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Universitario de Deportes debutará en la Copa Libertadores 2026 el próximo martes 7 de abril en Ibagué (Colombia) ante Deportes Tolima, en busca de hacer historia en el certamen internacional.
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La Conmebol designó a Wilton Sampaio como árbitro prinicpal y estará acompañado por sus compatriotas brasileños Bruno Pires (asistente 1), Rafael Alves (asistente 2) y Bruno Arleu (cuarto árbitro).
El duelo se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 9:00 p.m.
Ambos clubes comparten el Grupo B junto con Nacional (Uruguay) y Coquimbpo Unido (Chile).