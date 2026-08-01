Por Redacción EC

La fecha 3 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 31 de julio con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. venció a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que y esperan sus respectivos duelos.

Partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura:

  • FINAL | Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos
  • FINAL | FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo
  • FINAL | Atlético Grau 0-1 Sport Boys
  • FINAL | Cusco FC 4-1 UTC
  • FINAL | Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético
  • 02/28 | 11:00 | Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
  • 02/28 1:15 PM | ADT vs. Deportivo Garcilaso
  • 02/28 | 3:30 PM | CD Moquegua vs. Melgar
  • 02/28 | 6:30 PM | Cienciano vs. Universitario

Tabla de la Fecha 3 del Torneo Clausura:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima32107437
2Melgar22005236
3Sport Huancayo32015236
4Universitario22004226
5Sport Boys32013126
6Los Chankas32015506
7Juan Pablo II21104224
8Cusco FC21015323
9Deportivo Garcilaso21012203
10Sporting Cristal21012203
11Alianza Atlético310258-33
12Atlético Grau310234-13
13CD Moquegua20202202
14Comerciantes Unidos302167-12
15UTC201113-21
16FC Cajamarca301236-31
17ADT200214-30
18Cienciano200215-40

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima19135134112344
2Los Chankas2012443026440
3Universitario19105428171135
4Melgar19104534221234
5Cienciano1910363527833
6Cusco FC199372627-130
7Deportivo Garcilaso198562321229
8Alianza Atlético196672224-224
9Comerciantes Unidos205872427-324
10Sporting Cristal196493032-222
11Sport Huancayo2064102633-722
12Sport Boys**196581720-321
13CD Moquegua195591926-320
14Juan Pablo II195592642-1620
15ADT***195592325-219
16Atlético Grau1954101521-619
17FC Cajamarca****2046102634-817
18UTC*194782229-714


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