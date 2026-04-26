Resumen

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¡Con uno menos! De la Cruz es expulsado tras falta contra Antoni en Alianza Lima vs Atlético Grau.
¡Con uno menos! De la Cruz es expulsado tras falta contra Antoni en Alianza Lima vs Atlético Grau.
Por Redacción EC

Atlético Grau se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión de Paulo De la Cruz a los 21′ en el partido contra Alianza Lima. El volante golpeó con las manos el rostro del defensor blanquiazul y, en un principio se ganó la tarjeta amarilla. Sin embargo, el árbitro Kevin Ortega recibió el llamado del VAR para revisar la jugada y allí cambió su decisión. El juez principial le mostró la tarjeta roja a De la Cruz, quien se fue temprano a las duchas y complicó el partido para el ‘Patrimonio’.

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