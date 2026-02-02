La Liga 1 2026 empezó con todo y este fin de semana arrancó la primera fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima y Universitario de Deportes ganaron sus respectivos partidos, mientras que Sporting Cristal sacó un empate en Cusco y sumó fuera de casa. Melgar, por su parte, se quedó con el ‘Clásico del Sur’, y también se dieron otros resultados que repasamos a continuación.
La jornada empezó con el triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo (2-1) en la ‘Incontrastabale’. El cuadro blanquiazul se impuso con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, sumando sus primeros tres puntos y reafirmando su condición de protagonista.
Universitario no se quedó atrás y también ganó en su debut. Los cremas vencieron 2-0 a un complicado ADT en el Monumental y sumaron de a tres. Por su parte, Sporting Cristal igualó 1-1 con Deportivo Garcilaso en el Cusco y se trajo un punto de la altura.
Melgar también sacó un buen resultado en su debut: venció 2-0 a Cienciano en Arequipa y es uno de los líderes del Torneo Apertura. A continuación, conoce los partidos y resultados de la fecha 1.
Viernes 30 de enero
- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)
- UTC 2-0 Atlético Grau (Finalizado)
Sábado 31 de enero
- Sport Boys 1-1 Los Chankas (Finalizado)
- Juan Pablo II 3-3 FC Cajamarca (Finalizado)
- Melgar 2-0 Cienciano (Finalizado)
Domingo 1 de febrero
- Deportivo Garcilaso 1-1porting Cristal (Finalizado)
- Alianza Atlético 1-0 Cusco FC (Finalizado)
- Universitario 2-0 ADT (Finalizado)
Lunes 2 de febrero
- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)
Tabla de posiciones fecha 1 Torneo Apertura:
