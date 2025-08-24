Sobre los 18′ del segundo tiempo, Kevin Quevedo salió expulsado por una fuerte falta contra José Carabalí. El delantero de Alianza Lima recibió la tarjeta roja en el partido contra Universitario de Deportes tras extender el pie derecho y golpear en la cara al jugador crema. El árbitro Jordi Espinoza no dudó en su decisión. ¿Fue imprudente la acción de Quevedo?
