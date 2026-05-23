Por Redacción EC

El de la va llegando a la recta final. A falta de dos jornadas, y pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 16, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

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Juan Pablo II y Melgar abrieron la jornada el viernes 22 con un partido peleado y polémico. El compromiso quedó igualado 1-1 y ambos se repartieron los puntos. Eso sí, el resultado sirve poco para sus intereses de escalar posiciones en el certamen.

Este sábado, la jornada continúa con cuatro partidos. CD Moquegua y Universitario se miden a primera hora en un partido importante para los cremas. Luego, UTC recibe a Sport Boys con la necesidad de sumar en Cajamarca; mientras que Cusco FC hará lo propio de local contra Atlético Grau.

No obstante, el partido de fondo es el más importante: Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute y puede coronarse ganador del Torneo Apertura. Los íntimos tienen a su hinchada y las condiciones a favor para asegurar el primer certamen del año.

El domingo también tendrá partidos atractivos. Sporting Cristal será local contra ADT; luego Sport Huancayo recibirá a Cienciano en casa y, por último, Alianza Atlético chocará con FC Cajamarca.

La fecha 16 se cierra el lunes 25 con un solo partido: Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso se miden en un duelo decisivo para ambos por conseguir puntos y pelear torneos internacionales.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Alianza Lima1511312671936
2Chankas CYC1510322316733
2Cienciano1592429181129
4Universitario157342214825
5Melgar167452619725
6Deportivo Garcilaso156451717022
7Cusco156361823-521
8Alianza Atlético155551814420
9ADT155552017320
10Comerciantes Unidos155551819-120
11CD Moquegua 155281723-617
12Sporting Cristal154472426-216
13UTC154471924-516
14Sport Boys154371419-516
15Juan Pablo II164482136-1516
16FC Cajamarca154382126-515
17Sport Huancayo154381827-915
18Atlético Grau153481117-613

Partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 22 de mayo

  • FINAL | Juan Pablo II 1-1 Melgar vía Liga 1 Max

Sábado 23 de mayo

  • 12:45 PM | CD Moquegua vs Universitario vía Liga 1 Max
  • 3:00 PM | UTC vs Sport Boys vía Liga 1 Max
  • 5:15 PM | Cusco FC vs Atlético Grau vía Liga 1 Max
  • 8:30 PM | Alianza Lima vs Los Chankas vía Liga 1 Max

Domingo 24 de mayo

  • 11:00 AM | Sporting Cristal vs ADT vía Liga 1 Max
  • 1:15 PM | Sport Huancayo vs Cienciano vía Liga 1 Max
  • 3:30 PM | Alianza Atlético vs FC Cajamarca vía Liga 1 Max

Lunes 25 de mayo

  • 3:30 PM | Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso vía Liga 1 Max

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?

Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor: Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganarle el próximo partido al cuadro de Andahuaylas, ya que depende de sí mismo.

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