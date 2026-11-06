Resumen

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Martín Cauteruccio marcó 35 goles con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal).
Martín Cauteruccio marcó 35 goles con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, Suiza, resolvió este 6 de noviembre la disputa entre Club Atlético Independiente, Martín Cauteruccio y Sporting Cristal. El fallo desestima las pretensiones del club argentino contra la institución rimense, que incluían una reclamación económica de cinco millones de dólares y la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos de transferencias.

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