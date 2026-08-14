Por Redacción EC

La fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. Deportivo Garcilaso, , , y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos está el clásico cusqueño. Garcilaso y Cienciano se medirán fuerzas en el Garcilaso de la Vega. Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC en Matute, mientras que Universitario visitará a FC Cajamarca y Sporting Cristal chocará contra Sport Huancayo.

A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura:

Viernes 14 de agosto

  • 3:00 PM | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Estadio: Municipal Ambrosio Maco Arroyo
  • 6:00 PM | Cusco FC vs. Juan Pablo II | Estadio: Garcilaso de la Vega

Sábado 15 de agosto

  • 1:00 PM | ADT vs. Alianza Atlético | Estadio: Unión Tarma
  • 3:30 PM | Los Chankas vs. Melgar | Estadio: Los Chankas
  • 7:30 PM | Alianza Lima vs. UTC | Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

  • 11:00 AM | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Estadio: Alberto Gallardo
  • 1:15 PM | CD Moquegua vs. Sport Boys | Estadio: 25 de Noviembre
  • 3:30 PM | FC Cajamarca vs. Universitario | Estadio: Héroes de San Ramón
  • 6:30 PM | Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Estadio: Garcilaso de la Vega

Tabla de la Fecha 4 del Torneo Clausura:

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
Deportivo Garcilaso43015239
Alianza Lima42208538
Sport Huancayo42116337
Sporting Cristal42115327
Sport Boys42114227
Melgar42117617
Los Chankas42116607
Universitario42115507
Cusco420210736
10ºAlianza Atlético420268-26
11ºComerciantes Unidos41219815
12ºJuan Pablo II41214405
13ºFC Cajamarca411378-14
14ºAtlético Grau411234-14
15ºCD Moquegua403124-23
16ºCienciano410336-33
17ºUTC402238-52
18ºADT401326-41

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS.
1Alianza Lima21146138132548
2Los Chankas FC2112543127441
3Cienciano2111373728936
4Universitario2110652920936
5FBC Melgar21105636261035
6Deportivo Garcilaso2110562620635
7Cusco FC2110383131033
8Alianza Atlético217682626027
9Sporting Cristal217593333026
10Comerciantes Unidos216872728-126
11Sport Boys217681921-225
12Sport Huancayo2165102734-723
13CD Moquegua2156101928-921
14Juan Pablo II2156102644-1821
15ADT2156102427-320
16FC Cajamarca2156103036-620
17Atlético Grau2155111522-720
18UTC214892434-1015

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