La Liga 1 2023 debió iniciar el 14 de enero; sin embargo, la primera fecha se pospuso por el Estado de Emergencia que vivía el país debido a las protestas. Ahora, es el momento de recuperar la jornada, que se hará efectiva desde el viernes 24 al lunes 27 de marzo, con Deportivo Garcilaso, César Vallejo, Sporting Cristal y Universitario luchando en la zona alta de la tabla de posiciones, a una diferencia mínima de Alianza Lima, Cusco FC, Alianza Atlético y Mannucci.

La fecha 1 del Apertura arrancará en el Estadio Monumental de Ate, en uno de los encuentros más vistosos, Universitario volverá a verse las caras con Cienciano, ¿terminará con el mismo resultado que el cotejo por la Sudamericana?

La jornada continuará el sábado con dos enfrentamientos: Sporting Cristal vs. Cantolao y César Vallejo vs. Sport Huancayo, en donde los locales buscarán una nueva victoria para consolidarse en la cima de la tabla.

Luego, se disputarán cinco interesantes compromisos dominicales: Municipal vs. Unión Comercio, ADT vs. Melgar, Sport Boys vs. Alianza Atlético, Garcilaso vs. Mannucci y Atlético Grau vs. Alianza Lima, que ansía redimirse luego de la caída el último fin de semana. Finalmente la fecha se cerrará con el UTC vs. Cusco FC del lunes.

PARTIDOS Y RESULTADOS, FECHA 1

Viernes 24 de marzo

Sábado 25 de marzo

16:00 | Sporting Cristal vs. Cantolao - Liga 1 MAX

20:00 | César Vallejo vs Sport Huancayo - Liga 1 MAX

Domingo 26 de marzo

11:00 | Municipal vs Unión Comercio - Gol Perú

13:00 | Atlético Grau vs Alianza Lima - Liga 1 MAX

15:30 | ADT vs Melgar - Liga 1 MAX

16:00 | Sport Boys vs Alianza Atlético - Liga 1 MAX

18:00 | Garcilaso vs Mannucci - Liga 1 MAX

Lunes 27 de marzo

15:00 | UTC vs Cusco FC - Liga 1 MAX

TABLA DE POSICIONES - LIGA 1 EN VIVO