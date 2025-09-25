Redacción EC
La fecha 11 del Torneo Clausura de la se juega este fin de semana con varios partidos emocionantes. Repasa aquí cómo se mueve la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

La jornada iniciará este jueves 25 de septiembre y finaliza el domingo 28, que contará con unos duelos vitales de cara al final de temporada.

Este jueves 25, Deportivo Garcilaso, actual tercer puesto, recibirá en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a UTC en busca de acortar distancias con los primeros lugares.

Universitario de Deportes y Cusco FC se verán las caras en el duelo de la fecha, el sábado 27 en el estadio Monumental. Es una oportunidad de oro para que la ‘U’ sea líder absoluto, pero el gran momento de los cusqueños puede aguarles la fiesta.

Por último, Alianza Lima visitará a Cienciano en Cusco para cerrar la fecha.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado

ClubPJPGPEPPDGPuntos
1.Universitario2718633560
2.Cusco FC2616552053
3.Alianza Lima2715751752
4.Sporting Cristal2714671748
5.Garcilaso2712871544
6.Alianza Atlético2613581444
7.Melgar28111161144
8.Sport Huancayo2812610242
9.ADT2710710-837
10.Cienciano278118635
11.Los Chankas27989-835
12.Alético Grau278910-133
13.Juan Pablo II277812-1029
14.Sport Boys286814-1026
15.Ayacucho FC287417-1925
16.Comerciantes Unidos275715-1822
17.Alianza Universidad275616-2321
18.UTC265615-2521

