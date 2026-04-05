La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 9 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Sporting Cristal y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

La jornada comenzó con el partido entre Sporting Cristla y CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo. Sorpresivamente, el cuadro visitante venció 2-1 a los celestes y sumó tres puntos claves para salir de la parte baja de la tabla. En tanto, el viernes se cerró con dos partidos: Alianza Atlético y Atlético Grau empataron 2-2, mientras que Cienciano venció 3-2 a ADT.

El sábado se jugaron tres partidos más. A primera hora, Deportivo Garcilaso venció 3-2 a Sport Boys en el Garcilaso de la Vega; posteriormente, Melgar cayó 3-1 ante Cusco FC en el Monumental de la UNSA; mientras que el día se cerró con la victoria de Universitario por 1-0 sobre Alianza Lima en el Monumental.

La fecha sigue este domingo con dos partido más: Sport Huancayo recibirá a Comerciantes Unidos, mientras que Juan Pablo II se medirá contra UTC, que busca los puntos para meterse nuevamente en la pelea por el Apertura.

Y, por último, la fecha 9 finaliza el lunes con un solo partido: FC Cajamarca será local ante Los Chankas, que es el líder del Torneo Apertura y uno de los invictos hasta esta parte del campeonato.

Programación fecha 9 del Apertura

Viernes 3 de abril

Final | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua

Final | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

Final | Cienciano 3-2 ADT

Sábado 4 de abril

Final | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys

Final | Melgar 1-3 Cusco FC

Final | Universitario 1-0 Alianza Lima

Domingo 5 de abril

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs Comerciantes Unidoso

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs UTC

Lunes 6 de abril

3:00 p.m. | FC Cajamarca vs Los Chankas

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 9 del Torneo Apertura