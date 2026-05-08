El Torneo Apertura de la Liga 1 va llegando a la recta final. A falta de 4 jornadas, Alianza Lima, Los Chankas, Cienciano y Universitario pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se jugara la fecha 14, horarios, canales TV y cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

UTC y FC Cajamarca abren la jornada con un clásico de la región, los comandandos por el ‘Pirata’ Barcos necesitan de los 3 puntos para salir del fondo de la tabla, mientras que los dirigidos por Bustos, tuvieron un buen arranque de torneo, pero no fue lo suficiente para consolidarse en los primeros lugares, ahora buscan salir del décimo lugar.

El sábado 9 de mayo del 2026 continúa la fecha con partidos interesantes como: Moquegua vs ADT, Atlético Grau vs Cienciano y el partido de la fecha: Alianza Lima recibiendo a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 8:00 PM.

Para el domingo 10 de mayo, los partidos en la programación de la Liga 1 son: Sport Huancayo vs Juan Pablo II, Comerciantes Unidos vs Melgar y Cusco FC vs Chankas CYC. Finalmente, el lunes cierran la jornada: Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético y Sport Boys vs Universitario.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alianza Lima 13 10 2 1 24 6 18 32 2 Chankas CYC 13 9 2 2 21 15 6 29 3 Cienciano 13 8 2 3 27 16 11 26 4 Universitario 13 7 3 3 22 13 9 24 5 Melgar 13 6 2 5 20 16 4 20 6 Cusco 13 6 2 5 17 21 -4 20 7 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 17 16 1 19 8 Alianza Atlético 13 4 5 4 15 12 3 17 9 ADT 13 4 4 5 16 15 1 16 10 UTC Cajamarca 13 4 4 5 18 20 -2 16 11 Deportivo Garcilaso 13 4 4 5 13 16 -3 16 12 CD Moquegua 13 5 1 7 15 20 -5 16 13 Sporting Cristal 13 4 3 6 22 22 0 15 14 Juan Pablo II 13 4 3 6 19 31 -12 15 15 Sport Boys 13 3 3 7 13 19 -6 12 16 Sport Huancayo 13 3 3 7 15 22 -7 12 17 Atlético Grau 13 2 4 7 9 15 -6 10 18 FC Cajamarca 13 2 3 8 16 24 -8 9

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 8 de mayo

15:00 UTC Cajamarca vs FC Cajamarca vía Liga 1 Max

Sábado 9 de mayo

13:00 Deportivo Moquegua vs ADT vía Liga 1 Max

15:15 Atlético Grau vs Cienciano vía Liga 1 Max

20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Liga 1 Max

Domingo 10 de mayo

13:00 Sport Huancayo vs Juan Pablo II College vía Liga 1 Max

15:15 Comerciantes Unidos vs Melgar vía Liga 1 Max

17:30 Cusco vs Los Chankas vía Liga 1 Max

Lunes 11 de mayo

13:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético vía Liga 1 Max

20:30 Sport Boys vs Universitario vía Liga 1 Max

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?

Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor; Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganar todos sus partidos, ya que depende de sí mismo, o ganar 3 y empatar 1. Hasta podría darse el lujo de perder, ya que cuenta con una gran diferencia de goles.