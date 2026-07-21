La Liga 1 2026 volvió a la acción con el inicio del Torneo Clausura y dejó una primera fecha llena de emociones. Luego de conquistar el Apertura, Alianza Lima arrancó una nueva historia con el objetivo de mantener el protagonismo y acercarse al título nacional. Universitario y Sporting Cristal también comenzaron con victorias, dejando claro que la pelea por el campeonato promete ser intensa desde las primeras jornadas.

La fecha 1 se abrió el viernes con el empate 2-2 entre FC Cajamarca y Juan Pablo II, resultado que llegó sobre el final gracias a la reacción del cuadro visitante. Más tarde, Sporting Cristal hizo respetar la localía y derrotó por 1-0 a Deportivo Garcilaso con un golazo de Martín Távara, mientras que el clásico del sur quedó en manos de Melgar, que remontó para imponerse 3-1 a Cienciano tras los tantos de Quagliata, Cáceres y Vidales.

El sábado continuó con el empate 2-2 entre CD Moquegua y Comerciantes Unidos. Luego fue el turno de Universitario de Deportes, que superó una exigente prueba al vencer 2-1 a ADT en Tarma. Más adelante, Atlético Grau derrotó por 3-1 a UTC en Piura y Cusco FC cerró la jornada con una contundente goleada por 4-1 sobre Alianza Atlético.

La primera fecha concluyó el domingo con el triunfo de Los Chankas por 1-0 frente a Sport Boys en Andahuaylas, gracias al gol de Jarlín Quintero. Horas después, Alianza Lima hizo vibrar Matute al imponerse 2-1 sobre Sport Huancayo con un doblete de Eryc Castillo, resultado que le permitió iniciar el Clausura con tres puntos y confirmar que buscará pelear por el bicampeonato.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura:

17/07 | FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II | Héroes de San Ramón

17/07 | Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | Alberto Gallardo

17/07| Cienciano 1-3 Melgar | Garcilaso de la Vega

18/07| CD Moquegua 2-2 Comerciantes Unidos | 25 de Noviembre

18/07| ADT 1-2 Universitario | Unión Tarma

18/07| Atlético Grau 3-1 UTC | La Matanza

18/07 | Cusco FC 4-1 Alianza Atlético | Garcilaso de la Vega

19/07 | Los Chankas 1-0 Sport Boys | Los Chankas

19/07 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Alejandro Villanueva

Tabla de la Fecha 1 del Torneo Clausura:

Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Cusco FC 1 1 0 0 4 1 3 3 2º Melgar 1 1 0 0 3 1 2 3 3º Atlético Grau 1 1 0 0 3 1 2 3 4º Universitario 1 1 0 0 2 1 1 3 5º Alianza Lima 1 1 0 0 2 1 1 3 6º Los Chankas 1 1 0 0 1 0 1 3 7º Sporting Cristal 1 1 0 0 1 0 1 3 8º CD Moquegua 1 0 1 0 2 2 0 1 9º Comerciantes Unidos 1 0 1 0 2 2 0 1 10º FC Cajamarca 1 0 1 0 2 2 0 1 11º Juan Pablo II 1 0 1 0 2 2 0 1 12º Sport Huancayo 1 0 0 1 1 2 -1 0 13º ADT 1 0 0 1 1 2 -1 0 14º Deportivo Garcilaso 1 0 0 1 0 1 -1 0 15º Sport Boys 1 0 0 1 0 1 -1 0 16º Cienciano 1 0 0 1 1 3 -2 0 17º UTC 1 0 0 1 1 3 -2 0 18º Alianza Atlético 1 0 0 1 1 4 -3 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Alianza Lima 18 13 4 1 32 9 23 43 2º Los Chankas 18 11 4 3 26 21 5 37 3º Cienciano 18 10 3 5 35 25 10 33 4º Universitario 18 9 5 4 26 16 10 32 5º Melgar 18 9 4 5 32 21 11 31 6º Cusco FC 18 9 3 6 25 25 0 30 7º Deportivo Garcilaso 18 7 5 6 21 19 2 26 8º Sporting Cristal 18 6 4 8 29 30 -1 22 9º Comerciantes Unidos 18 5 7 6 20 22 -2 22 10º Alianza Atlético 18 5 6 7 21 22 -1 21 11º ADT 18 5 5 8 23 23 0 20 12º Sport Boys 18 5 5 8 15 20 -5 20 13º Atlético Grau 18 5 4 9 15 19 -4 19 14º CD Moquegua 18 5 4 9 19 26 -7 19 15º FC Cajamarca 18 4 6 8 25 30 -5 18 16º Juan Pablo II 18 4 5 9 24 42 -18 17 17º Sport Huancayo 18 4 4 10 22 33 -11 16 18º UTC* 18 4 6 8 22 29 -7 13

*UTC sufrió la deducción de cinco puntos.

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