Por Redacción EC

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. , , , , Melgar, Sport Boys y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Los cremas subirán a la altura para defender el primer lugar del torneo frente a su principal escolta, que buscará tomar la punta nuevamente en su fortín.

Por otro lado, Alianza Lima recibe a ADT en Matute y buscará volver al camino del triunfo tras caer en el clásico del fútbol peruano. En tanto, Sporting Cristal será local ante Atlético Grau en el Alberto Gallardo e intentará sumar tres puntos claves,

A continuación, revisa los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura:

Viernes 18 de setiembre

  • 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos — Estadio Campeones del 36 de Sullana
  • 8:00 p.m. | Alianza Lima vs ADT — Estadio Alejandro Villanueva

Sábado 19 de setiembre

  • 1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Cusco — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
  • 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs Atlético Grau — Estadio Alberto Gallardo
  • 6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Universitario — Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco
  • 8:15 p.m. | Melgar vs Sport Boys — Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa

Domingo 20 de setiembre

  • 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs UTC — Estadio IPD de Huancayo
  • 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs Moquegua — Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II College

Miércoles 30 de setiembre

  • 3:00 p.m. | Cienciano vs. Los Chankas — Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Universitario96211912720
2Deportivo Garcilaso9612146819
3Melgar9522158717
4Sport Boys9522136717
5Sporting Cristal9513179816
6Atlético Grau95231310316
7Alianza Atlético95131816216
8Sport Huancayo95131311216
9Cusco FC95041713415
10Juan Pablo II94321612415
11Alianza Lima93421210213
12FC Cajamarca93151722-510
13Comerciantes Unidos9234161609
14Cienciano82151015-57
15CD Moquegua9144713-67
16Los Chankas92161023-137
17ADT8026518-132
18UTC9027921-13-3

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima26158342182453
2Universitario26147543281649
3Melgar26136744281645
4Deportivo Garcilaso26136735241145
5Cusco FC26133103837142
6Los Chankas2612593544-941
7Cienciano2512494437740
8Alianza Atlético2610793834437
9Sporting Cristal26105114539635
10Sport Boys2610792825333
11Atlético Grau2695122528-332
12Sport Huancayo2695123442-832
13Juan Pablo II26871138521431
14Comerciantes Unidos2679103436-230
15FC Cajamarca2676134050-1025
16CD Moquegua2667132437-1325
17ADT2557132739-1221
18UTC2648143047-1710
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