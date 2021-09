Conforme a los criterios de Saber más

El último lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) falló en contra de la Federación Peruana de Fútbol e invalidó los nuevos estatutos. Como consecuencia quedó anulado el proceso de las elecciones institucionales, que tenía a Agustín Lozano, actual presidente, como único candidato. Desde entonces -hasta el cierre de esta nota- el silenció imperó en la Videna de San Luis. Esta postura podría costarle caro a los involucrados, según nos informó el presidente de la ADFP, Óscar Romero, quien conversó con El Comercio y señaló que lo mejor es que la FIFA intervenga por el bien de la FPF.

—¿Por qué el TAS falló en contra de la Federación Peruana de Fútbol?

Porque la propia Federación no cumplió lo que indican sus bases. Es decir, para aprobar la modificación de estatutos necesitaban 35 votos (80%) de 43; sin embargo, tuvieron 34 votos (79.7%). Eso es básicamente.





—Tras la resolución del TAS, los clubes que apelaron -Alianza, Cristal y San Martín- parecen ser los héroes de la película y la FPF el villano…

Más allá de ser héroes, los tres clubes lo único que hicieron es hacer valer su derecho. Porque la FPF no ha cumplido con las normas que ellos mismos han elaborado, aunque suene increíble. Lo que debe hacer la Federación es reorganizarse y pedir a la FIFA una comisión de normalización para que vea todo eso y reestructure. Acá no hay nada personal contra nadie, sino es ver lo mejor para la institución.

—En teoría se debe trabajar bajo los estatutos de 1996, porque los de 2009, en la gestión de Manuel Burga, fueron invalidados por el Poder Judicial, ¿cuánto afecta eso al fútbol peruano?

Lo que pienso que se debería hacer es retrotraer los estatutos hasta 1996 y desde allí hacer la modificación y adecuación a este año. Pero más allá de eso, durante el mandato de Manuel Burga, Edwin Oviedo y el actual Agustín Lozano, han habido contratos y actos que se han suscrito y aprobado. Eso hay que llevarlo a una ratificación.

—¿Por qué?

Porque todos esos gastos deben ser puestos a conocimiento y ser ratificados. Otro tema importante es que la FPF, en su momento, ha repartido dinero a clubes. Entonces si todo esto es nulo, ¿qué vamos a hacer con ese dinero ahora? Ahí hay una responsabilidad y eso lo tienen que tener en cuenta no solo en la Federación, sino también los clubes que han formado parte de estas asambleas.

—¿Ahora qué se tiene que hacer?

Los miembros de la Asamblea de Bases deben pedir una reunión con el señor Agustín Lozano para ver todos estos temas. Primero, la adecuación de los Estatutos del año 96 a la actualidad. Segundo, todos aquellos actos deben presentar un informe a nivel administrativo, contable, financiero, de recursos humanos y logístico. O sea, pasa por muchos procedimientos que hay que presentar en informes para poder aprobar punto por punto. No estamos diciendo que todo es malo o delito, pero sí que debe pasar por una ratificación.

—¿El directorio de Agustín Lozano puede reiniciar la hoja de ruta y convocar a Asamblea para aprobar otros nuevos estatutos? ¿Eso no demorará más tiempo del planteado para las nuevas Elecciones?

Sí, claro, pero aquí, para mí, ya no hay elecciones. Si usted convocó a unas elecciones bajo la norma de un Estatuto que le están diciendo que es nulo, entonces todo queda sin efecto. Lo mejor que puede hacer el presidente de la FPF es llamar a una reunión a los miembros que corresponden a la Asamblea de Bases -clubes de primera y departamentales- y pedir una comisión de normalización. Eso sería lo sano y correcto.

—¿Y si no lo hace qué podría pasar?

Si el señor Agustín Lozano no llama a reunión, podría ser denunciado penalmente. Y no solo contra los miembros de la junta directiva de la Federación, también los presidentes de los clubes que apañen eso, ya que estarían yendo a votar con conocimiento de que el TAS anuló los estatutos actuales. El no cumplir con la sentencia es un delito contra la administración de justicia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando en julio el Congreso de la República iba a votar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Luego salió una acción de amparo que informó al Parlamento que no podían votar. Pese a eso se reunieron y el procurador interpuso una denuncia penal contra aquellos congresistas que estaban yendo contra la medida cautelar que se había impuesto. Ahora, si hay una resolución del Poder Judicial y los clubes votan con este Estatuto que no está inscrito, simplemente la responsabilidad es penal.

—¿Eso también afectaría directamente a los clubes?

Por supuesto. Hoy en día la justicia penal alcanza a las personas naturales y jurídicas; es decir, también a los clubes. A las personas naturales las puede llevar a una pena privativa de la libertad y a una institución la puede liquidar. Por eso los presidentes tienen que ponerse a pensar y reflexionar que acá no se tratar de estar a favor o encontra, sino en buscar la mejor decisión para la FPF.

—¿Es probable que la FIFA interponga una comisión fiscalizadora?

Es lo que correspondería. Y lo mejor también. Acá no hay nada contra nadie. Acá el TAS le dijo a la Federación Peruana de Fútbol que no cumple con los Estatutos que ellos mismos escribieron. Es como preguntarle: ¿no sabes leer lo que escribes? No le está diciendo que cambie algo, sino que ha invalidado todo.

—¿El presidente puede llamar nuevamente a Asamblea y obtener el 80% de votos?

Eso sería inviable. El señor Agustín Lozano está inscrito en Registros Públicos como presidente de la FPF, pero eso es declarativo más no es constitutivo de derechos.

—¿Eso qué significa?

Imaginemos que usted me da un poder a mí. Me dice que yo seré su apoderado y vamos a Registros Públicos a inscribir los poderes. Sunarp no cuestionará nada y se cumplirá con el trámite. Sin embargo, si usted no me ha puesto en mi poder facultades, cuando yo vaya a querer vender una propiedad suya, me van a decir que no puedo. Así de simple. Con la nulidad del Estatuto, el señor Agustín Lozano no tiene ningún poder, solo está inscrito. Todo lo demás se ha deslegitimado. Hoy está en una posición muy delicada, por eso digo que debería llamar a una reunión para exponer todos estos temas.

—¿Es cierto que tras la anulación de los estatutos los clubes pueden firmar derechos televisivos con quienes deseen?

Los derechos televisivos siempre han sido de la Federación Peruana de Fútbol. Lo que pasa es que antes de este Estatuto que ya se anuló, la FPF le dejó esa libertad a los clubes para que puedan contratar/negociar sus derechos con un operador, que en primera instancia era CMD y ahora GolPerú. Hoy los clubes pueden ir a un operador y negociar, pueden hacer una adenda para negociar más tiempo porque tienen esa liberalidad.

—¿Eso podría traer problemas en un futuro si se da el caso de que todo se resuelva en la FPF?

Lo que tiene que hacer la Federación, cuando todo esto se ordene, sería respetar los contratos que tienen los clubes, en caso los hubiera.

—¿Cree que debe cambiar el hecho de que los clubes departamentales tengan mayoría en los votos en comparación a los de Primera División?

Eso viene incluso desde el Estatuto de Manuel Burga. Obviamente hay cosas que deben empezar a cambiar. Hay que darles a todos los clubes que forman parte del sistema fútbol el derecho y el espacio. Pero antes de darle la oportunidad a las departamentales, hay que reorganizarlas. Que la gerencia de licencias las acompañe en una organización donde no solo tengan que participar sino que económicamente también se sustenten.

