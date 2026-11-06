El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, Suiza, resolvió este 6 de noviembre la disputa entre Club Atlético Independiente, Martín Cauteruccio y Sporting Cristal. El fallo desestima las pretensiones del club argentino contra la institución rimense, que incluían una reclamación económica de cinco millones de dólares y la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos de transferencias.

El conflicto se remonta a fines de 2023. Tras la llegada de Carlos Tévez a la dirección técnica de Independiente, el delantero uruguayo perdió protagonismo y, en diciembre de ese año, se le comunicó que no sería tenido en cuenta. Cauteruccio reclamó entonces el pago de tres meses de salario y premios adeudados y, al no recibirlos dentro del plazo de intimación, se declaró jugador libre por falta de pago.

Caso Cauteruccio: TAS anuló el fallo de la FIFA de julio 2024 y declaró que la FIFA sí era competente, pero rechazó las demás peticiones de Independiente, que pagará el 80% de los costos y 5 mil francos suizos a Sporting Cristal y al '9', cada uno. @dt_elcomercio @elcomercio_peru https://t.co/FxHJpttS00 — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) November 6, 2026

Independiente sostuvo una versión distinta. Según el club, la deuda había sido cancelada mediante cheques enviados a Futbolistas Argentinos Agremiados, por lo que consideró que el jugador había abandonado un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Con ese argumento, inició acciones legales y exigió una indemnización millonaria.

El caso pasó primero por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que emitió una decisión el 11 de julio de 2024 en el expediente FPSD-13642. Independiente apeló ese pronunciamiento ante el TAS, la máxima instancia de la justicia deportiva internacional.

En su resolución, el TAS admitió parcialmente la apelación: anuló la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas y declaró que la FIFA sí era competente para resolver la disputa. Sin embargo, rechazó todas las demás peticiones de Independiente. El tribunal determinó que Cauteruccio tenía causa justificada para resolver su contrato, al no haberse acreditado que el club argentino cumpliera a tiempo con sus obligaciones de pago.

El fallo también fija pagos del proceso. Independiente deberá asumir el 80% de los costos del arbitraje y la FIFA el 20% restante. Además, el club argentino tendrá que pagar 5 mil francos suizos a Martín Cauteruccio y otros 5 mil a Sporting Cristal como contribución a los gastos legales en los que incurrieron.

Desde Sporting Cristal destacaron que la contratación del delantero para la temporada 2024 se realizó sobre fundamentos sólidos y debidamente sustentados. El club celeste señaló a El Comercio que, pese a los cuestionamientos y a las amenazas públicas de acciones legales y sanciones deportivas por parte de Independiente, mantuvo una posición firme, responsable y coherente durante todo el proceso, con la convicción de que le asistía la razón.

La institución rimense recibió la resolución con satisfacción y tranquilidad, al considerar que confirma la solidez de su decisión de incorporar al jugador, que dejó el club a mediados del 2025. No obstante, remarcó a este Diario que su prioridad sigue siendo lo deportivo, con la atención puesta en los próximos desafíos, empezando por el partido frente a ADT programado para este sábado desde la 1 p.m. en el estadio Unión de Tarma por la penúltima fecha del Clausura.

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