Teófilo Cubillas protagonizó un emotivo reencuentro con el FC Porto al visitar el museo y el Estadio do Dragão, escenario donde fue homenajeado por su histórica trayectoria en el fútbol portugués.

El exjugador peruano posó junto a la estatua que le rinde homenaje en el Museu FC Porto, además de firmar el libro de honor del club durante una visita realizada junto a su familia.

Teófilo Cubillas volvió al FC Porto y emocionó al posar junto a su estatua en el museo. Foto: FC Porto/Instagram

“Teófilo Cubillas, el mago peruano, que deleitó a los aficionados del Porto en la década de los 70, estuvo hoy en el Estadio del Dragón y en el Museu FC Porto”, destacó la institución portuguesa en sus redes oficiales.

El legado de Cubillas en el fútbol portugués

La presencia de Cubillas en el museo del Porto volvió a poner en valor el impacto que tuvo en Europa durante los años setenta, etapa en la que se convirtió en uno de los jugadores extranjeros más admirados por los hinchas del club.

Teófilo el ‘Nene’ Cubillas llegó al FC Porto en 1974 procedente de Alianza Lima, en una época en la que pocos futbolistas sudamericanos daban el salto al fútbol europeo con tanto impacto.

FC Porto homenajeó a Teófilo Cubillas durante su regreso al Estadio do Dragão. Foto: FC Porto/Instagram

Durante su paso por el club portugués disputó más de 100 partidos y destacó por su talento, capacidad goleadora y visión de juego. Su calidad técnica le permitió convertirse en uno de los jugadores más queridos por la hinchada del Porto.

El peruano dejó actuaciones memorables y fue considerado uno de los futbolistas más elegantes y talentosos de su generación, consolidando además su imagen internacional luego de sus brillantes participaciones con la Selección peruana en los Mundiales de 1970 y 1978.

VIDEO RECOMENDADO