El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta de dos jornadas, Alianza Lima y Los Chankas pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 16, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Juan Pablo II y Melgar abrieron la jornada el viernes 22 con un partido peleado y polémico. El compromiso quedó igualado 1-1 y ambos se repartieron los puntos. Eso sí, el resultado sirve poco para sus intereses de escalar posiciones en el certamen.

Este sábado, la jornada continúa con cuatro partidos. CD Moquegua y Universitario se miden a primera hora en un partido importante para los cremas. Luego, UTC recibe a Sport Boys con la necesidad de sumar en Cajamarca; mientras que Cusco FC hará lo propio de local contra Atlético Grau.

No obstante, el partido de fondo es el más importante: Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute y puede coronarse ganador del Torneo Apertura. Los íntimos tienen a su hinchada y las condiciones a favor para asegurar el primer certamen del año.

El domingo también tendrá partidos atractivos. Sporting Cristal será local contra ADT; luego Sport Huancayo recibirá a Cienciano en casa y, por último, Alianza Atlético chocará con FC Cajamarca.

La fecha 16 se cierra el lunes 25 con un solo partido: Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso se miden en un duelo decisivo para ambos por conseguir puntos y pelear torneos internacionales.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alianza Lima 15 11 3 1 26 7 19 36 2 Chankas CYC 15 10 3 2 23 16 7 33 2 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29 4 Universitario 15 7 3 4 22 14 8 25 5 Melgar 16 7 4 5 26 19 7 25 6 Deportivo Garcilaso 15 6 4 5 17 17 0 22 7 Cusco 15 6 3 6 18 23 -5 21 8 Alianza Atlético 15 5 5 5 18 14 4 20 9 ADT 15 5 5 5 20 17 3 20 10 Comerciantes Unidos 15 5 5 5 18 19 -1 20 11 CD Moquegua 15 5 2 8 17 23 -6 17 12 Sporting Cristal 15 4 4 7 24 26 -2 16 13 UTC 15 4 4 7 19 24 -5 16 14 Sport Boys 15 4 3 7 14 19 -5 16 15 Juan Pablo II 16 4 4 8 21 36 -15 16 16 FC Cajamarca 15 4 3 8 21 26 -5 15 17 Sport Huancayo 15 4 3 8 18 27 -9 15 18 Atlético Grau 15 3 4 8 11 17 -6 13

Partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 22 de mayo

FINAL | Juan Pablo II 1-1 Melgar vía Liga 1 Max

Sábado 23 de mayo

12:45 PM | CD Moquegua vs Universitario vía Liga 1 Max

3:00 PM | UTC vs Sport Boys vía Liga 1 Max

5:15 PM | Cusco FC vs Atlético Grau vía Liga 1 Max

8:30 PM | Alianza Lima vs Los Chankas vía Liga 1 Max

Domingo 24 de mayo

11:00 AM | Sporting Cristal vs ADT vía Liga 1 Max

1:15 PM | Sport Huancayo vs Cienciano vía Liga 1 Max

3:30 PM | Alianza Atlético vs FC Cajamarca vía Liga 1 Max

Lunes 25 de mayo

3:30 PM | Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso vía Liga 1 Max

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?

Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor: Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganarle el próximo partido al cuadro de Andahuaylas, ya que depende de sí mismo.