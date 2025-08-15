Una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 iniciará este viernes 15 de agosto. Los equipos se preparan para sumar puntos y establecerse lo más alto posible en la tabla de posiciones.
Sporting Cristal (1°) se ubica en la cima con 13 puntos; sin embargo, Universitario de Deportes (2°) lo iguala en el puntaje, pero con menor diferencia de goles. En la tercera casilla se encuentra Cusco FC con 12 unidades, aunque con un partidos menos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Por su lado, Alianza Lima ocupa la quinta casilla con 8 puntos, los supera Deportivo Garcilaso (4°) con 9 unidades.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA
TABLA DEL ACUMULADO
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|Puntos
|1.Universitario
|23
|16
|4
|3
|33
|52
|2.Cusco FC
|22
|14
|4
|4
|21
|46
|3.Sporting Cristal
|23
|13
|6
|4
|12
|45
|4.Alianza Lima
|23
|13
|3
|6
|12
|45
|5.Alianza Atlético
|23
|12
|4
|7
|10
|40
|6.Sport Huancayo
|23
|11
|4
|8
|2
|37
|7.Melgar
|23
|9
|9
|5
|16
|36
|8.Garcilaso
|23
|10
|6
|7
|13
|36
|9.ADT
|22
|8
|6
|8
|-8
|30
|10.Los Chankas
|22
|7
|8
|7
|-4
|29
|11.Cienciano
|23
|6
|10
|7
|5
|28
|12.Alético Grau
|22
|6
|8
|8
|-3
|26
|13.Sport Boys
|23
|6
|6
|11
|-7
|24
|14.Juan Pablo II
|23
|6
|6
|11
|-10
|24
|15.Binacional
|22
|5
|8
|9
|-13
|23
|16.UTC
|22
|5
|5
|12
|-21
|20
|17.Ayacucho
|23
|5
|4
|14
|-16
|19
|18.Alianza Universidad
|23
|3
|6
|14
|-20
|15
|19.Comerciantes Unidos
|22
|2
|7
|13
|-17
|13
PROGRAMACIÓN FECHA 4, TORNEO CLAUSURA
Viernes 15 de agosto
- 3:00 p.m. | Atlético Grau vs Comerciantes Unidos - Campeones del 36
- 8:00 p.m. | Sport Boys vs Deportivo Garcilaso - Estadio Miguel Grau
Sábado 16 de agosto
- 1:00 p.m. | Alianza Universidad vs Los Chankas - Estadio Heraclio Tapia
- 3:15 p.m. | UTC vs Juan Pablo II - Estadio Germán Contreras Jara
- 5:30 p.m. | Binacional vs Sporting Cristal - Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- 8:00 p.m. | Alianza Lima vs ADT - Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 17 de agosto
- 12:00 p.m. | Sport Huancayo vs Universitario de Deportes - Estadio IPD de Huancayo
- 3:00 p.m. | Melgar vs Ayacucho FC - Estadio Monumental UNS
- 6:30 p.m. | Cusco FC vs Alianza Atlético - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Contenido sugerido
Contenido GEC