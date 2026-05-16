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¡Terrible planchazo! Renzo Salazar es expulsado en Cienciano vs Alianza Lima por falta contra Jesús Castillo | VIDEO
¡Terrible planchazo! Renzo Salazar es expulsado en Cienciano vs Alianza Lima por falta contra Jesús Castillo | VIDEO
Por Redacción EC

Cienciano se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Renzo Salazar en el partido contra alianza Lima. A los 30′, el lateral derecho del cuadro imperial recibió la tarjeta roja por una fuerte falta contra Jesús Castillo. En un principio, el árbitro Edwin Ordóñez amonestó al jugador, pero luego fue alertado por el VAR, quien lo llamó para revisar la jugada. El juez principal se acercó a la pantalla y cambió su decisión: le mostró la roja por un planchazo en el tobillo derecho del volante blanquiazul. Así, el ‘Papá’ se quedó con uno menos y deberá remar cuesta arriba para mantener la intensidad.

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