El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta de 4 jornadas, Alianza Lima, Los Chankas, Cienciano y Universitario pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se jugara la fecha 14, horarios, canales TV y cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
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UTC y FC Cajamarca abren la jornada con un clásico de la región, los comandandos por el ‘Pirata’ Barcos necesitan de los 3 puntos para salir del fondo de la tabla, mientras que los dirigidos por Bustos, tuvieron un buen arranque de torneo, pero no fue lo suficiente para consolidarse en los primeros lugares, ahora buscan salir del décimo lugar.
El sábado 9 de mayo del 2026 continúa la fecha con partidos interesantes como: Moquegua vs ADT, Atlético Grau vs Cienciano y el partido de la fecha: Alianza Lima recibiendo a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 8:00 PM.
Para el domingo 10 de mayo, los partidos en la programación de la Liga 1 son: Sport Huancayo vs Juan Pablo II, Comerciantes Unidos vs Melgar y Cusco FC vs Chankas CYC. Finalmente, el lunes cierran la jornada: Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético y Sport Boys vs Universitario.
Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Alianza Lima
|13
|10
|2
|1
|24
|6
|18
|32
|2
|Chankas CYC
|13
|9
|2
|2
|21
|15
|6
|29
|3
|Cienciano
|13
|8
|2
|3
|27
|16
|11
|26
|4
|Universitario
|13
|7
|3
|3
|22
|13
|9
|24
|5
|Melgar
|13
|6
|2
|5
|20
|16
|4
|20
|6
|Cusco
|13
|6
|2
|5
|17
|21
|-4
|20
|7
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|4
|4
|17
|16
|1
|19
|8
|Alianza Atlético
|13
|4
|5
|4
|15
|12
|3
|17
|9
|ADT
|13
|4
|4
|5
|16
|15
|1
|16
|10
|UTC Cajamarca
|13
|4
|4
|5
|18
|20
|-2
|16
|11
|Deportivo Garcilaso
|13
|4
|4
|5
|13
|16
|-3
|16
|12
|CD Moquegua
|13
|5
|1
|7
|15
|20
|-5
|16
|13
|Sporting Cristal
|13
|4
|3
|6
|22
|22
|0
|15
|14
|Juan Pablo II
|13
|4
|3
|6
|19
|31
|-12
|15
|15
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|13
|19
|-6
|12
|16
|Sport Huancayo
|13
|3
|3
|7
|15
|22
|-7
|12
|17
|Atlético Grau
|13
|2
|4
|7
|9
|15
|-6
|10
|18
|FC Cajamarca
|13
|2
|3
|8
|16
|24
|-8
|9
Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV
Viernes 8 de mayo
- 15:00 UTC Cajamarca vs FC Cajamarca vía Liga 1 Max
Sábado 9 de mayo
- 13:00 Deportivo Moquegua vs ADT vía Liga 1 Max
- 15:15 Atlético Grau vs Cienciano vía Liga 1 Max
- 20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Liga 1 Max
Domingo 10 de mayo
- 13:00 Sport Huancayo vs Juan Pablo II College vía Liga 1 Max
- 15:15 Comerciantes Unidos vs Melgar vía Liga 1 Max
- 17:30 Cusco vs Los Chankas vía Liga 1 Max
Lunes 11 de mayo
- 13:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético vía Liga 1 Max
- 20:30 Sport Boys vs Universitario vía Liga 1 Max
¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?
Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor; Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganar todos sus partidos, ya que depende de sí mismo, o ganar 3 y empatar 1. Hasta podría darse el lujo de perder, ya que cuenta con una gran diferencia de goles.