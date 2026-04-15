La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 10 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Melgar y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

En esta ocasión, la fecha 10 se juega a mitad de semana solo con algunos partidos que repasaremos a continuación. La jornada empezó este martes 14 de abril con tres compromisos y el primero de ellos fue el CD Moquegua vs Juan Pablo II, que terminó con triunfo del local por 3-0.

Más tarde, la atención se trasladó a Tarma, donde ADT recibió a Alianza Lima. Allí, los blanquiazules impusieron condiciones y vencieron 1-0 al combinado tarmeño, lo que les permitió recuperarse y tras el tropiezo del clásico ante la U. Por último, el día cerró con la victoria de Melgar por 3-1 ante Sport Boys en el Callao.

Este miércoles continúa la fecha con un solo partido. Desde las 3:00 p.m. UTC recibe a Sport Huancayo en Cajamarca con el objetivo de sumar tres puntos claves que le permitan mantener sus opciones de título.

El resto de la fecha 10 se jugará a mitad de la próxima semana, con partidos interesantes que sin duda harán que la tabla de posiciones se mueva otra vez.

Programación fecha 10 del Apertura

Martes 14 de abril

Final | CD Moquegua 3-0 Juan Pablo II

Final | ADT 0-1 Alianza Lima

Final | Sport Boys 1-3 Melgar

Miércoles 15 de abril

3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo

Miércoles 22 de abril

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

3:15 p.m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal

6:00 p.m. | Cusco FC vs FC Cajamarca

8:30 p.m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso

Jueves 23 de abril

3:00 p.m. | Los Chankas vs Cienciano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 9 del Torneo Apertura