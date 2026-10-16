Por Joao Muñoz Tineo

La Tabla de posiciones de la está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado , que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este viernes 16 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 12 del Torneo Clausura, donde Sport Huancayo, uno de los líderes, recibe a Cusco FC. Alianza Lima recibe a Atlético Grau en Matute, Universitario visita a Alianza Atlético en Trujillo y Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Pos.ClubPJDGPts.
1Sporting Cristal11+1122
2Deportivo Garcilaso11+1122
3Alianza Atlético11+522
4Sport Huancayo11+422
5Universitario11+321
6Cusco FC11+418
7Juan Pablo II College11+819
8FBC Melgar11+719
9Alianza Lima11+519
10Sport Boys11+518
11Atlético Grau11+117
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca11-611
14Comerciantes Unidos11-110
15Los Chankas11-139
16Deportivo Moquegua11-127
17ADT de Tarma11-146
18UTC11-14-3

Tabla Acumulada, Liga 1 2026

Pos.ClubPJDGPts.
1Alianza Lima28+2759
2Universitario28+1250
3Deportivo Garcilaso28+1448
4FBC Melgar28+1647
5Cusco FC28+145
6Cienciano28+844
7Alianza Atlético28+743
8Los Chankas28-943
9Sporting Cristal28+941
10Sport Huancayo28-638
11Juan Pablo II College28-1035
12Sport Boys28+134
13Atlético Grau28-533
14Comerciantes Unidos28-331
15FC Cajamarca28-1126
16ADT de Tarma28-1325
17Deportivo Moquegua28-1925
18UTC28-1910

Programación Fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 16 de octubre

  • 13:00 Sport Huancayo vs Cusco FC
  • 15:15 Chankas CYC vs ADT

Sábado 17 de octubre

  • 15:00 Juan Pablo II vs Sport Boys
  • 18:00 Melgar vs Deportivo Garcilaso
  • 20:30 Alianza Lima vs Atlético Grau

Domingo 18 de octubre

  • 11:00 Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
  • 1:15 FC Cajamarca vs CD Moquegua
  • 3:30 Alianza Atlético vs Universitario
  • 6:30 Cienciano vs UTC

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