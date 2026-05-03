¡Insólito! Cueva es expulsado a los 3′ tras incidente con árbitro en el Juan Pablo II vs Universitario | VIDEO

Juan Pablo II se quedó con 10 jugadores apenas a los tres minutos debido a la expulsión de Christian Cueva en el partido contra Universitario, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El ‘10′ del combinado norteño había recibido una tarjeta amarilla por una falta cobrada por el juez, pero hubo un intercambio de palabras del futbolistra contra Espinoza que ocasionó el cambio de su decisión. Inmediatamente se le acercó y le mostró la tarjeta roja. De esa manera, el cuadro local se quedó con uno de sus mejores jugadores, mientras que la U buscará sacar provecho de esta situación para imponer condiciones fuera de casa.

Juan Pablo II se quedó con 10 jugadores apenas a los tres minutos debido a la expulsión de Christian Cueva en el partido contra Universitario, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El ‘10′ del combinado norteño había recibido una tarjeta amarilla por una falta cobrada por el juez, pero hubo un intercambio de palabras del futbolistra contra Espinoza que ocasionó el cambio de su decisión. Inmediatamente se le acercó y le mostró la tarjeta roja. De esa manera, el cuadro local se quedó con uno de sus mejores jugadores, mientras que la U buscará sacar provecho de esta situación para imponer condiciones fuera de casa. 🔴 TARJETA ROJA PARA CUEVA



El '10' del equipo papal se va expulsado tras una discusión con Jordi Espinoza#JuanPabloII 0-0 #Universitario



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