Redacción EC
La 2025 sigue al rojo vivo tras disputarse la fecha 15 del Torneo Clausura. Universitario de Deportes mantiene su dominio tanto en la tabla acumulada como en la del Clausura, mientras que Alianza Lima y Cusco FC continúan en la pelea por los primeros lugares. Los últimos resultados han generado importantes movimientos en la clasificación general y mantienen la emoción rumbo al cierre del campeonato.

En la tabla acumulada, el equipo Universitario se mantiene como líder con 30 partidos jugados, diferencia de +41 y 69 puntos. Esto refleja su buena campaña global, combinando resultados del Apertura y el Clausura, lo que refuerza su condición de favorito para los puestos altos.

En el segundo escalón aparece Alianza Lima con 32 partidos, +19 de diferencia de goles y 61 puntos. Aunque su rendimiento global es sólido, la distancia hasta el primer puesto aún es significativa. Esto le deja con trabajo pendiente para alcanzar al líder

La sorpresa viene con Cusco FC, que está en el tercer lugar acumulado con 31 partidos, +23 de diferencia, y 60 puntos. Su posición demuestra que está compitiendo de cerca frente a los equipos tradicionales, lo que agrega emoción a la lucha por los puestos de privilegio.

Tabla de posiciones acumulada, Liga 1

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1Universitario3021636120+4169
2Alianza Lima3218774627+1961
3Cusco FC3118675532+2360
4Sporting Cristal3016685232+2054
5FBC Melgar32131364834+1452
6Alianza Atlético31155113927+1250
7Deportivo Garcilaso3113994535+1048
8Sport Huancayo32136134745+245
9ADT31129104147−645
10Cienciano311011104842+641
11Los Chankas30118113949−1041
12Atlético Grau30910113939037
13Sport Boys3188153747−1032
14Juan Pablo II3179142944−1530
15Comerciantes Unidos3179153248−1630
16UTC3177172852−2428
17Ayacucho FC3075182446−2226
18Alianza Universidad3166193159−2824
19Deportivo Binacional *184682033−1318

Pasando al Clausura por sí solo, Universitario lidera también con 12 partidos jugados, +15 de diferencia de goles y 30 puntos. Esto indica que no solo domina en el global sino que también mantiene un buen nivel en esta fase particular del torneo.

En la segunda posición del Clausura aparece Cusco FC con 13 partidos, +9 de diferencia y 26 puntos. Mientras tanto, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 14 partidos jugados, +7 de diferencia, y 24 puntos.

Esta clasificación separada muestra cómo los equipos se están desempeñando específicamente en esta etapa, lo que puede influir en la definición de cupos o playoffs.

Finalmente, los resultados de la fecha 15 revelan varios encuentros claves: Los Chankas venció 1-0 a Juan Pablo II; Comerciantes Unidos ganó 1-0 a Alianza Atlético; Cienciano cayó 1-2 frente a Cusco FC; además, Atlético Grau perdió 0-2 ante UTC; y Deportivo Garcilaso fue derrotado 0-1 ante Sporting Cristal.

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Empató 1-1 de local ante Comerciantes Unidos por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Alianza Lima con 21 puntos más y un partido de ventaja sobre los líderes. Venció a Sport Boys por 3-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Melgar es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 21 puntos tras su victoria de local por 2-1 ante Alianza Universidad.

Tabla de posiciones Torneo Clausura, Liga 1

PuestoEquipoPJDGPuntos
1Universitario12+1530
2Cusco FC13+926
3Alianza Lima14+724
4Sporting Cristal12+1322
5Melgar14+621
6ADT13021
7Deportivo Garcilaso14021
8Comerciantes Unidos13−219
9Cienciano13+218
10Los Chankas12−918
11Alianza Atlético13+216
12Sport Huancayo14015
13Atlético Grau13−115
14Alianza Universidad13−1113
15Sport Boys13−812
16Juan Pablo II13−711
17Ayacucho FC12−911
18UTC13−79
19Deportivo Binacional

