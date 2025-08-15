La fecha 6 del Torneo Clausura promete llenarnos de emoción, partido a partido. Aquí te contamos cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 2025. (Foto: composición GEC)
Una nueva fecha del Torneo Clausura de la iniciará este viernes 15 de agosto. Los equipos se preparan para sumar puntos y establecerse lo más alto posible en la tabla de posiciones.

Sporting Cristal (1°) se ubica en la cima con 13 puntos; sin embargo, Universitario de Deportes (2°) lo iguala en el puntaje, pero con menor diferencia de goles. En la tercera casilla se encuentra Cusco FC con 12 unidades, aunque con un partidos menos.

Jasson Curi Chang

Por su lado, Alianza Lima ocupa la quinta casilla con 8 puntos, los supera Deportivo Garcilaso (4°) con 9 unidades.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA


TABLA DEL ACUMULADO

EquipoPJPGPEPPDGPuntos
1.Universitario2316433352
2.Cusco FC2214442146
3.Sporting Cristal2313641245
4.Alianza Lima2313361245
5.Alianza Atlético2312471040
6.Sport Huancayo231148237
7.Melgar239951636
8.Garcilaso2310671336
9.ADT22868-830
10.Los Chankas22787-429
11.Cienciano236107528
12.Alético Grau22688-326
13.Sport Boys236611-724
14.Juan Pablo II236611-1024
15.Binacional22589-1323
16.UTC225512-2120
17.Ayacucho 235414-1619
18.Alianza Universidad233614-2015
19.Comerciantes Unidos222713-1713

PROGRAMACIÓN FECHA 4, TORNEO CLAUSURA

Viernes 15 de agosto

  • 3:00 p.m. | Atlético Grau vs Comerciantes Unidos - Campeones del 36
  • 8:00 p.m. | Sport Boys vs Deportivo Garcilaso - Estadio Miguel Grau

Sábado 16 de agosto

  • 1:00 p.m. | Alianza Universidad vs Los Chankas - Estadio Heraclio Tapia
  • 3:15 p.m. | UTC vs Juan Pablo II - Estadio Germán Contreras Jara
  • 5:30 p.m. | Binacional vs Sporting Cristal - Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • 8:00 p.m. | Alianza Lima vs ADT - Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 17 de agosto

  • 12:00 p.m. | Sport Huancayo vs Universitario de Deportes - Estadio IPD de Huancayo
  • 3:00 p.m. | Melgar vs Ayacucho FC - Estadio Monumental UNS
  • 6:30 p.m. | Cusco FC vs Alianza Atlético - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

