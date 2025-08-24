Quevedo extendió el pie derecho y golpeó en la cara a Carabalí. (Foto: GOLPERU)
Redacción EC
Redacción EC

Sobre los 18′ del segundo tiempo, Kevin Quevedo salió expulsado por una fuerte falta contra José Carabalí. El delantero de Alianza Lima recibió la tarjeta roja en el partido contra Universitario de Deportes tras extender el pie derecho y golpear en la cara al jugador crema. El árbitro Jordi Espinoza no dudó en su decisión. ¿Fue imprudente la acción de Quevedo?

Jasson Curi Chang

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

