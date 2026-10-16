La Tabla de posiciones de la Liga 1 está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado Torneo Clausura, que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este viernes 16 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 12 del Torneo Clausura, donde Sport Huancayo, uno de los líderes, recibe a Cusco FC. Alianza Lima recibe a Atlético Grau en Matute, Universitario visita a Alianza Atlético en Trujillo y Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.
Tabla del Torneo Clausura 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|Pts.
|1
|Sporting Cristal
|11
|+11
|22
|2
|Deportivo Garcilaso
|11
|+11
|22
|3
|Alianza Atlético
|11
|+5
|22
|4
|Sport Huancayo
|11
|+4
|22
|5
|Universitario
|11
|+3
|21
|6
|Cusco FC
|11
|+4
|18
|7
|Juan Pablo II College
|11
|+8
|19
|8
|FBC Melgar
|11
|+7
|19
|9
|Alianza Lima
|11
|+5
|19
|10
|Sport Boys
|11
|+5
|18
|11
|Atlético Grau
|11
|+1
|17
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|11
|-6
|11
|14
|Comerciantes Unidos
|11
|-1
|10
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|Deportivo Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT de Tarma
|11
|-14
|6
|18
|UTC
|11
|-14
|-3
Tabla Acumulada, Liga 1 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|Pts.
|1
|Alianza Lima
|28
|+27
|59
|2
|Universitario
|28
|+12
|50
|3
|Deportivo Garcilaso
|28
|+14
|48
|4
|FBC Melgar
|28
|+16
|47
|5
|Cusco FC
|28
|+1
|45
|6
|Cienciano
|28
|+8
|44
|7
|Alianza Atlético
|28
|+7
|43
|8
|Los Chankas
|28
|-9
|43
|9
|Sporting Cristal
|28
|+9
|41
|10
|Sport Huancayo
|28
|-6
|38
|11
|Juan Pablo II College
|28
|-10
|35
|12
|Sport Boys
|28
|+1
|34
|13
|Atlético Grau
|28
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|28
|-3
|31
|15
|FC Cajamarca
|28
|-11
|26
|16
|ADT de Tarma
|28
|-13
|25
|17
|Deportivo Moquegua
|28
|-19
|25
|18
|UTC
|28
|-19
|10
Programación Fecha 12 del Torneo Clausura 2026
Viernes 16 de octubre
- 13:00 Sport Huancayo vs Cusco FC
- 15:15 Chankas CYC vs ADT
Sábado 17 de octubre
- 15:00 Juan Pablo II vs Sport Boys
- 18:00 Melgar vs Deportivo Garcilaso
- 20:30 Alianza Lima vs Atlético Grau
Domingo 18 de octubre
- 11:00 Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- 1:15 FC Cajamarca vs CD Moquegua
- 3:30 Alianza Atlético vs Universitario
- 6:30 Cienciano vs UTC