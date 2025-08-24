Alianza Lima se quedó con nueve hombres a poco del final del clásico contra Universitario de Deportes. Renzo Garcés fue expulsados tras revisión del VAR a una agresión al ‘Tunche’ Rivera. En una jugada dividida, el defensor blanquiazul golpeó en la espalda al delantero crema. El árbitro recibió el llamado del sistema de videoarbitraje y decidió mostrarle la tarjeta roja.
