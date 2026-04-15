La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 10 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Melgar y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.
En esta ocasión, la fecha 10 se juega a mitad de semana solo con algunos partidos que repasaremos a continuación. La jornada empezó este martes 14 de abril con tres compromisos y el primero de ellos fue el CD Moquegua vs Juan Pablo II, que terminó con triunfo del local por 3-0.
Más tarde, la atención se trasladó a Tarma, donde ADT recibió a Alianza Lima. Allí, los blanquiazules impusieron condiciones y vencieron 1-0 al combinado tarmeño, lo que les permitió recuperarse y tras el tropiezo del clásico ante la U. Por último, el día cerró con la victoria de Melgar por 3-1 ante Sport Boys en el Callao.
Este miércoles continúa la fecha con un solo partido. Desde las 3:00 p.m. UTC recibe a Sport Huancayo en Cajamarca con el objetivo de sumar tres puntos claves que le permitan mantener sus opciones de título.
El resto de la fecha 10 se jugará a mitad de la próxima semana, con partidos interesantes que sin duda harán que la tabla de posiciones se mueva otra vez.
Programación fecha 10 del Apertura
Martes 14 de abril
- Final | CD Moquegua 3-0 Juan Pablo II
- Final | ADT 0-1 Alianza Lima
- Final | Sport Boys 1-3 Melgar
Miércoles 15 de abril
- 3:00 p.m. | UTC vs Sport Huancayo
Miércoles 22 de abril
- 1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
- 3:15 p.m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal
- 6:00 p.m. | Cusco FC vs FC Cajamarca
- 8:30 p.m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso
Jueves 23 de abril
- 3:00 p.m. | Los Chankas vs Cienciano
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 9 del Torneo Apertura
|Puesto
|Club
|Partidos
|Pts.
|1
|Los Chankas
|9
|23
|2
|Alianza Lima
|10
|23
|3
|Cienciano
|9
|19
|4
|Universitario
|9
|18
|5
|Melgar
|10
|17
|6
|UTC
|9
|14
|7
|Cusco FC
|9
|13
|8
|CD Moquegua
|10
|13
|9
|Juan Pablo II
|10
|13
|10
|Comerciantes Unidos
|9
|12
|11
|Sporting Cristal
|9
|11
|12
|Alianza Atlético
|9
|11
|13
|Deportivo Garcilaso
|9
|10
|14
|ADT
|10
|9
|15
|Sport Huancayo
|9
|8
|16
|Sport Boys
|10
|8
|17
|Atlético Grau
|9
|7
|18
|FC Cajamarca
|9
|5