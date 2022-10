Tabla de Liga 1 y acumulado: sigue los resultados de la jornada 16 por el Torneo Clausura

La jornada 16 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022 se desarrollará este viernes 14 con el duelo entre César Vallejo vs. Carlos Stein . El cuadro trujillano tiene la gran chance de meterse a la pelea del campeonato solo si consigue los tres puntos en condición de local. Sin embargo, Sporting Cristal tiene la misión de no tropezar ante Sport Boys cuando los visite el sábado 15 de octubre. No obstante, la fecha cerrará con dos grandes duelos: Universitario recibe a Melgar y Alianza Lima viaja a Cusco para enfrentar a Cienciano. A continuación, mira todos los resultados y cómo va la tabla de posiciones.

RESULTADOS - FECHA 15

Viernes 14

César Vallejo vs. Carlos Stein

Sábado 15

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

Sport Boys vs. Sporting Cristal

Binacional vs. UTC de Cajamarca

Domingo 16

Deportivo Municipal vs. AD Cantolao

Atlético Grau vs. Carlos Mannucci

ADT vs. San Martín

Universitario de Deportes vs. Melgar

Cienciano vs. Alianza Lima

TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA