Por Redacción EC

La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 24 de julio con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. recibió a Cusco FC en el Estadio Monumental, afrontará una exigente visita a Melgar en Arequipa y buscará sumar en la complicada altura de Cutervo frente a Comerciantes Unidos.

La jornada se abrió en el estadio Campeones del 36, donde Alianza Atlético derrotó 3-1 a Los Chankas y consiguió sus primeros tres puntos en el Clausura. Más tarde, en el Estadio Monumental, Universitario hizo respetar la casa y venció 2-1 a Cusco FC, con un gol de Gianluca Lapadula que desató la celebración de los hinchas cremas.

La acción continuará este sábado 25 de julio con una programación cargada de atractivos encuentros. Sport Boys recibirá a ADT en el Miguel Grau, Sport Huancayo enfrentará a Atlético Grau y Juan Pablo II será local frente a Cienciano. El duelo estelar de la jornada será el choque entre Melgar y Sporting Cristal en el Monumental de la UNSA, un enfrentamiento entre dos equipos llamados a pelear por el título.

La fecha se completará el domingo 26 de julio con tres partidos. UTC recibirá a CD Moquegua en Cajamarca, mientras que Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos con la misión de mantenerse en la pelea por el campeonato. El cierre estará a cargo de Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca en el estadio Garcilaso de la Vega, poniendo fin a una jornada que promete mover la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

Partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura:

  • 24/07 | FINAL | Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | Campeones del 36
  • 24/07 | FINAL | Universitario 2-1 Cusco FC | Estadio Monumental
  • 25/07| 10:30 AM | Sport Boys vs. ADT | Miguel Grau
  • 25/07| 1:00 PM | Sport Huancayo vs. Atlético Grau | IPD Huancayo
  • 25/07| 3:15 PM | Juan Pablo II vs. Cienciano | Juan Pablo II
  • 25/07| 8:00 PM | Melgar vs. Sporting Cristal | Monumental de la UNSA
  • 26/07 | 1:00 PM | UTC vs. CD Moquegua | Héroes de San Ramón
  • 26/07 | 3:30 PM | Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima | Juan Maldonado
  • 26/07 | 7:00 PM | Garcilaso vs FC Cajamarca | Garcilaso de la Vega

Tabla de la Fecha 2 del Torneo Clausura:

EquiposPJPGPEPPGFGCDGPTS.
Universitario22004226
Cusco FC21015323
Melgar11003123
Atlético Grau11003123
Alianza Lima11002113
Sporting Cristal11001013
Alianza Atlético210145-13
Los Chankas210123-13
CD Moquegua10102201
10ºComerciantes Unidos10102201
11ºFC Cajamarca10102201
12ºJuan Pablo II10102201
13ºSport Huancayo100112-10
14ºADT100112-10
15ºDeportivo Garcilaso100101-10
16ºSport Boys100101-10
17ºCienciano100113-20
18ºUTC100113-20

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

EquiposPJPGPEPPGFGCDGPTS.
Alianza Lima1813413292343
Los Chankas1911442724337
Universitario19105428171135
Cienciano18103535251033
Melgar1894532211131
Cusco FC199372627-130
Deportivo Garcilaso187562119226
Alianza Atlético196672423124
Sporting Cristal186482930-122
10ºComerciantes Unidos185762022-222
11ºADT185582323020
12ºSport Boys185581520-520
13ºAtlético Grau185491519-419
14ºCD Moquegua185491926-719
15ºFC Cajamarca184682530-518
16ºJuan Pablo II184592442-1817
17ºSport Huancayo1844102233-1116
18ºUTC*184682229-713

*UTC sufrió la deducción de cinco puntos.

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