Tabla de Liga 1 2026: así van las posiciones tras victoria de Alianza Lima

La Liga 1 2026 empezó con todo y este fin de semana arrancó la segunda fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos, Universitario de Deportes empató ante Cusco FC, mientras que Sporting Cristal cayó en casa ante Melgar, y también se dieron otros resultados que repasamos a continuación.

Universitario de Deportes repartió puntos con Cusco FC en la ‘Ciudad Imperial’ con un polémico penal pitado al último minuto a favor de los locales.

Alianza Lima logró una agónica victoria por 2-1 a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva. Con goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero sumaron su segunda victoria consecutiva.

Por último, Melgar logró sacar tres puntos ante Sporting Cristal en el Rímac. Los dirigidos por Juan Reynoso vencieron por 2 a 1.

Viernes 6 de febrero

Moquegua 2-3 UTC

Sábado 7 de febrero

ADT 1-0 Sport Boys

Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo

Cusco FC 1-1 Universitario

Domingo 8 de febrero

Sporting Cristal 1-2 Melgar

Chankas 1-0 Alianza Atlético

Cienciano 6-1 Juan Pablo II

Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

Lunes 9 de febrero

15:00 | FC Cajamarca vs. Garcilaso

Tabla de posiciones fecha 1 Torneo Apertura:

Tabla de posiciones tras la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

