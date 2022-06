La fecha 17 de la Liga 1 2022 inicia este sábado 18 de junio con los encuentros entre Municipal vs Carlos Stein, Cienciano vs Cantolao y UCV vs San Martín. Por otro lado, el líder del campeonato, Melgar visitará a Sport Boys.

Todos los resultados y tabla de posiciones de la presente edición del torneo local lo podrás encontrar aquí vía El Comercio. Además, no te pierdas el minuto a minuto de los partidos más importantes de la Liga 1 2022.

SÁBADO 18/06

Municipal vs Carlos Stein

Cienciano vs Cantolao

UCV vs San Martín

DOMINGO 19/06

Sport Boys vs Melgar

Atlético Grau vs Sporting Cristal

Alianza Atlético vs Carlos A Mannucci

Binacional vs Alianza Lima

ADT vs UTC

LUNES 20/06

Ayacucho vs Sport Huancayo

TABLA DE POSICIONES LIGA 1 2022

FBC Melgar - 34 PTS

Sport Huancayo - 33 PTS

Alianza Lima - 29 PTS

Sporting Cristal - 26 PTS

Alianza Atlético - 28 PTS

Cienciano - 25 PTS

Universitario - 25 PTS

Binacional - 25 PTS

Municipal - 23 PTS

César Vallejo - 21 PTS

Atlético Grau - 18 PTS

Sport Boys - 18 PTS

UTC - 17 PTS

Mannucci - 16 PTS

ADT - 15 PTS

San Martín - 14 PT

Carlos Stein - 12 PTS

Ayacucho FC - 11 PTS

AD Cantolao - 9 PTS