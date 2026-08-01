La fecha 3 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 31 de julio con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. Alianza Lima venció a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que Universitario y Sporting Cristal esperan sus respectivos duelos.
Partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura:
- FINAL | Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos
- FINAL | FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo
- FINAL | Atlético Grau 0-1 Sport Boys
- FINAL | Cusco FC 4-1 UTC
- FINAL | Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético
- 02/28 | 11:00 | Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
- 02/28 1:15 PM | ADT vs. Deportivo Garcilaso
- 02/28 | 3:30 PM | CD Moquegua vs. Melgar
- 02/28 | 6:30 PM | Cienciano vs. Universitario
Tabla de la Fecha 3 del Torneo Clausura:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|3
|7
|2
|Melgar
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|Sport Huancayo
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|4
|Universitario
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|5
|Sport Boys
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|2
|6
|6
|Los Chankas
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|7
|Juan Pablo II
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|8
|Cusco FC
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|3
|9
|Deportivo Garcilaso
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|10
|Sporting Cristal
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|11
|Alianza Atlético
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|12
|Atlético Grau
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|13
|CD Moquegua
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|14
|Comerciantes Unidos
|3
|0
|2
|1
|6
|7
|-1
|2
|15
|UTC
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|FC Cajamarca
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|17
|ADT
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|18
|Cienciano
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|19
|13
|5
|1
|34
|11
|23
|44
|2
|Los Chankas
|20
|12
|4
|4
|30
|26
|4
|40
|3
|Universitario
|19
|10
|5
|4
|28
|17
|11
|35
|4
|Melgar
|19
|10
|4
|5
|34
|22
|12
|34
|5
|Cienciano
|19
|10
|3
|6
|35
|27
|8
|33
|6
|Cusco FC
|19
|9
|3
|7
|26
|27
|-1
|30
|7
|Deportivo Garcilaso
|19
|8
|5
|6
|23
|21
|2
|29
|8
|Alianza Atlético
|19
|6
|6
|7
|22
|24
|-2
|24
|9
|Comerciantes Unidos
|20
|5
|8
|7
|24
|27
|-3
|24
|10
|Sporting Cristal
|19
|6
|4
|9
|30
|32
|-2
|22
|11
|Sport Huancayo
|20
|6
|4
|10
|26
|33
|-7
|22
|12
|Sport Boys**
|19
|6
|5
|8
|17
|20
|-3
|21
|13
|CD Moquegua
|19
|5
|5
|9
|19
|26
|-3
|20
|14
|Juan Pablo II
|19
|5
|5
|9
|26
|42
|-16
|20
|15
|ADT***
|19
|5
|5
|9
|23
|25
|-2
|19
|16
|Atlético Grau
|19
|5
|4
|10
|15
|21
|-6
|19
|17
|FC Cajamarca****
|20
|4
|6
|10
|26
|34
|-8
|17
|18
|UTC*
|19
|4
|7
|8
|22
|29
|-7
|14
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