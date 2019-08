El testimonio del hijo del árbitro que anuló gol de Argentina en 'La Bombonera'

Hoy se cumplen 50 años de la clasificación de la selección peruana al Mundial de México 1970. Y dicha gesta se consiguió tras el famoso empate 2-2 que logró la 'Bicolor' ante Argentina en la temible 'Bombonera'. Aquella tarde fue Oswaldo 'Cachito' Ramírez la gran figura, al marcar un doblete.

Sin embargo, el segundo personaje que obtuvo mayor protagonismo en aquel encuentro no fue precisamente un futbolista, sino el juez del partido: el árbitro chileno Rafael Hormazábal. La historia cuenta que, el hombre de negro no solo le dio un penal ilegítimo a Argentina, sino que anuló un dudoso gol del albiceleste Miguel Ángel Brindisi en los últimos minutos del encuentro. Por ello, a continuación repasamos el testimonio conseguido por DT en el 2012 del hijo del famoso árbitro.

"No dudé nunca de anular el gol"

Fue el mejor logro de su carrera como árbitro FIFA. Siempre me comentó que aparte del entorno que rodeó La Bombonera y su bullicio, recordaba la calidad de Chumpitaz, Chale, Cubillas, "Perico" y el oportunismo de "Cachito". Y del gol que les anuló a los argentinos por evidente posición adelantada del delantero Marcos. ¿Si dudó? Nunca y por eso mi padre siempre estuvo muy orgulloso de su decisión. Las imágenes de ese 2-2 las encontré en You Tube, pero por esas cosas del destino no se las llegué a mostrar porque por esos días sufrió el accidente (derrame cerebral que hoy lo tiene postrado).

El árbitro chileno tuvo un polémico arbitraje aquella tarde del 31 de agosto de 1969.

Mi padre tuvo un amor entrañable por el Perú. Mucho más a raíz de ese histórico partido. Fíjese que cuando se encontraba con un peruano le hacía dos preguntas: una, que si le gustaba el fútbol y luego le contaba la historia del gol anulado en LaBombonera. "Siempre dormí en paz y mucho más después de ese 2-2", no se cansó de decirme.



Testimonio de Rafael Hormazábal hijo, también ex árbitro FIFA