Por Redacción EC

La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 promete una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. , , , , Melgar, Sport Boys y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones de pelear por el título de este certamen.

Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. Los cremas, con Fabián Bustos como su nuevo técnico, necesitan volver a la victoria frente a un rival que también es candidato a lograr el Clausura.

Por otro lado, el líder Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo en el Cusco; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal visitarán a Cusco FC y UTC, respectivamente. Un tropiezo en esta instancia sería fatal para las aspiraciones de cada equipo.

A continuación, revisa los resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura:

Jueves 8 de octubre

  • FINAL | CD Moquegua 0-2 Cienciano — Estadio 25 de Noviembre
  • FINAL | Atlético Grau 0-0 Los Chankas — Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Viernes 9 de octubre

  • 9:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo — Estadio Garcilaso de la Vega

Sábado 10 de octubre

  • 1:00 p.m. | ADT vs. FC Cajamarca — Estadio Unión Tarma
  • 3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II — Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • 7:00 p.m. | Universitario vs. Melgar — Estadio Monumental

Domingo 11 de octubre

  • 1:00 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal — Estadio Héroes de San Ramón
  • 3:30 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético — Estadio Miguel Grau
  • 6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima — Estadio Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Deportivo Garcilaso107121861222
2Universitario106221916320
3Sporting Cristal1061320101019
4Sport Huancayo106131613419
5Alianza Atlético106132017319
6Juan Pablo II105322012818
7Melgar10532169718
8Sport Boys10532147718
9Cusco FC106041914518
10Atlético Grau115241413117
11Alianza Lima104421410416
12Cienciano113261418-411
13FC Cajamarca103161824-610
14Comerciantes Unidos102351718-19
15Los Chankas112361124-139
16CD Moquegua11149719-127
17ADT10127721-145
18UTC100281124-13-3

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima27168344182656
2Universitario27147643311249
3Deportivo Garcilaso27146739241548
4Melgar27137745291646
5Cusco FC27143104038245
6Cienciano28135104810844
7Los Chankas2812793645-943
8Alianza Atlético2711794034640
9Sporting Cristal27115114840838
10Sport Huancayo27105123846-635
11Sport Boys2710892926334
12Juan Pablo II2797114252-1034
13Atlético Grau2896132631-533
14Comerciantes Unidos2779113539-430
15FC Cajamarca2776144151-1125
16CD Moquegua2867152443-1925
17ADT2767143043-1324
18UTC2748153250-1810
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