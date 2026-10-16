La Tabla de posiciones de la Liga 1 está muy pareja y con muchos equipos peleando por el tan ansiado Torneo Clausura, que les da un boleto a la gran final y semifinal. Este viernes 16 de octubre del 2026, se dará inicio a la jornada 12 del Torneo Clausura, donde Sport Huancayo, uno de los líderes, recibe a Cusco FC. Alianza Lima recibe a Atlético Grau en Matute, Universitario visita a Alianza Atlético en Trujillo y Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Pos. Club PJ DG Pts. 1 Sporting Cristal 11 +11 22 2 Deportivo Garcilaso 11 +11 22 3 Alianza Atlético 11 +5 22 4 Sport Huancayo 11 +4 22 5 Universitario 11 +3 21 6 Cusco FC 11 +4 18 7 Juan Pablo II College 11 +8 19 8 FBC Melgar 11 +7 19 9 Alianza Lima 11 +5 19 10 Sport Boys 11 +5 18 11 Atlético Grau 11 +1 17 12 Cienciano 11 -4 11 13 FC Cajamarca 11 -6 11 14 Comerciantes Unidos 11 -1 10 15 Los Chankas 11 -13 9 16 Deportivo Moquegua 11 -12 7 17 ADT de Tarma 11 -14 6 18 UTC 11 -14 -3

Tabla Acumulada, Liga 1 2026

Pos. Club PJ DG Pts. 1 Alianza Lima 28 +27 59 2 Universitario 28 +12 50 3 Deportivo Garcilaso 28 +14 48 4 FBC Melgar 28 +16 47 5 Cusco FC 28 +1 45 6 Cienciano 28 +8 44 7 Alianza Atlético 28 +7 43 8 Los Chankas 28 -9 43 9 Sporting Cristal 28 +9 41 10 Sport Huancayo 28 -6 38 11 Juan Pablo II College 28 -10 35 12 Sport Boys 28 +1 34 13 Atlético Grau 28 -5 33 14 Comerciantes Unidos 28 -3 31 15 FC Cajamarca 28 -11 26 16 ADT de Tarma 28 -13 25 17 Deportivo Moquegua 28 -19 25 18 UTC 28 -19 10

Programación Fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 16 de octubre

13:00 Sport Huancayo vs Cusco FC

15:15 Chankas CYC vs ADT

Sábado 17 de octubre

15:00 Juan Pablo II vs Sport Boys

18:00 Melgar vs Deportivo Garcilaso

20:30 Alianza Lima vs Atlético Grau

Domingo 18 de octubre