Por Redacción EC

La continúa con el desarrollo de la fecha 9 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Sporting Cristal y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

La jornada comenzó con el partido entre Sporting Cristla y CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo. Sorpresivamente, el cuadro visitante venció 2-1 a los celestes y sumó tres puntos claves para salir de la parte baja de la tabla. En tanto, el viernes se cerró con dos partidos: Alianza Atlético y Atlético Grau empataron 2-2, mientras que Cienciano venció 3-2 a ADT.

El sábado se jugaron tres partidos más. A primera hora, Deportivo Garcilaso venció 3-2 a Sport Boys en el Garcilaso de la Vega; posteriormente, Melgar cayó 3-1 ante Cusco FC en el Monumental de la UNSA; mientras que el día se cerró con la victoria de Universitario por 1-0 sobre Alianza Lima en el Monumental.

La fecha sigue este domingo con dos partido más: Sport Huancayo recibirá a Comerciantes Unidos, mientras que Juan Pablo II se medirá contra UTC, que busca los puntos para meterse nuevamente en la pelea por el Apertura.

Y, por último, la fecha 9 finaliza el lunes con un solo partido: FC Cajamarca será local ante Los Chankas, que es el líder del Torneo Apertura y uno de los invictos hasta esta parte del campeonato.

Programación fecha 9 del Apertura

Viernes 3 de abril

  • Final | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua
  • Final | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau
  • Final | Cienciano 3-2 ADT

Sábado 4 de abril

  • Final | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys
  • Final | Melgar 1-3 Cusco FC
  • Final | Universitario 1-0 Alianza Lima

Domingo 5 de abril

  • 1:15 p.m. | Sport Huancayo vs Comerciantes Unidoso
  • 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs UTC

Lunes 6 de abril

  • 3:00 p.m. | FC Cajamarca vs Los Chankas

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 9 del Torneo Apertura

PuestoClubPartidosPts.
1Los Chankas820
2Alianza Lima920
3Cienciano919
4Universitario918
5UTC814
6Cusco FC913
7Sporting Cristal911
8Melgar911
9Alianza Atlético911
10Comerciantes Unidos811
11Deportivo Garcilaso910
12Juan Pablo II810
13CD Moquegua910
14ADT99
15Sport Boys98
16Sport Huancayo87
17Atlético Grau97
18FC Cajamarca85

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