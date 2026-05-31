Por Redacción EC

El de la va llegando a la recta final. A falta un jornada disputará su último duelo ya como campeón. Por su lado, se quedó en el camino por la lucha en el liderato, aunque quiere asegurar la segunda casilla. Mientras que Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 17, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

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Atlético Grau y CD Moquegua abrieron la jornada el viernes 29 con un partido pelead. El compromiso se decantó a favor de los piuranos por 1-0, un resultado que les sirve para escalar en su intento de salir de la zona de descenso.

Este sábado, la jornada continúa con cuatro partidos. ADT cayó de local 2-1 ante Cusco FC. Luego, Deportivo Garcilaso se impuso con un contundente 4-1 ante Juan Pablo II; Sport Boys derrotó por la mínima a 1-0 Comerciantes Unidos; y Universitario de Deportes cerró el día con un triunfo por 2-1 ante Sport Huancayo.

En este domingo, Melgar derrotó por 3-1 a Alianza Atlético. Y Alianza Lima visita a FC Cajamarca para cerrar con broche de oro este primer certamen.

La fecha 17 se cierra con la visita de Sporting Cristal ante Cienciano, que viene envalentonado por su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026.
Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Alianza Lima1712413082240
2Chankas CYC1610332319433
2Cienciano1592429181129
4Universitario178542415929
5Melgar178452920928
6Cusco178362124-327
7Deportivo Garcilaso177552118326
8Alianza Atlético175562018221
9Comerciantes Unidos175661820-221
10ADT175572221120
11Sport Boys165472627-119
12Sporting Cristal165472627-119
13CD Moquegua175391724-718
14FC Cajamarca174582328-517
15UTC164571924-517
16Atlético Grau174491218-616
17Sport Huancayo174492131-1016
18Juan Pablo II174492240-1816

Partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 29 de mayo

  • FINAL | Atlético Grau 1-0 CD Moquegua

Sábado 30 de mayo

  • FINAL | ADT 1-2 Cusco FC
  • FINAL | Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II
  • FINAL | Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos
  • FINAL | Universitario 2-1 Sport Huancayo

Domingo 24 de mayo

  • FINAL | Melgar 3-1 Alianza Atlético
  • FINAL | FC Cajamarca 1-1 Alianza Lima
  • EN VIVO | Los Chankas vs UTC
  • 5:00 PM | Cienciano vs Sporting Cristal

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