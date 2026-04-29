Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con uno menos: Lucas Rodríguez deja con 10 jugadores a Nacional vs Universitario. (Foto: GEC)
Con uno menos: Lucas Rodríguez deja con 10 jugadores a Nacional vs Universitario. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Nacional se quedó con 10 jugadores ante Universitario tras la expulsión de Lucas Rodríguez por doble amonestación. El volante del ‘Bolso’ ya estaba amonestado y cometió una falta contra Alex Valera. El árbitro estaba cerca a la acción y no dudó en mostrarle la segunda amarilla. Con ello, Rodríguez se fue de la cancha y complicó a su equipo, que ahora deberá mantener el resultado hasta el minuto final.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.