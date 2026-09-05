Por Redacción EC

La fecha 8 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. , , , Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones intactas de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental en busca de consolidar su liderato. Por su lado, Sporting Cristal quiere alzar cabeza y unirse tras la agresión hacia Julio César Uribe en un duelo ante Los Chankas. Alianza Lima irá a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II para revalidar su rol de favorito y olvidarse de la derrota ante Garcilaso en Matute.

A continuación, revisa los resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura:

Viernes 4 de septiembre

  • FINAL | FC Cajamarca 2-5 Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca)
  • FINAL | Alianza Atlético 3-2 UTC - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 5 de septiembre

  • 15:00 | Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo)
  • 18:00 | Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
  • 20:30 | Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos - Estadio Monumental (Lima)

Domingo 6 de septiembre

  • 11:00 | Sporting Cristal vs. Los Chankas - Estadio Alberto Gallardo (Lima)
  • 13:30 | Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
  • 15:45 | Juan Pablo II vs. Alianza Lima - Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)
  • 19:00 | FBC Melgar vs. ADT - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Deportivo Garcilaso7511103716
2Universitario7511159616
3Alianza Atlético85121713416
4Sport Boys7421114714
5Atlético Grau741285313
6Cusco FC74031512312
7Alianza Lima7331107312
8Juan Pablo II73221310311
9Melgar7322118311
10Sporting Cristal7313108210
11Sport Huancayo73131010010
12Comerciantes Unidos7223141318
13CD Moquegua714269-37
14Cienciano82151015-57
15FC Cajamarca82151521-67
16Los Chankas7214916-77
17ADT7024412-82
18UTC8026819-11-2

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima24157240152552
2Universitario24136539241545
3Deportivo Garcilaso24126631211042
4Los Chankas2412573437-341
5Cienciano2512494437740
6Melgar24116740281239
7Cusco FC2412393636039
8Alianza Atlético2510783731637
9Sport Boys249782623334
10Sporting Cristal2485113838029
11Comerciantes Unidos247893233-129
12Atlético Grau2485112023-329
13Juan Pablo II2476113550-1527
14Sport Huancayo2475123141-1026
15Moquegua2467112333-1025
16FC Cajamarca2566133849-1124
17ADT2457122736-922
18UTC2548132945-1610

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