Tabla de la Liga 1 2025 EN VIVO HOY, viernes 7 de noviembre: conoce las posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado.
Redacción EC
El campeón de la está definido. Universitario de Deportes logró coronarse tricampeón del fútbol peruano con dos fechas de anticipación; sin embargo, aún no acaba la temporada para los equipos que luchan por un cupo a un torneo internacional, playoffs y el descenso.

En la tabla acumulada, el equipo Universitario es el líder con 33 partidos jugados, diferencia de +44 y 78 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura.

En el segundo escalón aparece Alianza Lima con 34 partidos, +20 de diferencia de goles y 65 puntos. El conjunto blanquiazul lucha por mantener la segunda casilla de cara a los playoffs de la Liga 1.

En el tercer lugar está Cusco FC con 33 partidos, +24 de diferencia, y 64 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.

Tabla del Torneo Clausura

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts.
1Universitario15123028101839
2Cusco FC1593324141030
3Alianza Lima168442719828
4Sporting Cristal1574425111425
5Melgar176742417725
6Cienciano157352218424
7Garcilaso166642021-124
8Los Chankas158071826-824
9Comerciantes Unidos156451721-322
10ADT156361820-221
11Alianza Atlético154561211117
12Atlético Grau154451719-216
13Sport Boys154471320-716
14Sport Huancayo154382426-215
15Ayacucho FC154291524-914
16Alianza Universidad154291931-1214
17UTC153481521-613
18Juan Pablo II152581019-911
19Binacional00000000

Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 15 partidos jugados y 39 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.

En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 15 partidos y 30 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 16 partidos jugados, +8 de diferencia, y 28 puntos.

Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.

Tabla Acumulada

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Universitario33246366224478
2Alianza Lima34198748301865
3Cusco FC33197758342464
4Sporting Cristal331761056351857
5Melgar351414752371556
6Alianza Atlético331561240291151
7Garcilaso34149124840851
8Cienciano331211105143847
9Los Chankas33138124251-947
10Sport Huancayo33136144747045
11ADT33129124250-845
12Atlético Grau33911134043-338
13Sport Boys3399153948-936
14Comerciantes Unidos3389163451-1933
15UTC3388173356-2332
16Juan Pablo II3379173047-1730
17Ayacucho FC3385202951-2229
18Alianza Universidad3367203464-2725
19Binacional184682033-1318

