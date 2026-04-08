¡Con uno menos! Insólita expulsión de Cecilio Domínguez en el Sporting Cristal vs Cerro Porteño | VIDEO

Cerro Porteño se quedó con 10 jugadores en el partido contra Sporting Cristal, por la fecha 1 del Gripo F de la Copa Libertadores. A los 43′, Cecilio Domínguez recibió la tajerta roja por pegarle un pelotazo en la cara a Maxloren Castro previo a cobrar un lateral. La expulsión fue insólita, ya que la reacción del jugador rival provocó que el VAR interviniera en la decisión. El árbitro acudió a revisar la acción y cambió la tarjeta amarilla por roja. Así, el cuadro paraguayo se quedó con un menos y los celestes intentarán sacarle provecho para conseguir los tres puntos.

Cerro Porteño se quedó con 10 jugadores en el partido contra Sporting Cristal, por la fecha 1 del Gripo F de la Copa Libertadores. A los 43′, Cecilio Domínguez recibió la tajerta roja por pegarle un pelotazo en la cara a Maxloren Castro previo a cobrar un lateral. La expulsión fue insólita, ya que la reacción del jugador rival provocó que el VAR interviniera en la decisión. El árbitro acudió a revisar la acción y cambió la tarjeta amarilla por roja. Así, el cuadro paraguayo se quedó con un menos y los celestes intentarán sacarle provecho para conseguir los tres puntos. ¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xWeoMhbFSL — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru