El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta un jornada Alianza Lima disputará su último duelo ya como campeón. Por su lado, Los Chankas se quedó en el camino por la lucha en el liderato, aunque quiere asegurar la segunda casilla. Mientras que Cienciano, Universitario, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se juega la fecha 17, horarios, canales TV y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Atlético Grau y CD Moquegua abrieron la jornada el viernes 29 con un partido pelead. El compromiso se decantó a favor de los piuranos por 1-0, un resultado que les sirve para escalar en su intento de salir de la zona de descenso.

Este sábado, la jornada continúa con cuatro partidos. ADT cayó de local 2-1 ante Cusco FC. Luego, Deportivo Garcilaso se impuso con un contundente 4-1 ante Juan Pablo II; Sport Boys derrotó por la mínima a 1-0 Comerciantes Unidos; y Universitario de Deportes cerró el día con un triunfo por 2-1 ante Sport Huancayo.

En este domingo, Melgar derrotó por 3-1 a Alianza Atlético. Y Alianza Lima visita a FC Cajamarca para cerrar con broche de oro este primer certamen.

La fecha 17 se cierra con la visita de Sporting Cristal ante Cienciano, que viene envalentonado por su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alianza Lima 17 12 4 1 30 8 22 40 2 Chankas CYC 16 10 3 3 23 19 4 33 2 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29 4 Universitario 17 8 5 4 24 15 9 29 5 Melgar 17 8 4 5 29 20 9 28 6 Cusco 17 8 3 6 21 24 -3 27 7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18 3 26 8 Alianza Atlético 17 5 5 6 20 18 2 21 9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20 -2 21 10 ADT 17 5 5 7 22 21 1 20 11 Sport Boys 16 5 4 7 26 27 -1 19 12 Sporting Cristal 16 5 4 7 26 27 -1 19 13 CD Moquegua 17 5 3 9 17 24 -7 18 14 FC Cajamarca 17 4 5 8 23 28 -5 17 15 UTC 16 4 5 7 19 24 -5 17 16 Atlético Grau 17 4 4 9 12 18 -6 16 17 Sport Huancayo 17 4 4 9 21 31 -10 16 18 Juan Pablo II 17 4 4 9 22 40 -18 16

Partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 29 de mayo

FINAL | Atlético Grau 1-0 CD Moquegua

Sábado 30 de mayo

FINAL | ADT 1-2 Cusco FC

FINAL | Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II

FINAL | Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos

FINAL | Universitario 2-1 Sport Huancayo

Domingo 24 de mayo