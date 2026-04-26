¡Con uno menos! De la Cruz es expulsado tras falta contra Antoni en Alianza Lima vs Atlético Grau.

Atlético Grau se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión de Paulo De la Cruz a los 21′ en el partido contra Alianza Lima. El volante golpeó con las manos el rostro del defensor blanquiazul y, en un principio se ganó la tarjeta amarilla. Sin embargo, el árbitro Kevin Ortega recibió el llamado del VAR para revisar la jugada y allí cambió su decisión. El juez principial le mostró la tarjeta roja a De la Cruz, quien se fue temprano a las duchas y complicó el partido para el ‘Patrimonio’.

Atlético Grau se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión de Paulo De la Cruz a los 21′ en el partido contra Alianza Lima. El volante golpeó con las manos el rostro del defensor blanquiazul y, en un principio se ganó la tarjeta amarilla. Sin embargo, el árbitro Kevin Ortega recibió el llamado del VAR para revisar la jugada y allí cambió su decisión. El juez principial le mostró la tarjeta roja a De la Cruz, quien se fue temprano a las duchas y complicó el partido para el ‘Patrimonio’. SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru