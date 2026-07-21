La Liga 1 2026 volvió a la acción con el inicio del Torneo Clausura y dejó una primera fecha llena de emociones. Luego de conquistar el Apertura, Alianza Lima arrancó una nueva historia con el objetivo de mantener el protagonismo y acercarse al título nacional. Universitario y Sporting Cristal también comenzaron con victorias, dejando claro que la pelea por el campeonato promete ser intensa desde las primeras jornadas.
La fecha 1 se abrió el viernes con el empate 2-2 entre FC Cajamarca y Juan Pablo II, resultado que llegó sobre el final gracias a la reacción del cuadro visitante. Más tarde, Sporting Cristal hizo respetar la localía y derrotó por 1-0 a Deportivo Garcilaso con un golazo de Martín Távara, mientras que el clásico del sur quedó en manos de Melgar, que remontó para imponerse 3-1 a Cienciano tras los tantos de Quagliata, Cáceres y Vidales.
El sábado continuó con el empate 2-2 entre CD Moquegua y Comerciantes Unidos. Luego fue el turno de Universitario de Deportes, que superó una exigente prueba al vencer 2-1 a ADT en Tarma. Más adelante, Atlético Grau derrotó por 3-1 a UTC en Piura y Cusco FC cerró la jornada con una contundente goleada por 4-1 sobre Alianza Atlético.
La primera fecha concluyó el domingo con el triunfo de Los Chankas por 1-0 frente a Sport Boys en Andahuaylas, gracias al gol de Jarlín Quintero. Horas después, Alianza Lima hizo vibrar Matute al imponerse 2-1 sobre Sport Huancayo con un doblete de Eryc Castillo, resultado que le permitió iniciar el Clausura con tres puntos y confirmar que buscará pelear por el bicampeonato.
Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura:
- 17/07 | FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II | Héroes de San Ramón
- 17/07 | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | Alberto Gallardo
- 17/07| Cienciano 1-3 Melgar | Garcilaso de la Vega
- 18/07| CD Moquegua 2-2 Comerciantes Unidos | 25 de Noviembre
- 18/07| ADT 1-2 Universitario | Unión Tarma
- 18/07| Atlético Grau 3-1 UTC | La Matanza
- 18/07 | Cusco FC 4-1 Alianza Atlético | Garcilaso de la Vega
- 19/07 | Los Chankas 1-0 Sport Boys | Los Chankas
- 19/07 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Alejandro Villanueva
Tabla de la Fecha 1 del Torneo Clausura:
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1º
|Cusco FC
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2º
|Melgar
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3º
|Atlético Grau
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4º
|Universitario
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5º
|Alianza Lima
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6º
|Los Chankas
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7º
|Sporting Cristal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8º
|CD Moquegua
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|9º
|Comerciantes Unidos
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|10º
|FC Cajamarca
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|11º
|Juan Pablo II
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|12º
|Sport Huancayo
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13º
|ADT
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14º
|Deportivo Garcilaso
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15º
|Sport Boys
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16º
|Cienciano
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17º
|UTC
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18º
|Alianza Atlético
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1º
|Alianza Lima
|18
|13
|4
|1
|32
|9
|23
|43
|2º
|Los Chankas
|18
|11
|4
|3
|26
|21
|5
|37
|3º
|Cienciano
|18
|10
|3
|5
|35
|25
|10
|33
|4º
|Universitario
|18
|9
|5
|4
|26
|16
|10
|32
|5º
|Melgar
|18
|9
|4
|5
|32
|21
|11
|31
|6º
|Cusco FC
|18
|9
|3
|6
|25
|25
|0
|30
|7º
|Deportivo Garcilaso
|18
|7
|5
|6
|21
|19
|2
|26
|8º
|Sporting Cristal
|18
|6
|4
|8
|29
|30
|-1
|22
|9º
|Comerciantes Unidos
|18
|5
|7
|6
|20
|22
|-2
|22
|10º
|Alianza Atlético
|18
|5
|6
|7
|21
|22
|-1
|21
|11º
|ADT
|18
|5
|5
|8
|23
|23
|0
|20
|12º
|Sport Boys
|18
|5
|5
|8
|15
|20
|-5
|20
|13º
|Atlético Grau
|18
|5
|4
|9
|15
|19
|-4
|19
|14º
|CD Moquegua
|18
|5
|4
|9
|19
|26
|-7
|19
|15º
|FC Cajamarca
|18
|4
|6
|8
|25
|30
|-5
|18
|16º
|Juan Pablo II
|18
|4
|5
|9
|24
|42
|-18
|17
|17º
|Sport Huancayo
|18
|4
|4
|10
|22
|33
|-11
|16
|18º
|UTC*
|18
|4
|6
|8
|22
|29
|-7
|13
*UTC sufrió la deducción de cinco puntos.