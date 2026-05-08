Por Redacción EC

El de la va llegando a la recta final. A falta de 4 jornadas, , , y pelean en lo más alto de la tabla para llevarse el primer torneo del campeonato peruano. Mientras que Sporting Cristal, Melgar y Cusco FC, intentan no alejarse de la parte alta de la tabla de posiciones. A continuación, te contamos cómo se jugara la fecha 14, horarios, canales TV y cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

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UTC y FC Cajamarca abren la jornada con un clásico de la región, los comandandos por el ‘Pirata’ Barcos necesitan de los 3 puntos para salir del fondo de la tabla, mientras que los dirigidos por Bustos, tuvieron un buen arranque de torneo, pero no fue lo suficiente para consolidarse en los primeros lugares, ahora buscan salir del décimo lugar.

El sábado 9 de mayo del 2026 continúa la fecha con partidos interesantes como: Moquegua vs ADT, Atlético Grau vs Cienciano y el partido de la fecha: Alianza Lima recibiendo a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 8:00 PM.

Para el domingo 10 de mayo, los partidos en la programación de la Liga 1 son: Sport Huancayo vs Juan Pablo II, Comerciantes Unidos vs Melgar y Cusco FC vs Chankas CYC. Finalmente, el lunes cierran la jornada: Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético y Sport Boys vs Universitario.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.
Tabla de posiciones de la Liga 1 en vivo: programación TV, horarios y canales para ver partidos por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones, Liga 1 - Torneo Apertura 2026

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Alianza Lima1310212461832
2Chankas CYC139222115629
3Cienciano1382327161126
4Universitario137332213924
5Melgar136252016420
6Cusco136251721-420
7Comerciantes Unidos135441716119
8Alianza Atlético134541512317
9ADT134451615116
10UTC Cajamarca134451820-216
11Deportivo Garcilaso134451316-316
12CD Moquegua135171520-516
13Sporting Cristal134362222015
14Juan Pablo II134361931-1215
15Sport Boys133371319-612
16Sport Huancayo133371522-712
17Atlético Grau13247915-610
18FC Cajamarca132381624-89

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura, Liga 1: fecha, horarios y canal TV

Viernes 8 de mayo

  • 15:00 UTC Cajamarca vs FC Cajamarca vía Liga 1 Max

Sábado 9 de mayo

  • 13:00 Deportivo Moquegua vs ADT vía Liga 1 Max
  • 15:15 Atlético Grau vs Cienciano vía Liga 1 Max
  • 20:00 Alianza Lima vs Sporting Cristal vía Liga 1 Max

Domingo 10 de mayo

  • 13:00 Sport Huancayo vs Juan Pablo II College vía Liga 1 Max
  • 15:15 Comerciantes Unidos vs Melgar vía Liga 1 Max
  • 17:30 Cusco vs Los Chankas vía Liga 1 Max

Lunes 11 de mayo

  • 13:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético vía Liga 1 Max
  • 20:30 Sport Boys vs Universitario vía Liga 1 Max

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura, Liga 1 2026?

Alianza Lima actualmente se encuentra en el primer lugar con una gran diferencia de goles en comparación a sus demás rivales, además, le saca 3 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor; Los Chankas CYC. Para que Alianza salga campeón, debe de ganar todos sus partidos, ya que depende de sí mismo, o ganar 3 y empatar 1. Hasta podría darse el lujo de perder, ya que cuenta con una gran diferencia de goles.

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