Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos, resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura. (Foto: GEC)
Redacción EC

La empezó con todo y este fin de semana arrancó la primera fecha del Torneo Apertura. y ganaron sus respectivos partidos, mientras que sacó un empate en Cusco y sumó fuera de casa. , por su parte, se quedó con el ‘Clásico del Sur’, y también se dieron otros resultados que repasamos a continuación.

La jornada empezó con el triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo (2-1) en la ‘Incontrastabale’. El cuadro blanquiazul se impuso con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, sumando sus primeros tres puntos y reafirmando su condición de protagonista.

Universitario no se quedó atrás y también ganó en su debut. Los cremas vencieron 2-0 a un complicado ADT en el Monumental y sumaron de a tres. Por su parte, Sporting Cristal igualó 1-1 con Deportivo Garcilaso en el Cusco y se trajo un punto de la altura.

Melgar también sacó un buen resultado en su debut: venció 2-0 a Cienciano en Arequipa y es uno de los líderes del Torneo Apertura. A continuación, conoce los partidos y resultados de la fecha 1.

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)
  • UTC 2-0 Atlético Grau (Finalizado)

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys 1-1 Los Chankas (Finalizado)
  • Juan Pablo II 3-3 FC Cajamarca (Finalizado)
  • Melgar 2-0 Cienciano (Finalizado)

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso 1-1porting Cristal (Finalizado)
  • Alianza Atlético 1-0 Cusco FC (Finalizado)
  • Universitario 2-0 ADT (Finalizado)

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

Tabla de posiciones fecha 1 Torneo Apertura:

Tabla de posiciones tras la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

