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¡Con uno menos! Insólita expulsión de Cecilio Domínguez en el Sporting Cristal vs Cerro Porteño | VIDEO
¡Con uno menos! Insólita expulsión de Cecilio Domínguez en el Sporting Cristal vs Cerro Porteño | VIDEO
Por Redacción EC

Cerro Porteño se quedó con 10 jugadores en el partido contra Sporting Cristal, por la fecha 1 del Gripo F de la Copa Libertadores. A los 43′, Cecilio Domínguez recibió la tajerta roja por pegarle un pelotazo en la cara a Maxloren Castro previo a cobrar un lateral. La expulsión fue insólita, ya que la reacción del jugador rival provocó que el VAR interviniera en la decisión. El árbitro acudió a revisar la acción y cambió la tarjeta amarilla por roja. Así, el cuadro paraguayo se quedó con un menos y los celestes intentarán sacarle provecho para conseguir los tres puntos.

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