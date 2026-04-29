Nacional se quedó con 10 jugadores ante Universitario tras la expulsión de Lucas Rodríguez por doble amonestación. El volante del ‘Bolso’ ya estaba amonestado y cometió una falta contra Alex Valera. El árbitro estaba cerca a la acción y no dudó en mostrarle la segunda amarilla. Con ello, Rodríguez se fue de la cancha y complicó a su equipo, que ahora deberá mantener el resultado hasta el minuto final.

Nacional se quedó con 10 jugadores ante Universitario tras la expulsión de Lucas Rodríguez por doble amonestación. El volante del ‘Bolso’ ya estaba amonestado y cometió una falta contra Alex Valera. El árbitro estaba cerca a la acción y no dudó en mostrarle la segunda amarilla. Con ello, Rodríguez se fue de la cancha y complicó a su equipo, que ahora deberá mantener el resultado hasta el minuto final. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru