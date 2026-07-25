La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 24 de julio con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. Universitario recibió a Cusco FC en el Estadio Monumental, Sporting Cristal afrontará una exigente visita a Melgar en Arequipa y Alianza Lima buscará sumar en la complicada altura de Cutervo frente a Comerciantes Unidos.

La jornada se abrió en el estadio Campeones del 36, donde Alianza Atlético derrotó 3-1 a Los Chankas y consiguió sus primeros tres puntos en el Clausura. Más tarde, en el Estadio Monumental, Universitario hizo respetar la casa y venció 2-1 a Cusco FC, con un gol de Gianluca Lapadula que desató la celebración de los hinchas cremas.

La acción continuará este sábado 25 de julio con una programación cargada de atractivos encuentros. Sport Boys recibirá a ADT en el Miguel Grau, Sport Huancayo enfrentará a Atlético Grau y Juan Pablo II será local frente a Cienciano. El duelo estelar de la jornada será el choque entre Melgar y Sporting Cristal en el Monumental de la UNSA, un enfrentamiento entre dos equipos llamados a pelear por el título.

La fecha se completará el domingo 26 de julio con tres partidos. UTC recibirá a CD Moquegua en Cajamarca, mientras que Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos con la misión de mantenerse en la pelea por el campeonato. El cierre estará a cargo de Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca en el estadio Garcilaso de la Vega, poniendo fin a una jornada que promete mover la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

Partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura:

24/07 | FINAL | Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | Campeones del 36

24/07 | FINAL | Universitario 2-1 Cusco FC | Estadio Monumental

25/07| 10:30 AM | Sport Boys vs. ADT | Miguel Grau

25/07| 1:00 PM | Sport Huancayo vs. Atlético Grau | IPD Huancayo

25/07| 3:15 PM | Juan Pablo II vs. Cienciano | Juan Pablo II

25/07| 8:00 PM | Melgar vs. Sporting Cristal | Monumental de la UNSA

26/07 | 1:00 PM | UTC vs. CD Moquegua | Héroes de San Ramón

26/07 | 3:30 PM | Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima | Juan Maldonado

26/07 | 7:00 PM | Garcilaso vs FC Cajamarca | Garcilaso de la Vega

Tabla de la Fecha 2 del Torneo Clausura:

Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Universitario 2 2 0 0 4 2 2 6 2º Cusco FC 2 1 0 1 5 3 2 3 3º Melgar 1 1 0 0 3 1 2 3 4º Atlético Grau 1 1 0 0 3 1 2 3 5º Alianza Lima 1 1 0 0 2 1 1 3 6º Sporting Cristal 1 1 0 0 1 0 1 3 7º Alianza Atlético 2 1 0 1 4 5 -1 3 8º Los Chankas 2 1 0 1 2 3 -1 3 9º CD Moquegua 1 0 1 0 2 2 0 1 10º Comerciantes Unidos 1 0 1 0 2 2 0 1 11º FC Cajamarca 1 0 1 0 2 2 0 1 12º Juan Pablo II 1 0 1 0 2 2 0 1 13º Sport Huancayo 1 0 0 1 1 2 -1 0 14º ADT 1 0 0 1 1 2 -1 0 15º Deportivo Garcilaso 1 0 0 1 0 1 -1 0 16º Sport Boys 1 0 0 1 0 1 -1 0 17º Cienciano 1 0 0 1 1 3 -2 0 18º UTC 1 0 0 1 1 3 -2 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Alianza Lima 18 13 4 1 32 9 23 43 2º Los Chankas 19 11 4 4 27 24 3 37 3º Universitario 19 10 5 4 28 17 11 35 4º Cienciano 18 10 3 5 35 25 10 33 5º Melgar 18 9 4 5 32 21 11 31 6º Cusco FC 19 9 3 7 26 27 -1 30 7º Deportivo Garcilaso 18 7 5 6 21 19 2 26 8º Alianza Atlético 19 6 6 7 24 23 1 24 9º Sporting Cristal 18 6 4 8 29 30 -1 22 10º Comerciantes Unidos 18 5 7 6 20 22 -2 22 11º ADT 18 5 5 8 23 23 0 20 12º Sport Boys 18 5 5 8 15 20 -5 20 13º Atlético Grau 18 5 4 9 15 19 -4 19 14º CD Moquegua 18 5 4 9 19 26 -7 19 15º FC Cajamarca 18 4 6 8 25 30 -5 18 16º Juan Pablo II 18 4 5 9 24 42 -18 17 17º Sport Huancayo 18 4 4 10 22 33 -11 16 18º UTC* 18 4 6 8 22 29 -7 13

*UTC sufrió la deducción de cinco puntos.

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