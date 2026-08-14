La fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se juega este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que podrían marcar el curso del campeonato. Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Universitario, Sporting Crista y el resto de equipos buscarán una victoria que les permita mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos está el clásico cusqueño. Garcilaso y Cienciano se medirán fuerzas en el Garcilaso de la Vega. Por su parte, Alianza Lima recibirá a UTC en Matute, mientras que Universitario visitará a FC Cajamarca y Sporting Cristal chocará contra Sport Huancayo.

A continuación, revisa la programación completa, partidos y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura:

Viernes 14 de agosto

3:00 PM | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Estadio: Municipal Ambrosio Maco Arroyo

6:00 PM | Cusco FC vs. Juan Pablo II | Estadio: Garcilaso de la Vega

Sábado 15 de agosto

1:00 PM | ADT vs. Alianza Atlético | Estadio: Unión Tarma

3:30 PM | Los Chankas vs. Melgar | Estadio: Los Chankas

7:30 PM | Alianza Lima vs. UTC | Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

11:00 AM | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Estadio: Alberto Gallardo

1:15 PM | CD Moquegua vs. Sport Boys | Estadio: 25 de Noviembre

3:30 PM | FC Cajamarca vs. Universitario | Estadio: Héroes de San Ramón

6:30 PM | Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Estadio: Garcilaso de la Vega

Tabla de la Fecha 4 del Torneo Clausura:

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Deportivo Garcilaso 4 3 0 1 5 2 3 9 2º Alianza Lima 4 2 2 0 8 5 3 8 3º Sport Huancayo 4 2 1 1 6 3 3 7 4º Sporting Cristal 4 2 1 1 5 3 2 7 5º Sport Boys 4 2 1 1 4 2 2 7 6º Melgar 4 2 1 1 7 6 1 7 7º Los Chankas 4 2 1 1 6 6 0 7 8º Universitario 4 2 1 1 5 5 0 7 9º Cusco 4 2 0 2 10 7 3 6 10º Alianza Atlético 4 2 0 2 6 8 -2 6 11º Comerciantes Unidos 4 1 2 1 9 8 1 5 12º Juan Pablo II 4 1 2 1 4 4 0 5 13º FC Cajamarca 4 1 1 3 7 8 -1 4 14º Atlético Grau 4 1 1 2 3 4 -1 4 15º CD Moquegua 4 0 3 1 2 4 -2 3 16º Cienciano 4 1 0 3 3 6 -3 3 17º UTC 4 0 2 2 3 8 -5 2 18º ADT 4 0 1 3 2 6 -4 1

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1 Alianza Lima 21 14 6 1 38 13 25 48 2 Los Chankas FC 21 12 5 4 31 27 4 41 3 Cienciano 21 11 3 7 37 28 9 36 4 Universitario 21 10 6 5 29 20 9 36 5 FBC Melgar 21 10 5 6 36 26 10 35 6 Deportivo Garcilaso 21 10 5 6 26 20 6 35 7 Cusco FC 21 10 3 8 31 31 0 33 8 Alianza Atlético 21 7 6 8 26 26 0 27 9 Sporting Cristal 21 7 5 9 33 33 0 26 10 Comerciantes Unidos 21 6 8 7 27 28 -1 26 11 Sport Boys 21 7 6 8 19 21 -2 25 12 Sport Huancayo 21 6 5 10 27 34 -7 23 13 CD Moquegua 21 5 6 10 19 28 -9 21 14 Juan Pablo II 21 5 6 10 26 44 -18 21 15 ADT 21 5 6 10 24 27 -3 20 16 FC Cajamarca 21 5 6 10 30 36 -6 20 17 Atlético Grau 21 5 5 11 15 22 -7 20 18 UTC 21 4 8 9 24 34 -10 15

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