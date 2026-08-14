La fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Universitario, Sporting Crista y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos está el clásico cusqueño. Garcilaso y Cienciano se medirán fuerzas en el Garcilaso de la Vega. Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC en Matute, mientras que Universitario visitará a FC Cajamarca y Sporting Cristal chocará contra Sport Huancayo.
A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura:
Viernes 14 de agosto
- 3:00 PM | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Estadio: Municipal Ambrosio Maco Arroyo
- 6:00 PM | Cusco FC vs. Juan Pablo II | Estadio: Garcilaso de la Vega
Sábado 15 de agosto
- 1:00 PM | ADT vs. Alianza Atlético | Estadio: Unión Tarma
- 3:30 PM | Los Chankas vs. Melgar | Estadio: Los Chankas
- 7:30 PM | Alianza Lima vs. UTC | Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 16 de agosto
- 11:00 AM | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Estadio: Alberto Gallardo
- 1:15 PM | CD Moquegua vs. Sport Boys | Estadio: 25 de Noviembre
- 3:30 PM | FC Cajamarca vs. Universitario | Estadio: Héroes de San Ramón
- 6:30 PM | Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Estadio: Garcilaso de la Vega
Tabla de la Fecha 4 del Torneo Clausura:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1º
|Deportivo Garcilaso
|4
|3
|0
|1
|5
|2
|3
|9
|2º
|Alianza Lima
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|3º
|Sport Huancayo
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|3
|7
|4º
|Sporting Cristal
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|5º
|Sport Boys
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|7
|6º
|Melgar
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|1
|7
|7º
|Los Chankas
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|0
|7
|8º
|Universitario
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|9º
|Cusco
|4
|2
|0
|2
|10
|7
|3
|6
|10º
|Alianza Atlético
|4
|2
|0
|2
|6
|8
|-2
|6
|11º
|Comerciantes Unidos
|4
|1
|2
|1
|9
|8
|1
|5
|12º
|Juan Pablo II
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|13º
|FC Cajamarca
|4
|1
|1
|3
|7
|8
|-1
|4
|14º
|Atlético Grau
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
|15º
|CD Moquegua
|4
|0
|3
|1
|2
|4
|-2
|3
|16º
|Cienciano
|4
|1
|0
|3
|3
|6
|-3
|3
|17º
|UTC
|4
|0
|2
|2
|3
|8
|-5
|2
|18º
|ADT
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS.
|1
|Alianza Lima
|21
|14
|6
|1
|38
|13
|25
|48
|2
|Los Chankas FC
|21
|12
|5
|4
|31
|27
|4
|41
|3
|Cienciano
|21
|11
|3
|7
|37
|28
|9
|36
|4
|Universitario
|21
|10
|6
|5
|29
|20
|9
|36
|5
|FBC Melgar
|21
|10
|5
|6
|36
|26
|10
|35
|6
|Deportivo Garcilaso
|21
|10
|5
|6
|26
|20
|6
|35
|7
|Cusco FC
|21
|10
|3
|8
|31
|31
|0
|33
|8
|Alianza Atlético
|21
|7
|6
|8
|26
|26
|0
|27
|9
|Sporting Cristal
|21
|7
|5
|9
|33
|33
|0
|26
|10
|Comerciantes Unidos
|21
|6
|8
|7
|27
|28
|-1
|26
|11
|Sport Boys
|21
|7
|6
|8
|19
|21
|-2
|25
|12
|Sport Huancayo
|21
|6
|5
|10
|27
|34
|-7
|23
|13
|CD Moquegua
|21
|5
|6
|10
|19
|28
|-9
|21
|14
|Juan Pablo II
|21
|5
|6
|10
|26
|44
|-18
|21
|15
|ADT
|21
|5
|6
|10
|24
|27
|-3
|20
|16
|FC Cajamarca
|21
|5
|6
|10
|30
|36
|-6
|20
|17
|Atlético Grau
|21
|5
|5
|11
|15
|22
|-7
|20
|18
|UTC
|21
|4
|8
|9
|24
|34
|-10
|15