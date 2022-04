Este sábado 30 de abril inicia la jornada 11 de la Liga 1 2022, con varios equipos aún luchan por el primer lugar y otros por dejar el fondo de la tabla. Con 22 puntos, Sport Huancayo es el líder, pero por diferencia de goles. Con la misma cantidad de puntos también están Binacional y Alianza Atlético.

La fecha inicia con los encuentros del sábado entre Sporting Cristal vs. Binacional y Melgar vs. Cienciano. El domingo, Alianza Lima y Universitario tendrán actividad ante Carlos Stein y Atlético Grau, mientras que el líder Sport Huancayo enfrenta a César Vallejo. La fecha se completa el lunes con los encuentros de Cantolao vs. Sport Boys y UTC de Cajamarca ante San Martín.

Algunos equipos que participan en torneo internacionales podrían darle descanso a algunos de sus jugadores, pensando en sus encuentros de la primera semana de mayo.

Sábado 30

Sporting Cristal vs. Binacional - 13:15 / Estadio Alberto Gallardo

Melgar vs. Cienciano - 15:30 / Estadio UNSA

Domingo 1

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC - 11:00 / estadio Melanio Coloma

Atlético Grau vs. Universitario - 13:00 / estadio Municipal de Bernal

Carlos Mannucci vs. ADT - 13:15 / estadio Mansiche

Alianza Lima vs. Carlos Stein - 15:30 / estadio Alejandro Villanueva

Sport Huancayo vs. César Vallejo - 18:00 / estadio Huancayo

Lunes 2

Cantolao vs. Sport Boys - 13:15 / estadio Miguel Grau

UTC vs. San Martín - 15:30 / estadio Héroes de San Ramón

TABLA DE POSICIONES LIGA 1 2022

Sport Huancayo 22 PTS Binacional 22 PTS Alianza Atlético 22 PTS Cienciano 21 PTS Municipal 20 PTS Melgar 19 PTS Sporting Cristal 18 PTS Universitario 17 PTS Atlético Grau 17 PTS Alianza Lima 14 PTS César Vallejo 14 PTS ADT 13 PTS Ayacucho 10 PTS Sport Boys 9 PTS UTC 8 PTS Carlos Stein 8PTS Mannucci 7 PTS San Martín 7 PTS Cantolao 5 PTS