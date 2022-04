Este viernes arranca la jornada 11 de la Liga 1 2022. A continuación, conoce la programación de encuentros de la fecha y revisa los movimientos en la tabla de posiciones en vivo con cada resultado.

Todo inicia con los encuentros del viernes 22 de abril entre: Deportivo Municipal vs. Melgar, Ayacucho FC vs. Atlético Grau y Cienciano vs. Sporting Cristal. Los partidos continuarán el día sábado y domingo.

El encuentro entre Cienciano y Sporting Cristal es uno de lo más atractivos de la fecha. Alianza Lima, que llega de vencer a Universitario en el clásico, enfrentará a Cantolao, mientras que los cremas harán lo propio ante Sport Boys.

VIERNES 22

1:15 p. m. - Municipal vs. Melgar / Estadio Iván Elías

3:30 p. m. - Ayacucho FC vs. Atlético Grau / Estadio Ciudad de Cumaná

7:00 p.m. - Cienciano vs. Sporting Cristal / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

SÁBADO 23

3:30 p. m. - Cantolao vs. Alianza Lima / Estadio Miguel Grau

6:00 p. m. - Binacional vs. Mannucci / Estadio Guillermo Briceño

DOMINGO 24

11:00 a. m. - Carlos Stein vs. UTC / Estadio Víctor Montoya

12:30 p. m. - San Martín vs. Sport Huancayo / Estadio Iván Elías

3:00 p. m. - ADT vs. Alianza Atlético / Estadio Huancayo

3:30 p.m. - Universitario vs. Sport Boys / Estadio Monumental

TABLA DE POSICIONES LIGA 1 2022

1. Cienciano 21 PTS

2. Sport Huancayo 21 PTS

3. Municipal 20 PTS

4. Binacional 19 PTS

5. Alianza Atlético 19 PTS

6. Universitario 16 PTS

7. Melgar 16 PTS

8. Sporting Cristal 15 PTS

9. Grau 14 PTS

10. César Vallejo 14 PTS

11. ADT 13 PTS

12. Alianza Lima 11 PTS

13. Ayacucho 10 PTS

14. UTC 8 PTS

15. Boys 8 PTS

16. Mannucci 7 PTS

17. San Martín 6 PTS

18. Stein 5 PTS

19. Cantolao 5 PTS