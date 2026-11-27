El futuro de Wilder Cartagena todavía está por definirse. El mediocampista peruano reconoció que analiza las opciones para continuar su carrera profesional y, aunque Orlando City aparece como su primera alternativa, dejó abierta la posibilidad de regresar a Alianza Lima, club con el que mantiene un sueño pendiente: salir campeón.

En una entrevista con el programa ‘Doble Punta’, el futbolista de 32 años explicó que no consiguió cumplir los objetivos establecidos para activar una renovación automática con el conjunto estadounidense. Sin embargo, señaló que recibió una nueva propuesta contractual y que evaluará las condiciones antes de tomar una decisión.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal están interesados en Wilder Cartagena. (Foto: Getty Images)

“Había una opción de renovación automática, pero durante el año no cumplí los objetivos. Ahora me ofrecieron hacer un nuevo contrato, veré lo que ofrecen a ver si se puede llegar a un acuerdo”, comentó el volante.

El mediocampista también confirmó que existen otros equipos interesados en contar con sus servicios. Esta situación le permitirá evaluar diferentes alternativas para definir dónde continuará su carrera.

Cartagena reconoció que Orlando City sigue teniendo prioridad en sus planes, aunque dejó claro que está dispuesto a escuchar otras propuestas.

“Gracias a Dios hay interés de otros clubes y ahora que declinó Orlando City la opción, puedo estar más abierto. Voy a sentarme a conversar, ellos son mi primera opción, pero tampoco cierro puertas”, manifestó.

El sueño de Wilder Cartagena de salir campeón con Alianza Lima

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando Cartagena se refirió a la posibilidad de regresar a Alianza Lima. El volante aseguró que no descarta vestir nuevamente la camiseta blanquiazul y confesó que tiene un objetivo pendiente con el equipo de La Victoria.

“No descarto a Alianza ni a ningún otro equipo. (...) En Alianza tengo el sueño de niño de salir campeón, ya quedé cerca en 2019”, expresó.

Wilder Cartagena. (Foto: Getty Images)

El mediocampista defendió a Alianza Lima durante la temporada 2019, campaña en la que el equipo alcanzó el subcampeonato nacional. Aquella experiencia dejó una cuenta pendiente para el futbolista, quien todavía mantiene la ilusión de conseguir un título con el club del que es hincha.

¿Cuánto tiempo lleva Wilder Cartagena en la MLS?

Después de su paso por Alianza Lima en 2019, Wilder Cartagena continuó su carrera en el extranjero y llegó al fútbol estadounidense en 2022.

Desde entonces, el volante peruano ha desarrollado su trayectoria en la Major League Soccer (MLS), defendiendo los colores de Orlando City.

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