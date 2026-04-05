La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 9 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Sporting Cristal y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.
La jornada comenzó con el partido entre Sporting Cristla y CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo. Sorpresivamente, el cuadro visitante venció 2-1 a los celestes y sumó tres puntos claves para salir de la parte baja de la tabla. En tanto, el viernes se cerró con dos partidos: Alianza Atlético y Atlético Grau empataron 2-2, mientras que Cienciano venció 3-2 a ADT.
El sábado se jugaron tres partidos más. A primera hora, Deportivo Garcilaso venció 3-2 a Sport Boys en el Garcilaso de la Vega; posteriormente, Melgar cayó 3-1 ante Cusco FC en el Monumental de la UNSA; mientras que el día se cerró con la victoria de Universitario por 1-0 sobre Alianza Lima en el Monumental.
La fecha sigue este domingo con dos partido más: Sport Huancayo recibirá a Comerciantes Unidos, mientras que Juan Pablo II se medirá contra UTC, que busca los puntos para meterse nuevamente en la pelea por el Apertura.
Y, por último, la fecha 9 finaliza el lunes con un solo partido: FC Cajamarca será local ante Los Chankas, que es el líder del Torneo Apertura y uno de los invictos hasta esta parte del campeonato.
Programación fecha 9 del Apertura
Viernes 3 de abril
- Final | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua
- Final | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau
- Final | Cienciano 3-2 ADT
Sábado 4 de abril
- Final | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys
- Final | Melgar 1-3 Cusco FC
- Final | Universitario 1-0 Alianza Lima
Domingo 5 de abril
- 1:15 p.m. | Sport Huancayo vs Comerciantes Unidoso
- 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs UTC
Lunes 6 de abril
- 3:00 p.m. | FC Cajamarca vs Los Chankas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 9 del Torneo Apertura
|Puesto
|Club
|Partidos
|Pts.
|1
|Los Chankas
|8
|20
|2
|Alianza Lima
|9
|20
|3
|Cienciano
|9
|19
|4
|Universitario
|9
|18
|5
|UTC
|8
|14
|6
|Cusco FC
|9
|13
|7
|Sporting Cristal
|9
|11
|8
|Melgar
|9
|11
|9
|Alianza Atlético
|9
|11
|10
|Comerciantes Unidos
|8
|11
|11
|Deportivo Garcilaso
|9
|10
|12
|Juan Pablo II
|8
|10
|13
|CD Moquegua
|9
|10
|14
|ADT
|9
|9
|15
|Sport Boys
|9
|8
|16
|Sport Huancayo
|8
|7
|17
|Atlético Grau
|9
|7
|18
|FC Cajamarca
|8
|5