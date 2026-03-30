Universitario de Deportes debutará en la Copa Libertadores 2026 el próximo martes 7 de abril en Ibagué (Colombia) ante Deportes Tolima, en busca de hacer historia en el certamen internacional.

La Conmebol designó a Wilton Sampaio como árbitro prinicpal y estará acompañado por sus compatriotas brasileños Bruno Pires (asistente 1), Rafael Alves (asistente 2) y Bruno Arleu (cuarto árbitro).

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 9:00 p.m.

Ambos clubes comparten el Grupo B junto con Nacional (Uruguay) y Coquimbpo Unido (Chile).