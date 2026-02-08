Tabla de Liga 1 2026: así van las posiciones tras victoria de Alianza Lima

La Liga 1 2026 empezó con todo y este fin de semana arrancó la segunda fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos, Universitario de Deportes empató ante Cusco FC, mientras que Sporting Cristal cayó en casa ante Melgar , y también se dieron otros resultados que repasamos a continuación.
Universitario de Deportes repartió puntos con Cusco FC en la ‘Ciudad Imperial’ con un polémico penal pitado al último minuto a favor de los locales.
Alianza Lima logró una agónica victoria por 2-1 a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva. Con goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero sumaron su segunda victoria consecutiva.
Por último, Melgar logró sacar tres puntos ante Sporting Cristal en el Rímac. Los dirigidos por Juan Reynoso vencieron por 2 a 1.
Viernes 6 de febrero Sábado 7 de febrero ADT 1-0 Sport Boys Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo Cusco FC 1-1 Universitario Domingo 8 de febrero Sporting Cristal 1-2 Melgar Chankas 1-0 Alianza Atlético Cienciano 6-1 Juan Pablo II Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos Lunes 9 de febrero 15:00 | FC Cajamarca vs. Garcilaso
Tabla de posiciones tras la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.
