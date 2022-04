Este viernes inicia la fecha 9 de la Liga 1 2022, donde a Binacional es líder hasta el momento, seguido por Deportivo Municipal y Alianza Atlético. A continuación, conoce los partidos que se jugarán en la jornada, los resultados y sigue los movimientos en la tabla de posiciones.

Sporting Cristal y César Vallejo abrirán la jornada esta noche en el estadio Mansiche de Trujillo, mientras que el sábado se disputarán cuatro compromisos: Cantolao vs Sport Huancayo, Municipal vs. Calos A. Mannucci, Binacional vs Grau y Cienciano vs. Alianza Atlético.

La fecha continuará el domingo con otros cuatro duelos: Alianza Lima recibirá a UTC en Matute, ADT será anfitrión de Sport Boys, Universitario visitará a Ayacucho y San Martín cerrará ante Melgar.

FIXTURE, PARTIDOS, PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS - FECHA 9

VIERNES 08

8:00 p. m. | César Vallejo vs Sporting Cristal (Estadio Mansiche)

SÁBADO 09

11:00 a. m. | Cantolao vs Sport Huancayo (Estadio Miguel Grau)

1:15 p. m. | Municipal vs Carlos Mannucci (Estadio Iván Elías Moreno)

3:30 p. m. | Binacional vs Atlético Grau (Estadio Guillermo Briceño)

7:00 p. m. | Cienciano vs Alianza Atlético (Estadio Inca Garcilaso)

DOMINGO 10

1:15 p. m. | Alianza Lima vs UTC (Estadio Alejandro Villanueva)

3:00 p. m. | ADT vs Sport Boys (Estadio IPD de Huancayo)

3:30 p. m. | Ayacucho FC vs Universitario (Estadio Ciudad de Cumaná)

6:00 p. m. | San Martín vs Melgar (Estadio San Marcos)





TABLA DE POSICIONES LIGA 1 2022

Binacional - 18 PTS

Municipal - 17 PTS

Alianza Atlético - 16 PTS

Cienciano - 15 PTS

Sport Huancayo - 15 PTS

FBC Melgar 13 PTS

Sporting Cristal - 12 PTS

César Vallejo - 11 PTS

Universitario - 10 PTS

Ayacucho FC - 10 PTS

ADT - 10 PTS

Atlético Grau - 10 PTS

UTC - 7 PTS

C.A. Mannucci - 7 PTS

Alianza Lima - 5 PTS

Carlos Stein - 5 PTS

Sport Boys - 5 PTS

AD Cantolao - 4 PTS

San Martín - 3 PTS

