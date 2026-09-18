La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Universitario, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Los cremas subirán a la altura para defender el primer lugar del torneo frente a su principal escolta, que buscará tomar la punta nuevamente en su fortín.
Por otro lado, Alianza Lima recibe a ADT en Matute y buscará volver al camino del triunfo tras caer en el clásico del fútbol peruano. En tanto, Sporting Cristal será local ante Atlético Grau en el Alberto Gallardo e intentará sumar tres puntos claves,
A continuación, revisa los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura:
Viernes 18 de setiembre
- 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos — Estadio Campeones del 36 de Sullana
- 8:00 p.m. | Alianza Lima vs ADT — Estadio Alejandro Villanueva
Sábado 19 de setiembre
- 1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Cusco — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
- 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Atlético Grau — Estadio Alberto Gallardo
- 6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Universitario — Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco
- 8:15 p.m. | Melgar vs Sport Boys — Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa
Domingo 20 de setiembre
- 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs UTC — Estadio IPD de Huancayo
- 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs Moquegua — Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II College
Miércoles 30 de setiembre
- 3:00 p.m. | Cienciano vs. Los Chankas — Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Universitario
|9
|6
|2
|1
|19
|12
|7
|20
|2
|Deportivo Garcilaso
|9
|6
|1
|2
|14
|6
|8
|19
|3
|Melgar
|9
|5
|2
|2
|15
|8
|7
|17
|4
|Sport Boys
|9
|5
|2
|2
|13
|6
|7
|17
|5
|Sporting Cristal
|9
|5
|1
|3
|17
|9
|8
|16
|6
|Atlético Grau
|9
|5
|2
|3
|13
|10
|3
|16
|7
|Alianza Atlético
|9
|5
|1
|3
|18
|16
|2
|16
|8
|Sport Huancayo
|9
|5
|1
|3
|13
|11
|2
|16
|9
|Cusco FC
|9
|5
|0
|4
|17
|13
|4
|15
|10
|Juan Pablo II
|9
|4
|3
|2
|16
|12
|4
|15
|11
|Alianza Lima
|9
|3
|4
|2
|12
|10
|2
|13
|12
|FC Cajamarca
|9
|3
|1
|5
|17
|22
|-5
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|9
|2
|3
|4
|16
|16
|0
|9
|14
|Cienciano
|8
|2
|1
|5
|10
|15
|-5
|7
|15
|CD Moquegua
|9
|1
|4
|4
|7
|13
|-6
|7
|16
|Los Chankas
|9
|2
|1
|6
|10
|23
|-13
|7
|17
|ADT
|8
|0
|2
|6
|5
|18
|-13
|2
|18
|UTC
|9
|0
|2
|7
|9
|21
|-13
|-3
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|26
|15
|8
|3
|42
|18
|24
|53
|2
|Universitario
|26
|14
|7
|5
|43
|28
|16
|49
|3
|Melgar
|26
|13
|6
|7
|44
|28
|16
|45
|4
|Deportivo Garcilaso
|26
|13
|6
|7
|35
|24
|11
|45
|5
|Cusco FC
|26
|13
|3
|10
|38
|37
|1
|42
|6
|Los Chankas
|26
|12
|5
|9
|35
|44
|-9
|41
|7
|Cienciano
|25
|12
|4
|9
|44
|37
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|26
|10
|7
|9
|38
|34
|4
|37
|9
|Sporting Cristal
|26
|10
|5
|11
|45
|39
|6
|35
|10
|Sport Boys
|26
|10
|7
|9
|28
|25
|3
|33
|11
|Atlético Grau
|26
|9
|5
|12
|25
|28
|-3
|32
|12
|Sport Huancayo
|26
|9
|5
|12
|34
|42
|-8
|32
|13
|Juan Pablo II
|26
|8
|7
|11
|38
|52
|14
|31
|14
|Comerciantes Unidos
|26
|7
|9
|10
|34
|36
|-2
|30
|15
|FC Cajamarca
|26
|7
|6
|13
|40
|50
|-10
|25
|16
|CD Moquegua
|26
|6
|7
|13
|24
|37
|-13
|25
|17
|ADT
|25
|5
|7
|13
|27
|39
|-12
|21
|18
|UTC
|26
|4
|8
|14
|30
|47
|-17
|10