La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones intactas de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental en busca de consolidar su liderato. Por su lado, Sporting Cristal quiere alzar cabeza y unirse tras la agresión hacia Julio César Uribe en un duelo ante Los Chankas. Alianza Lima irá a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II para revalidar su rol de favorito y olvidarse de la derrota ante Garcilaso en Matute.

A continuación, revisa los resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura:

Viernes 4 de septiembre

FINAL | FC Cajamarca 2-5 Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca)

FC Cajamarca 2-5 Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca) FINAL | Alianza Atlético 3-2 UTC - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 5 de septiembre

15:00 | Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo)

Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo) 18:00 | Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) 20:30 | Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos - Estadio Monumental (Lima)

Domingo 6 de septiembre

11:00 | Sporting Cristal vs. Los Chankas - Estadio Alberto Gallardo (Lima)

Sporting Cristal vs. Los Chankas - Estadio Alberto Gallardo (Lima) 13:30 | Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) 15:45 | Juan Pablo II vs. Alianza Lima - Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

Juan Pablo II vs. Alianza Lima - Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape) 19:00 | FBC Melgar vs. ADT - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 7 5 1 1 10 3 7 16 2 Universitario 7 5 1 1 15 9 6 16 3 Alianza Atlético 8 5 1 2 17 13 4 16 4 Sport Boys 7 4 2 1 11 4 7 14 5 Atlético Grau 7 4 1 2 8 5 3 13 6 Cusco FC 7 4 0 3 15 12 3 12 7 Alianza Lima 7 3 3 1 10 7 3 12 8 Juan Pablo II 7 3 2 2 13 10 3 11 9 Melgar 7 3 2 2 11 8 3 11 10 Sporting Cristal 7 3 1 3 10 8 2 10 11 Sport Huancayo 7 3 1 3 10 10 0 10 12 Comerciantes Unidos 7 2 2 3 14 13 1 8 13 CD Moquegua 7 1 4 2 6 9 -3 7 14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7 15 FC Cajamarca 8 2 1 5 15 21 -6 7 16 Los Chankas 7 2 1 4 9 16 -7 7 17 ADT 7 0 2 4 4 12 -8 2 18 UTC 8 0 2 6 8 19 -11 -2





Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 24 15 7 2 40 15 25 52 2 Universitario 24 13 6 5 39 24 15 45 3 Deportivo Garcilaso 24 12 6 6 31 21 10 42 4 Los Chankas 24 12 5 7 34 37 -3 41 5 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40 6 Melgar 24 11 6 7 40 28 12 39 7 Cusco FC 24 12 3 9 36 36 0 39 8 Alianza Atlético 25 10 7 8 37 31 6 37 9 Sport Boys 24 9 7 8 26 23 3 34 10 Sporting Cristal 24 8 5 11 38 38 0 29 11 Comerciantes Unidos 24 7 8 9 32 33 -1 29 12 Atlético Grau 24 8 5 11 20 23 -3 29 13 Juan Pablo II 24 7 6 11 35 50 -15 27 14 Sport Huancayo 24 7 5 12 31 41 -10 26 15 Moquegua 24 6 7 11 23 33 -10 25 16 FC Cajamarca 25 6 6 13 38 49 -11 24 17 ADT 24 5 7 12 27 36 -9 22 18 UTC 25 4 8 13 29 45 -16 10





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