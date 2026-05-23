El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta de dos jornadas, Alianza Lima y Los Chankas pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 16, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
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Juan Pablo II y Melgar abrieron la jornada el viernes 22 con un partido peleado y polémico. El compromiso quedó igualado 1-1 y ambos se repartieron los puntos. Eso sí, el resultado sirve poco para sus intereses de escalar posiciones en el certamen.
Este sábado, la jornada continúa con cuatro partidos. CD Moquegua y Universitario se miden a primera hora en un partido importante para los cremas. Luego, UTC recibe a Sport Boys con la necesidad de sumar en Cajamarca; mientras que Cusco FC hará lo propio de local contra Atlético Grau.
No obstante, el partido de fondo es el más importante: Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute y puede coronarse ganador del Torneo Apertura. Los íntimos tienen a su hinchada y las condiciones a favor para asegurar el primer certamen del año.
El domingo también tendrá partidos atractivos. Sporting Cristal será local contra ADT; luego Sport Huancayo recibirá a Cienciano en casa y, por último, Alianza Atlético chocará con FC Cajamarca.
La fecha 16 se cierra el lunes 25 con un solo partido: Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso se miden en un duelo decisivo para ambos por conseguir puntos y pelear torneos internacionales.
Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Alianza Lima
|15
|11
|3
|1
|26
|7
|19
|36
|2
|Chankas CYC
|15
|10
|3
|2
|23
|16
|7
|33
|2
|Cienciano
|15
|9
|2
|4
|29
|18
|11
|29
|4
|Universitario
|15
|7
|3
|4
|22
|14
|8
|25
|5
|Melgar
|16
|7
|4
|5
|26
|19
|7
|25
|6
|Deportivo Garcilaso
|15
|6
|4
|5
|17
|17
|0
|22
|7
|Cusco
|15
|6
|3
|6
|18
|23
|-5
|21
|8
|Alianza Atlético
|15
|5
|5
|5
|18
|14
|4
|20
|9
|ADT
|15
|5
|5
|5
|20
|17
|3
|20
|10
|Comerciantes Unidos
|15
|5
|5
|5
|18
|19
|-1
|20
|11
|CD Moquegua
|15
|5
|2
|8
|17
|23
|-6
|17
|12
|Sporting Cristal
|15
|4
|4
|7
|24
|26
|-2
|16
|13
|UTC
|15
|4
|4
|7
|19
|24
|-5
|16
|14
|Sport Boys
|15
|4
|3
|7
|14
|19
|-5
|16
|15
|Juan Pablo II
|16
|4
|4
|8
|21
|36
|-15
|16
|16
|FC Cajamarca
|15
|4
|3
|8
|21
|26
|-5
|15
|17
|Sport Huancayo
|15
|4
|3
|8
|18
|27
|-9
|15
|18
|Atlético Grau
|15
|3
|4
|8
|11
|17
|-6
|13
Partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV
Viernes 22 de mayo
- FINAL | Juan Pablo II 1-1 Melgar vía Liga 1 Max
Sábado 23 de mayo
- 12:45 PM | CD Moquegua vs Universitario vía Liga 1 Max
- 3:00 PM | UTC vs Sport Boys vía Liga 1 Max
- 5:15 PM | Cusco FC vs Atlético Grau vía Liga 1 Max
- 8:30 PM | Alianza Lima vs Los Chankas vía Liga 1 Max
Domingo 24 de mayo
- 11:00 AM | Sporting Cristal vs ADT vía Liga 1 Max
- 1:15 PM | Sport Huancayo vs Cienciano vía Liga 1 Max
- 3:30 PM | Alianza Atlético vs FC Cajamarca vía Liga 1 Max
Lunes 25 de mayo
- 3:30 PM | Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso vía Liga 1 Max
¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?
Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor: Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganarle el próximo partido al cuadro de Andahuaylas, ya que depende de sí mismo.