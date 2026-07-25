La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 24 de julio con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. Universitario recibió a Cusco FC en el Estadio Monumental, Sporting Cristal afrontará una exigente visita a Melgar en Arequipa y Alianza Lima buscará sumar en la complicada altura de Cutervo frente a Comerciantes Unidos.
La jornada se abrió en el estadio Campeones del 36, donde Alianza Atlético derrotó 3-1 a Los Chankas y consiguió sus primeros tres puntos en el Clausura. Más tarde, en el Estadio Monumental, Universitario hizo respetar la casa y venció 2-1 a Cusco FC, con un gol de Gianluca Lapadula que desató la celebración de los hinchas cremas.
La acción continuará este sábado 25 de julio con una programación cargada de atractivos encuentros. Sport Boys recibirá a ADT en el Miguel Grau, Sport Huancayo enfrentará a Atlético Grau y Juan Pablo II será local frente a Cienciano. El duelo estelar de la jornada será el choque entre Melgar y Sporting Cristal en el Monumental de la UNSA, un enfrentamiento entre dos equipos llamados a pelear por el título.
La fecha se completará el domingo 26 de julio con tres partidos. UTC recibirá a CD Moquegua en Cajamarca, mientras que Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos con la misión de mantenerse en la pelea por el campeonato. El cierre estará a cargo de Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca en el estadio Garcilaso de la Vega, poniendo fin a una jornada que promete mover la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.
Partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura:
- 24/07 | FINAL | Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | Campeones del 36
- 24/07 | FINAL | Universitario 2-1 Cusco FC | Estadio Monumental
- 25/07| 10:30 AM | Sport Boys vs. ADT | Miguel Grau
- 25/07| 1:00 PM | Sport Huancayo vs. Atlético Grau | IPD Huancayo
- 25/07| 3:15 PM | Juan Pablo II vs. Cienciano | Juan Pablo II
- 25/07| 8:00 PM | Melgar vs. Sporting Cristal | Monumental de la UNSA
- 26/07 | 1:00 PM | UTC vs. CD Moquegua | Héroes de San Ramón
- 26/07 | 3:30 PM | Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima | Juan Maldonado
- 26/07 | 7:00 PM | Garcilaso vs FC Cajamarca | Garcilaso de la Vega
Tabla de la Fecha 2 del Torneo Clausura:
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1º
|Universitario
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|2º
|Cusco FC
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|3
|3º
|Melgar
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4º
|Atlético Grau
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5º
|Alianza Lima
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6º
|Sporting Cristal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7º
|Alianza Atlético
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|8º
|Los Chankas
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|9º
|CD Moquegua
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|10º
|Comerciantes Unidos
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|11º
|FC Cajamarca
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|12º
|Juan Pablo II
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|13º
|Sport Huancayo
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14º
|ADT
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15º
|Deportivo Garcilaso
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16º
|Sport Boys
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17º
|Cienciano
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18º
|UTC
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1º
|Alianza Lima
|18
|13
|4
|1
|32
|9
|23
|43
|2º
|Los Chankas
|19
|11
|4
|4
|27
|24
|3
|37
|3º
|Universitario
|19
|10
|5
|4
|28
|17
|11
|35
|4º
|Cienciano
|18
|10
|3
|5
|35
|25
|10
|33
|5º
|Melgar
|18
|9
|4
|5
|32
|21
|11
|31
|6º
|Cusco FC
|19
|9
|3
|7
|26
|27
|-1
|30
|7º
|Deportivo Garcilaso
|18
|7
|5
|6
|21
|19
|2
|26
|8º
|Alianza Atlético
|19
|6
|6
|7
|24
|23
|1
|24
|9º
|Sporting Cristal
|18
|6
|4
|8
|29
|30
|-1
|22
|10º
|Comerciantes Unidos
|18
|5
|7
|6
|20
|22
|-2
|22
|11º
|ADT
|18
|5
|5
|8
|23
|23
|0
|20
|12º
|Sport Boys
|18
|5
|5
|8
|15
|20
|-5
|20
|13º
|Atlético Grau
|18
|5
|4
|9
|15
|19
|-4
|19
|14º
|CD Moquegua
|18
|5
|4
|9
|19
|26
|-7
|19
|15º
|FC Cajamarca
|18
|4
|6
|8
|25
|30
|-5
|18
|16º
|Juan Pablo II
|18
|4
|5
|9
|24
|42
|-18
|17
|17º
|Sport Huancayo
|18
|4
|4
|10
|22
|33
|-11
|16
|18º
|UTC*
|18
|4
|6
|8
|22
|29
|-7
|13
*UTC sufrió la deducción de cinco puntos.