Alianza Lima se quedó con nueve hombres a poco del final del clásico contra Universitario de Deportes. Renzo Garcés fue expulsados tras revisión del VAR a una agresión al ‘Tunche’ Rivera. En una jugada dividida, el defensor blanquiazul golpeó en la espalda al delantero crema. El árbitro recibió el llamado del sistema de videoarbitraje y decidió mostrarle la tarjeta roja.

¡EXPULSADO! Kevin Quevedo ⚽ recibió la tarjeta roja 🟥, tras una acción imprudemte en un balón aéreo disputado con José Carabalí. Alianza Lima ⚪🔵 deberá afrontar lo que resta de #ElClasicoXGOLPERU con diez jugadores. pic.twitter.com/0fNNh82llF — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 24, 2025

