La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 6 de agosto con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. Alianza Lima enfrentará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau en busca de seguir en lo más alto en la tabla de posiciones, mientras que Universitario y Sporting Cristal se verán las caras en el duelo estelar de la fecha, en donde una derrota podría dejar a cualquiera desplazado de la pelea por el título.
Partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura:
Jueves 6 de agosto
- FINAL | Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Estadio: Campeones del 36 (Sullana)
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo vs. Los Chankas | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: IPD de Huancayo
- Comerciantes Unidos vs. Cusco FC | Hora: 3:15 p. m. | Estadio: Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)
- Universitario vs. Sporting Cristal | Hora: 8:00 p. m. | Estadio: Monumental
Sábado 8 de agosto
- UTC vs. ADT de Tarma | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)
- Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Hora: 3:30 p. m. | Estadio: Complejo Juan Pablo II (Chongoyape)
- Sport Boys vs. Alianza Lima | Hora: 8:00 p. m. | Estadio: Nacional
Domingo 9 de agosto
- Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- Melgar vs. FC Cajamarca | Hora: 3:30 p. m. | Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)
Tabla de la Fecha 4 del Torneo Clausura:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|3
|7
|2
|Melgar
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|Cusco
|3
|2
|0
|1
|9
|4
|5
|6
|4
|Sport Huancayo
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|5
|Sporting Cristal
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|6
|Sport Boys
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|2
|6
|7
|Deportivo Garcilaso
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|8
|Los Chankas
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|9
|Universitario
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|10
|Alianza Atlético
|4
|2
|0
|2
|6
|8
|-2
|6
|11
|Juan Pablo II
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|12
|CD Moquegua
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|13
|Atlético Grau
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|14
|Cienciano
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|-3
|3
|15
|Comerciantes Unidos
|3
|0
|2
|1
|6
|7
|-1
|2
|16
|FC Cajamarca
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|17
|ADT
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|-4
|0
|18
|UTC
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|-1
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|20
|14
|5
|1
|37
|12
|25
|47
|2
|Los Chankas
|20
|12
|4
|4
|30
|26
|4
|40
|3
|Cienciano
|21
|11
|3
|7
|37
|28
|9
|36
|4
|Melgar
|20
|10
|5
|5
|34
|22
|12
|35
|5
|Universitario
|20
|10
|5
|5
|28
|19
|9
|35
|6
|Cusco FC
|20
|10
|3
|7
|30
|28
|2
|33
|7
|Deportivo Garcilaso
|20
|9
|5
|6
|24
|20
|4
|32
|8
|Alianza Atlético
|21
|7
|6
|8
|26
|26
|0
|27
|9
|Sporting Cristal
|20
|7
|4
|9
|32
|32
|0
|25
|10
|Sport Boys
|20
|7
|5
|8
|18
|20
|-2
|24
|11
|Comerciantes Unidos
|20
|5
|8
|7
|24
|27
|-3
|23
|12
|Sport Huancayo
|20
|6
|4
|10
|26
|33
|-7
|22
|13
|CD Moquegua
|20
|5
|6
|9
|19
|26
|-7
|21
|14
|Juan Pablo II
|20
|5
|5
|10
|26
|44
|-18
|20
|15
|ADT
|20
|5
|5
|10
|23
|26
|-3
|19
|16
|Atlético Grau
|20
|5
|4
|11
|15
|22
|-7
|19
|17
|FC Cajamarca
|20
|4
|6
|10
|26
|34
|-8
|17
|18
|UTC
|20
|4
|7
|9
|23
|33
|-10
|12
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