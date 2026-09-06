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Resumen

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Christian Cueva no dudó en culpar al árbitraje por la derrota del Sport Boys. (Foto: Captura)
Christian Cueva no dudó en culpar al árbitraje por la derrota del Sport Boys. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

El fútbol peruano suele regalarnos pasajes donde la temperatura del juego sobrepasa con creces el trámite táctico. Lo vivido este último fin de semana en el estadio IPD de Huancayo fue un claro reflejo de ello, en un final verdaderamente de infarto entre Sport Huancayo y Sport Boys que pasó de la tensión absoluta al descontrol desmedido. El detonante: un discutido penal sancionado por el árbitro Daniel Ureta a los 90 minutos por una supuesta falta de Carlos Zambrano, decisión que desató la furia de los futbolistas rosados y tuvo a Christian Cueva como principal protagonista del reclamo.

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