de local 1-0 ante Deportivo Garcilaso, que reafirmó su condición de candidato al título. Por su parte, Sporting Cristal visitará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau en un duelo que promete sacar chispas.

A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura:

Viernes 28 de agosto

  • FINAL | Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Sábado 29 de agosto

  • FINAL | Los Chankas 2-4 Juan Pablo II | Estadio Los Chankas
  • FINAL | UTC 2-4 Universitario | Estadio Héroes de San Ramón
  • FINAL | Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 30 de agosto

  • 11:00 a. m. | CD Moquegua vs. Alianza Atlético | Estadio 25 de Noviembre
  • 1:15 p. m. | ADT vs. Sport Huancayo | Estadio Unión Tarma
  • 3:30 p. m. | Sport Boys vs. Sporting Cristal | Estadio Miguel Grau
  • 7:00 p. m. | Cienciano vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 31 de agosto

  • 3:00 p. m. | Atlético Grau vs. Melgar | Estadio La Pampa

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Deportivo Garcilaso7511103716
2Universitario7511159616
3Alianza Lima7331107312
4Sport Boys6321104611
5Melgar6321117411
6Juan Pablo II73221310311
7Sporting Cristal6312107310
8Atlético Grau63121010010
9Alianza Atlético63121010010
10Cusco6303131129
11Comerciantes Unidos7223143318
12CD Moquegua61415507
13Sport Huancayo621379-27
14FC Cajamarca72141316-37
15Los Chankas7214916-77
16Cienciano6114411-74
17ADT6024412-82
18UTC*7025616-100

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima24157240152552
2Universitario24136539241545
3Deportivo Garcilaso24126631212042
4Los Chankas2312563133-241
5Melgar23116640271339
6Cienciano2311483833537
7Cusco FC2311393435-136
8Alianza Atlético238783028236
9Sport Boys**238782523231
10Sporting Cristal2385103837129
11Comerciantes Unidos237883030029
12Atlético Grau2375111923-426
13CD Moquegua2367102229-725
14Juan Pablo II2366113147-1624
15Sport Huancayo2365122840-1223
16ADT***2357112633-722
17FC Cajamarca****2356123342-921
18UTC*2348112538-1310
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.