La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones intactas de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental en busca de consolidar su liderato. Por su lado, Sporting Cristal quiere alzar cabeza y unirse tras la agresión hacia Julio César Uribe en un duelo ante Los Chankas. Alianza Lima irá a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II para revalidar su rol de favorito y olvidarse de la derrota ante Garcilaso en Matute.
A continuación, revisa los resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura:
Viernes 4 de septiembre
- FINAL | FC Cajamarca 2-5 Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca)
- FINAL | Alianza Atlético 3-2 UTC - Estadio Campeones del 36 (Sullana)
Sábado 5 de septiembre
- 15:00 | Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo)
- 18:00 | Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- 20:30 | Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos - Estadio Monumental (Lima)
Domingo 6 de septiembre
- 11:00 | Sporting Cristal vs. Los Chankas - Estadio Alberto Gallardo (Lima)
- 13:30 | Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- 15:45 | Juan Pablo II vs. Alianza Lima - Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)
- 19:00 | FBC Melgar vs. ADT - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Deportivo Garcilaso
|7
|5
|1
|1
|10
|3
|7
|16
|2
|Universitario
|7
|5
|1
|1
|15
|9
|6
|16
|3
|Alianza Atlético
|8
|5
|1
|2
|17
|13
|4
|16
|4
|Sport Boys
|7
|4
|2
|1
|11
|4
|7
|14
|5
|Atlético Grau
|7
|4
|1
|2
|8
|5
|3
|13
|6
|Cusco FC
|7
|4
|0
|3
|15
|12
|3
|12
|7
|Alianza Lima
|7
|3
|3
|1
|10
|7
|3
|12
|8
|Juan Pablo II
|7
|3
|2
|2
|13
|10
|3
|11
|9
|Melgar
|7
|3
|2
|2
|11
|8
|3
|11
|10
|Sporting Cristal
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|2
|10
|11
|Sport Huancayo
|7
|3
|1
|3
|10
|10
|0
|10
|12
|Comerciantes Unidos
|7
|2
|2
|3
|14
|13
|1
|8
|13
|CD Moquegua
|7
|1
|4
|2
|6
|9
|-3
|7
|14
|Cienciano
|8
|2
|1
|5
|10
|15
|-5
|7
|15
|FC Cajamarca
|8
|2
|1
|5
|15
|21
|-6
|7
|16
|Los Chankas
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|7
|17
|ADT
|7
|0
|2
|4
|4
|12
|-8
|2
|18
|UTC
|8
|0
|2
|6
|8
|19
|-11
|-2
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|24
|15
|7
|2
|40
|15
|25
|52
|2
|Universitario
|24
|13
|6
|5
|39
|24
|15
|45
|3
|Deportivo Garcilaso
|24
|12
|6
|6
|31
|21
|10
|42
|4
|Los Chankas
|24
|12
|5
|7
|34
|37
|-3
|41
|5
|Cienciano
|25
|12
|4
|9
|44
|37
|7
|40
|6
|Melgar
|24
|11
|6
|7
|40
|28
|12
|39
|7
|Cusco FC
|24
|12
|3
|9
|36
|36
|0
|39
|8
|Alianza Atlético
|25
|10
|7
|8
|37
|31
|6
|37
|9
|Sport Boys
|24
|9
|7
|8
|26
|23
|3
|34
|10
|Sporting Cristal
|24
|8
|5
|11
|38
|38
|0
|29
|11
|Comerciantes Unidos
|24
|7
|8
|9
|32
|33
|-1
|29
|12
|Atlético Grau
|24
|8
|5
|11
|20
|23
|-3
|29
|13
|Juan Pablo II
|24
|7
|6
|11
|35
|50
|-15
|27
|14
|Sport Huancayo
|24
|7
|5
|12
|31
|41
|-10
|26
|15
|Moquegua
|24
|6
|7
|11
|23
|33
|-10
|25
|16
|FC Cajamarca
|25
|6
|6
|13
|38
|49
|-11
|24
|17
|ADT
|24
|5
|7
|12
|27
|36
|-9
|22
|18
|UTC
|25
|4
|8
|13
|29
|45
|-16
|10