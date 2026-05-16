Por Redacción EC

El de la va llegando a la recta final. A falta de tres jornadas, , y pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 15, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

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FC Cajamarca y Sporting Cristal abrieron la jornada el viernes con un partidazo con varios goles. Los celestes empezaron ganando, pero luego el conjunto local lo dio vuelta y se quedó con los tres puntos. En la noche, Universitario recibió a Atlético Grau en el Monumental y sufrió un duro revés: cayó 1-0 en casa y sumó su segunda derrota consecutiva frente a su gente.

Este sábado la fecha continuó con partidos interesantes. Temprano, Melgar venció 4-1 de local a Sport Huancayo y Juan Pablo II cayó de local 2-0 ante Alianza Atlético. Por la noche, Alianza Lima sacó un triunfazo ante Cienciano en el Cusco, mientras que el día lo cierra el duelo entre Sport Boys y Cusco FC.

La fecha 15 se cierra este domingo 17 con tres partidos más: ADT vs Comerciantes Unidos; Garcilaso vs UTC y Los Chankas vs CD Moquegua. Sin duda, son compromisos que llaman la atención a los hinchas.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Alianza Lima1511312671936
2Chankas CYC149322216630
2Cienciano1592429181129
4Universitario157342214825
5Melgar157352518724
6Cusco146351822-421
7Alianza Atlético155541712520
8Comerciantes Unidos145541817120
9Deportivo Garcilaso145451517-217
10ADT144551817117
11CD Moquegua 145271722-517
12Sporting Cristal154472426-216
13UTC144461922-316
14FC Cajamarca154382126-515
15Sport Huancayo154381827-915
16Juan Pablo II154382035-1515
17Sport Boys143371319-613
18Atlético Grau153481117-613

Partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 15 de mayo

  • FINAL | FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal vía Liga 1 Max
  • FINAL | Universitario 0-1 Atlético Grau vía Liga 1 Max

Sábado 16 de mayo

  • FINAL | Melgar 4-1 Sport Huancayo vía Liga 1 Max
  • FINAL | Juan Pablo II 0-2 Alianza Atlético vía Liga 1 Max
  • FINAL | Cienciano 0-1 Alianza Lima vía Liga 1 Max
  • 20:30 | Soprt Boys vs Cusco FC vía Liga 1 Max

Domingo 17 de mayo

  • 11:00 | ADT vs Comerciantes Unidos vía Liga 1 Max
  • 13:15 | Garcilaso vs UTC vía Liga 1 Max
  • 15:30 | Los Chankas vs CD Moquegua vía Liga 1 Max

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?

Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor; Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganar todos sus partidos, ya que depende de sí mismo, o ganar 3 y empatar 1. Hasta podría darse el lujo de perder, ya que cuenta con una gran diferencia de goles.

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