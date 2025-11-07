El campeón de la Liga 1 está definido. Universitario de Deportes logró coronarse tricampeón del fútbol peruano con dos fechas de anticipación; sin embargo, aún no acaba la temporada para los equipos que luchan por un cupo a un torneo internacional, playoffs y el descenso.

En la tabla acumulada, el equipo Universitario es el líder con 33 partidos jugados, diferencia de +44 y 78 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura.

En el segundo escalón aparece Alianza Lima con 34 partidos, +20 de diferencia de goles y 65 puntos. El conjunto blanquiazul lucha por mantener la segunda casilla de cara a los playoffs de la Liga 1.

En el tercer lugar está Cusco FC con 33 partidos, +24 de diferencia, y 64 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.

Tabla del Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 Universitario 15 12 3 0 28 10 18 39 2 Cusco FC 15 9 3 3 24 14 10 30 3 Alianza Lima 16 8 4 4 27 19 8 28 4 Sporting Cristal 15 7 4 4 25 11 14 25 5 Melgar 17 6 7 4 24 17 7 25 6 Cienciano 15 7 3 5 22 18 4 24 7 Garcilaso 16 6 6 4 20 21 -1 24 8 Los Chankas 15 8 0 7 18 26 -8 24 9 Comerciantes Unidos 15 6 4 5 17 21 -3 22 10 ADT 15 6 3 6 18 20 -2 21 11 Alianza Atlético 15 4 5 6 12 11 1 17 12 Atlético Grau 15 4 4 5 17 19 -2 16 13 Sport Boys 15 4 4 7 13 20 -7 16 14 Sport Huancayo 15 4 3 8 24 26 -2 15 15 Ayacucho FC 15 4 2 9 15 24 -9 14 16 Alianza Universidad 15 4 2 9 19 31 -12 14 17 UTC 15 3 4 8 15 21 -6 13 18 Juan Pablo II 15 2 5 8 10 19 -9 11 19 Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 15 partidos jugados y 39 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.

En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 15 partidos y 30 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 16 partidos jugados, +8 de diferencia, y 28 puntos.

Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.

Tabla Acumulada

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 33 24 6 3 66 22 44 78 2 Alianza Lima 34 19 8 7 48 30 18 65 3 Cusco FC 33 19 7 7 58 34 24 64 4 Sporting Cristal 33 17 6 10 56 35 18 57 5 Melgar 35 14 14 7 52 37 15 56 6 Alianza Atlético 33 15 6 12 40 29 11 51 7 Garcilaso 34 14 9 12 48 40 8 51 8 Cienciano 33 12 11 10 51 43 8 47 9 Los Chankas 33 13 8 12 42 51 -9 47 10 Sport Huancayo 33 13 6 14 47 47 0 45 11 ADT 33 12 9 12 42 50 -8 45 12 Atlético Grau 33 9 11 13 40 43 -3 38 13 Sport Boys 33 9 9 15 39 48 -9 36 14 Comerciantes Unidos 33 8 9 16 34 51 -19 33 15 UTC 33 8 8 17 33 56 -23 32 16 Juan Pablo II 33 7 9 17 30 47 -17 30 17 Ayacucho FC 33 8 5 20 29 51 -22 29 18 Alianza Universidad 33 6 7 20 34 64 -27 25 19 Binacional 18 4 6 8 20 33 -13 18

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.