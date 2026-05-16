El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta de tres jornadas, Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 15, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

FC Cajamarca y Sporting Cristal abrieron la jornada el viernes con un partidazo con varios goles. Los celestes empezaron ganando, pero luego el conjunto local lo dio vuelta y se quedó con los tres puntos. En la noche, Universitario recibió a Atlético Grau en el Monumental y sufrió un duro revés: cayó 1-0 en casa y sumó su segunda derrota consecutiva frente a su gente.

Este sábado la fecha continuó con partidos interesantes. Temprano, Melgar venció 4-1 de local a Sport Huancayo y Juan Pablo II cayó de local 2-0 ante Alianza Atlético. Por la noche, Alianza Lima sacó un triunfazo ante Cienciano en el Cusco, mientras que el día lo cierra el duelo entre Sport Boys y Cusco FC.

La fecha 15 se cierra este domingo 17 con tres partidos más: ADT vs Comerciantes Unidos; Garcilaso vs UTC y Los Chankas vs CD Moquegua. Sin duda, son compromisos que llaman la atención a los hinchas.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alianza Lima 15 11 3 1 26 7 19 36 2 Chankas CYC 14 9 3 2 22 16 6 30 2 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29 4 Universitario 15 7 3 4 22 14 8 25 5 Melgar 15 7 3 5 25 18 7 24 6 Cusco 14 6 3 5 18 22 -4 21 7 Alianza Atlético 15 5 5 4 17 12 5 20 8 Comerciantes Unidos 14 5 5 4 18 17 1 20 9 Deportivo Garcilaso 14 5 4 5 15 17 -2 17 10 ADT 14 4 5 5 18 17 1 17 11 CD Moquegua 14 5 2 7 17 22 -5 17 12 Sporting Cristal 15 4 4 7 24 26 -2 16 13 UTC 14 4 4 6 19 22 -3 16 14 FC Cajamarca 15 4 3 8 21 26 -5 15 15 Sport Huancayo 15 4 3 8 18 27 -9 15 16 Juan Pablo II 15 4 3 8 20 35 -15 15 17 Sport Boys 14 3 3 7 13 19 -6 13 18 Atlético Grau 15 3 4 8 11 17 -6 13

Partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 15 de mayo

FINAL | FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal vía Liga 1 Max

FINAL | Universitario 0-1 Atlético Grau vía Liga 1 Max

Sábado 16 de mayo

FINAL | Melgar 4-1 Sport Huancayo vía Liga 1 Max

FINAL | Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético vía Liga 1 Max

FINAL | Cienciano 0-1 Alianza Lima vía Liga 1 Max

20:30 | Soprt Boys vs Cusco FC vía Liga 1 Max

Domingo 17 de mayo

11:00 | ADT vs Comerciantes Unidos vía Liga 1 Max

13:15 | Garcilaso vs UTC vía Liga 1 Max

15:30 | Los Chankas vs CD Moquegua vía Liga 1 Max

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?

Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor; Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganar todos sus partidos, ya que depende de sí mismo, o ganar 3 y empatar 1. Hasta podría darse el lujo de perder, ya que cuenta con una gran diferencia de goles.