El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta de tres jornadas, Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 15, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
MIRA - Qué pasa con Piero Quispe en la exótica liga de Australia: Por qué pierde terreno en la selección y cuánto se distancia del perfil que buscan en Videna
FC Cajamarca y Sporting Cristal abrieron la jornada el viernes con un partidazo con varios goles. Los celestes empezaron ganando, pero luego el conjunto local lo dio vuelta y se quedó con los tres puntos. En la noche, Universitario recibió a Atlético Grau en el Monumental y sufrió un duro revés: cayó 1-0 en casa y sumó su segunda derrota consecutiva frente a su gente.
Este sábado la fecha continuó con partidos interesantes. Temprano, Melgar venció 4-1 de local a Sport Huancayo y Juan Pablo II cayó de local 2-0 ante Alianza Atlético. Por la noche, Alianza Lima sacó un triunfazo ante Cienciano en el Cusco, mientras que el día lo cierra el duelo entre Sport Boys y Cusco FC.
La fecha 15 se cierra este domingo 17 con tres partidos más: ADT vs Comerciantes Unidos; Garcilaso vs UTC y Los Chankas vs CD Moquegua. Sin duda, son compromisos que llaman la atención a los hinchas.
Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Alianza Lima
|15
|11
|3
|1
|26
|7
|19
|36
|2
|Chankas CYC
|14
|9
|3
|2
|22
|16
|6
|30
|2
|Cienciano
|15
|9
|2
|4
|29
|18
|11
|29
|4
|Universitario
|15
|7
|3
|4
|22
|14
|8
|25
|5
|Melgar
|15
|7
|3
|5
|25
|18
|7
|24
|6
|Cusco
|14
|6
|3
|5
|18
|22
|-4
|21
|7
|Alianza Atlético
|15
|5
|5
|4
|17
|12
|5
|20
|8
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|1
|20
|9
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|4
|5
|15
|17
|-2
|17
|10
|ADT
|14
|4
|5
|5
|18
|17
|1
|17
|11
|CD Moquegua
|14
|5
|2
|7
|17
|22
|-5
|17
|12
|Sporting Cristal
|15
|4
|4
|7
|24
|26
|-2
|16
|13
|UTC
|14
|4
|4
|6
|19
|22
|-3
|16
|14
|FC Cajamarca
|15
|4
|3
|8
|21
|26
|-5
|15
|15
|Sport Huancayo
|15
|4
|3
|8
|18
|27
|-9
|15
|16
|Juan Pablo II
|15
|4
|3
|8
|20
|35
|-15
|15
|17
|Sport Boys
|14
|3
|3
|7
|13
|19
|-6
|13
|18
|Atlético Grau
|15
|3
|4
|8
|11
|17
|-6
|13
Partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV
Viernes 15 de mayo
- FINAL | FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal vía Liga 1 Max
- FINAL | Universitario 0-1 Atlético Grau vía Liga 1 Max
Sábado 16 de mayo
- FINAL | Melgar 4-1 Sport Huancayo vía Liga 1 Max
- FINAL | Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético vía Liga 1 Max
- FINAL | Cienciano 0-1 Alianza Lima vía Liga 1 Max
- 20:30 | Soprt Boys vs Cusco FC vía Liga 1 Max
Domingo 17 de mayo
- 11:00 | ADT vs Comerciantes Unidos vía Liga 1 Max
- 13:15 | Garcilaso vs UTC vía Liga 1 Max
- 15:30 | Los Chankas vs CD Moquegua vía Liga 1 Max
¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?
Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor; Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganar todos sus partidos, ya que depende de sí mismo, o ganar 3 y empatar 1. Hasta podría darse el lujo de perder, ya que cuenta con una gran diferencia de goles.