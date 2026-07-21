Por Redacción EC

La Liga 1 2026 volvió a la acción con el inicio del Torneo Clausura y dejó una primera fecha llena de emociones. Luego de conquistar el Apertura, arrancó una nueva historia con el objetivo de mantener el protagonismo y acercarse al título nacional. y también comenzaron con victorias, dejando claro que la pelea por el campeonato promete ser intensa desde las primeras jornadas.

La fecha 1 se abrió el viernes con el empate 2-2 entre FC Cajamarca y Juan Pablo II, resultado que llegó sobre el final gracias a la reacción del cuadro visitante. Más tarde, Sporting Cristal hizo respetar la localía y derrotó por 1-0 a Deportivo Garcilaso con un golazo de Martín Távara, mientras que el clásico del sur quedó en manos de Melgar, que remontó para imponerse 3-1 a Cienciano tras los tantos de Quagliata, Cáceres y Vidales.

El sábado continuó con el empate 2-2 entre CD Moquegua y Comerciantes Unidos. Luego fue el turno de Universitario de Deportes, que superó una exigente prueba al vencer 2-1 a ADT en Tarma. Más adelante, Atlético Grau derrotó por 3-1 a UTC en Piura y Cusco FC cerró la jornada con una contundente goleada por 4-1 sobre Alianza Atlético.

La primera fecha concluyó el domingo con el triunfo de Los Chankas por 1-0 frente a Sport Boys en Andahuaylas, gracias al gol de Jarlín Quintero. Horas después, Alianza Lima hizo vibrar Matute al imponerse 2-1 sobre Sport Huancayo con un doblete de Eryc Castillo, resultado que le permitió iniciar el Clausura con tres puntos y confirmar que buscará pelear por el bicampeonato.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura:

  • 17/07 | FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II | Héroes de San Ramón
  • 17/07 | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | Alberto Gallardo
  • 17/07| Cienciano 1-3 Melgar | Garcilaso de la Vega
  • 18/07| CD Moquegua 2-2 Comerciantes Unidos | 25 de Noviembre
  • 18/07| ADT 1-2 Universitario | Unión Tarma
  • 18/07| Atlético Grau 3-1 UTC | La Matanza
  • 18/07 | Cusco FC 4-1 Alianza Atlético | Garcilaso de la Vega
  • 19/07 | Los Chankas 1-0 Sport Boys | Los Chankas
  • 19/07 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Alejandro Villanueva

Tabla de la Fecha 1 del Torneo Clausura:

EquiposPJPGPEPPGFGCDGPTS.
Cusco FC11004133
Melgar11003123
Atlético Grau11003123
Universitario11002113
Alianza Lima11002113
Los Chankas11001013
Sporting Cristal11001013
CD Moquegua10102201
Comerciantes Unidos10102201
10ºFC Cajamarca10102201
11ºJuan Pablo II10102201
12ºSport Huancayo100112-10
13ºADT100112-10
14ºDeportivo Garcilaso100101-10
15ºSport Boys100101-10
16ºCienciano100113-20
17ºUTC100113-20
18ºAlianza Atlético100114-30

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

EquiposPJPGPEPPGFGCDGPTS.
Alianza Lima1813413292343
Los Chankas1811432621537
Cienciano18103535251033
Universitario1895426161032
Melgar1894532211131
Cusco FC189362525030
Deportivo Garcilaso187562119226
Sporting Cristal186482930-122
Comerciantes Unidos185762022-222
10ºAlianza Atlético185672122-121
11ºADT185582323020
12ºSport Boys185581520-520
13ºAtlético Grau185491519-419
14ºCD Moquegua185491926-719
15ºFC Cajamarca184682530-518
16ºJuan Pablo II184592442-1817
17ºSport Huancayo1844102233-1116
18ºUTC*184682229-713

*UTC sufrió la deducción de cinco puntos.

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