La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 promete una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Universitario, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. Los cremas, con Fabián Bustos como su nuevo técnico, necesitan volver a la victoria frente a un rival que también es candidato a lograr el Clausura.
Por otro lado, el líder Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo en el Cusco; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal visitarán a Cusco FC y UTC, respectivamente. Un tropiezo en esta instancia sería fatal para las aspiraciones de cada equipo.
A continuación, revisa los resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura:
Jueves 8 de octubre
- FINAL | CD Moquegua 0-2 Cienciano — Estadio 25 de Noviembre
- FINAL | Atlético Grau 0-0 Los Chankas — Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Viernes 9 de octubre
- 9:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo — Estadio Garcilaso de la Vega
Sábado 10 de octubre
- 1:00 p.m. | ADT vs. FC Cajamarca — Estadio Unión Tarma
- 3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II — Estadio Juan Maldonado Gamarra
- 7:00 p.m. | Universitario vs. Melgar — Estadio Monumental
Domingo 11 de octubre
- 1:00 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal — Estadio Héroes de San Ramón
- 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético — Estadio Miguel Grau
- 6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima — Estadio Garcilaso de la Vega
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|7
|1
|2
|18
|6
|12
|22
|2
|Universitario
|10
|6
|2
|2
|19
|16
|3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|6
|1
|3
|20
|10
|10
|19
|4
|Sport Huancayo
|10
|6
|1
|3
|16
|13
|4
|19
|5
|Alianza Atlético
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|5
|3
|2
|20
|12
|8
|18
|7
|Melgar
|10
|5
|3
|2
|16
|9
|7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|5
|3
|2
|14
|7
|7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|6
|0
|4
|19
|14
|5
|18
|10
|Atlético Grau
|11
|5
|2
|4
|14
|13
|1
|17
|11
|Alianza Lima
|10
|4
|4
|2
|14
|10
|4
|16
|12
|Cienciano
|11
|3
|2
|6
|14
|18
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|10
|3
|1
|6
|18
|24
|-6
|10
|14
|Comerciantes Unidos
|10
|2
|3
|5
|17
|18
|-1
|9
|15
|Los Chankas
|11
|2
|3
|6
|11
|24
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|1
|4
|9
|7
|19
|-12
|7
|17
|ADT
|10
|1
|2
|7
|7
|21
|-14
|5
|18
|UTC
|10
|0
|2
|8
|11
|24
|-13
|-3
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|27
|16
|8
|3
|44
|18
|26
|56
|2
|Universitario
|27
|14
|7
|6
|43
|31
|12
|49
|3
|Deportivo Garcilaso
|27
|14
|6
|7
|39
|24
|15
|48
|4
|Melgar
|27
|13
|7
|7
|45
|29
|16
|46
|5
|Cusco FC
|27
|14
|3
|10
|40
|38
|2
|45
|6
|Cienciano
|28
|13
|5
|10
|48
|10
|8
|44
|7
|Los Chankas
|28
|12
|7
|9
|36
|45
|-9
|43
|8
|Alianza Atlético
|27
|11
|7
|9
|40
|34
|6
|40
|9
|Sporting Cristal
|27
|11
|5
|11
|48
|40
|8
|38
|10
|Sport Huancayo
|27
|10
|5
|12
|38
|46
|-6
|35
|11
|Sport Boys
|27
|10
|8
|9
|29
|26
|3
|34
|12
|Juan Pablo II
|27
|9
|7
|11
|42
|52
|-10
|34
|13
|Atlético Grau
|28
|9
|6
|13
|26
|31
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|27
|7
|9
|11
|35
|39
|-4
|30
|15
|FC Cajamarca
|27
|7
|6
|14
|41
|51
|-11
|25
|16
|CD Moquegua
|28
|6
|7
|15
|24
|43
|-19
|25
|17
|ADT
|27
|6
|7
|14
|30
|43
|-13
|24
|18
|UTC
|27
|4
|8
|15
|32
|50
|-18
|10