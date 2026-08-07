Por Redacción EC

La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 comenzó este viernes 6 de agosto con una jornada llena de emociones y partidos que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato. enfrentará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau en busca de seguir en lo más alto en la tabla de posiciones, mientras que y se verán las caras en el duelo estelar de la fecha, en donde una derrota podría dejar a cualquiera desplazado de la pelea por el título.

Partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura:

Jueves 6 de agosto

  • FINAL | Alianza Atlético 1-0 Cienciano | Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo vs. Los Chankas | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: IPD de Huancayo
  • Comerciantes Unidos vs. Cusco FC | Hora: 3:15 p. m. | Estadio: Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)
  • Universitario vs. Sporting Cristal | Hora: 8:00 p. m. | Estadio: Monumental

Sábado 8 de agosto

  • UTC vs. ADT de Tarma | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)
  • Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Hora: 3:30 p. m. | Estadio: Complejo Juan Pablo II (Chongoyape)
  • Sport Boys vs. Alianza Lima | Hora: 8:00 p. m. | Estadio: Nacional

Domingo 9 de agosto

  • Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
  • Melgar vs. FC Cajamarca | Hora: 3:30 p. m. | Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Tabla de la Fecha 4 del Torneo Clausura:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima32107437
2Melgar32105237
3Cusco32019456
4Sport Huancayo32015236
5Sporting Cristal32014226
6Sport Boys32013126
7Deportivo Garcilaso32013216
8Los Chankas32015506
9Universitario32014406
10Alianza Atlético420268-26
11Juan Pablo II31114404
12CD Moquegua30302203
13Atlético Grau310234-13
14Cienciano410336-33
15Comerciantes Unidos302167-12
16FC Cajamarca301236-31
17ADT300315-40
18UTC301227-5-1

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima20145137122547
2Los Chankas2012443026440
3Cienciano2111373728936
4Melgar20105534221235
5Universitario2010552819935
6Cusco FC2010373028233
7Deportivo Garcilaso209562420432
8Alianza Atlético217682626027
9Sporting Cristal207493232025
10Sport Boys207581820-224
11Comerciantes Unidos205872427-323
12Sport Huancayo2064102633-722
13CD Moquegua205691926-721
14Juan Pablo II2055102644-1820
15ADT2055102326-319
16Atlético Grau2054111522-719
17FC Cajamarca2046102634-817
18UTC204792333-1012

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.