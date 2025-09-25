La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 se juega este fin de semana con varios partidos emocionantes. Repasa aquí cómo se mueve la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

La jornada iniciará este jueves 25 de septiembre y finaliza el domingo 28, que contará con unos duelos vitales de cara al final de temporada.

Este jueves 25, Deportivo Garcilaso, actual tercer puesto, recibirá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a UTC en busca de acortar distancias con los primeros lugares.

Universitario de Deportes y Cusco FC se verán las caras en el duelo de la fecha, el sábado 27 en el estadio Monumental. Es una oportunidad de oro para que la ‘U’ sea líder absoluto, pero el gran momento de los cusqueños puede aguarles la fiesta.

Por último, Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco para cerrar la fecha.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado

Club PJ PG PE PP DG Puntos 1.Universitario 27 18 6 3 35 60 2.Cusco FC 26 16 5 5 20 53 3.Alianza Lima 27 15 7 5 17 52 4.Sporting Cristal 27 14 6 7 17 48 5.Garcilaso 27 12 8 7 15 44 6.Alianza Atlético 26 13 5 8 14 44 7.Melgar 28 11 11 6 11 44 8.Sport Huancayo 28 12 6 10 2 42 9.ADT 27 10 7 10 -8 37 10.Cienciano 27 8 11 8 6 35 11.Los Chankas 27 9 8 9 -8 35 12.Alético Grau 27 8 9 10 -1 33 13.Juan Pablo II 27 7 8 12 -10 29 14.Sport Boys 28 6 8 14 -10 26 15.Ayacucho FC 28 7 4 17 -19 25 16.Comerciantes Unidos 27 5 7 15 -18 22 17.Alianza Universidad 27 5 6 16 -23 21 18.UTC 26 5 6 15 -25 21

Programación de la fecha 10